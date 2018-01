Vaše věc: Ztrácí Babiš nervy, nebo soudnost?

Situace je taková, že dopravci v krajích, kteří zvítězili ve výběrových řízeních, obvykle podhodnocovali v těchto řízeních mzdy řidičů, tak aby jejich nabídka byla konkurenceschopná. To ve svých důsledcích znamenalo, že řidiči pracovali za hladové mzdy, často v dlouhých směnách s mnoha přesčasovými hodinami.

Správné rozhodnutí Sobotkova kabinetu před dvěma lety umožnilo, že dopravní podniky napříč republikou zajišťovaly dopravu pro lidi, kteří cestují do práce i za trávením volného času, v krajích prostě byl klid a mír. Zcela nepochybně se jedná o řešení nesystémové – to jsou jistě moudrá slova předsedkyně Asociace krajů Vildumetzové, - a jsem zvědav, co bude Vildumetzová říkat, až řidič autobusů začnou stávkovat. A stačilo by se Vildumetzové také zeptat, zda ona by pracovala za těch necelých 100 korun za hodinu, za které s nesmírnou odpovědností za lidské životy a zdraví lidí pracují řidiči autobusů.

Babiš se prostě zachoval jako miliardář, kterému jsou potřeby drobných lidí, řidičů i jejich cestujících, zcela ukradené. Je po volbách, že, pane Babiši?

Nemusím Sobotku milovat, ale navýšení mezd řidičů autobusů bylo rozumné a pragmatické rozhodnutí jeho vlády. Koneckonců ale, kdo chce kam, pomozme mu tam… Pokud chce A. Babiš ztrácet veřejnou podporu, v okamžiku, kdy začal jako premiér, není třeba mu bránit…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Asociace krajů ČR: Regiony letos požadují na opravy silnic a mzdy řidičů čtyři miliardy Premiér Babiš: Náklady na mzdy řidičů autobusů uhradí kraje ze svých rozpočtů Hejtmanka Vildumetzová: Navýšíme spravedlivě platy každému řidiči AKČR: Kraje jsou připraveny jednat s novou vládou o penězích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV