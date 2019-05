Vladimír Pelc: Další hřeb do politické rakve ČSSD

Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Pražský hrad to oznámil po jejich vzájemné schůzce.

Důvodem nepřijetí demise je, že Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel, znělo zdůvodnění.

A. Staněk oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Důvodem odvolání byly závažné nedostatky v hospodaření s podezřením na majetkové trestné činy jmenovaných, které vyšetřují orgány činné v trestním řízení (viz). Takže k politické rezignaci ministra kvůli nedostatkům v hospodaření pánů bývalých ředitelů žádné důvody nejsou. To se jen předseda soc. dem. Jan Hamáček, který A. Staňka k podání demise přiměl, předčasně pokálel. Před tzv. kulturní frontou.

Prezident Miloš Zeman však demisi Antonína Staňka nepřijal. Není k ní politický důvod.

Hlavní příčinou neustálého politického propadání České strany sociálně demokratické (ČSSD) je její předvolební lhaní. Občané si již mnohokrát ověřili, že volební sliby soc. dem. nic než lhaním nejsou. Ze slibů před volbami zůstane po volbách nicota.

Jednou z předvolebních politických maxim ČSSD je tvrzení o nutném boji proti korupci, proti tunelování státní kasy. Právě nyní mohla soc. dem. prokázat, že její předvolební sliby nejsou po volbách jen použitý toaletní papír; mohla se postavit za svého ministra, který právě proti takovému tunelování bojoval. Nestalo se.

Pod 5 % ČSSD nebyla jen v nedávných eurovolbách; bude pod nimi i ve volbách příštích. Důvod: Politická bezpáteřnost. Kausa Staněk je dalším hřebem do její politické rakve.

