Hejtmanka Vildumetzová: Navýšíme spravedlivě platy každému řidiči

Chtěla bych uklidnit odbory, ale hlavně všechny řidiče autobusů v otázce navyšování jejich platů. Nejde o to, že by řidičům někdo chtěl sahat na peníze, naopak. Nařízení vlády o navýšení mezd řidičů bylo nesystémové a způsobilo krajům jak finanční, tak i legislativní problémy. Kraje samozřejmě řidiče potřebují, a plně proto podporují navýšení jejich mezd. Bohužel se často stávalo a stává, že navýšené prostředky, které kraje dají dopravcům, se k samotným řidičům nedostanou, popřípadě je jim odebrána nenároková složka. Nařízení vlády proto bylo v tomto směru nefunkční a nepřineslo tak logicky ani slibovanou stabilizaci v otázce nedostatku řidičů. Stále jich chybí kolem šesti tisíc. Proto chceme v co nejbližší době přijít s náhradním systémovým řešením tak, aby se navýšení platů dostalo spravedlivě ke každému řidiči.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



poslankyně

