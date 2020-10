Vladimír Pelc: Musíme si položit otázku, komu to slouží…

reklama

Ve středu 21. 10. 2020 večer (22 až 23.30 h.) byl nachytán při tajné schůzce v pražské restauraci, která měla být tou dobou uzavřena, a navíc neměl roušku. Iniciátorem schůzky byl prý Jaroslav Faltýnek, třetím účastníkem ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Investigativní fotografie z té schůzky publikoval deník Blesk.

Dosavadní reakce, komentáře, kritické i obhajující názory a sdělení týkající se uvedené kauzy jsou prvoplánové. Klouzají po tom, co se viditelně stalo. Důležitější však je, proč se to stalo.

Zkusme si položit, a rozdíl od jednoduchého prvoplánového pohledu, podstatnější otázky:

Především to je otázka po kompetencích. Chápu, že ministr zdravotnictví má kompetenci konzultovat odborné problémy s ředitelem nemocnice – ale z čeho plyne puvoár J. Faltýnka k účasti na takové schůzce, či dokonce k jejímu organizování?

Další je otázka proč J. Faltýnek, v té době první místopředseda hnutí ANO 2011 a předseda jeho poslaneckého klubu, svolává schůzku do restaurace a v pozdních hodinách? Vždyť budovy ministerstva zdravotnictví i sněmovny mají stálé služby, nebyl by problém pro ty tři sejít se tam, koneckonců na to mají služební nárok, i kafe by jim tam také určitě uvařily. Navíc investigativní novinář/fotograf by mohl udělat leda snímky jak vystupují z auta (a zpět), a to je vše; čili fotky pro bulvár leda tak na prd. Proč J. Faltýnek zvolil takovou (mám chuť napsat primitivní) konspiraci – setkání k půlnoci a v restauraci, která má být pro příchozí v ten čas uzavřena? To je přece v době restrikcí mimořádně nevhodné a evokuje to podezření na něco nekalého. Pokud by se setkání uskutečnilo v budovách ministerstva či sněmovny, podstatnou pozornost by to nevzbudilo; navíc by to vytvářelo dojem, že ministr, poslanec i ředitel i v noci pilně pracují, což by občanstvo jistě velmi potěšilo.

Výrazná je otázka jak to, že investigativní novinář/fotograf z deníku Blesk byl ve správnou dobu (trvající několik hodin) na správném místě? Na číhané. Jak o setkání na daném místě a čase věděl? Náhodu jako nesmysl vyloučíme. Jako výsledek jeho investigativní, mám chuť napsat slídící činnosti − to není pravděpodobné (je to pracné a drahé, na to redakce nemá kapacity). Že by redakce dostala echo od svého krtka-spolupracovníka z blízkého okolí Prymuly či Faltýnka? Nezdá se mi to pravděpodobné, mimo účastníků schůzky nejspíš o ní nikdo nevěděl. Majitel restaurace? Byl by proti sobě, proti svému podnikání, kdyby takto „hlásil“ své hosty. Tak od koho?

Pojďme postupovat podle zásady cui bono (?), čili komu (to) prospívá, či může prospět? Prospěch je nutné hledat u jednoho z účastníků schůzky. Ředitel z ostravské nemocnice je, myslím, v tomto směru ze hry.

Co tedy Roman Prymula? Proč ne – je mu zřejmé, že se na nás valí obtížně zvládnutelná pandemie netušených rozměrů s mocnými následky, proto by bylo nejvhodnější včas, tedy před tím, než se přižene, z funkce odejít. Zbavit se tak odpovědnosti za pozdější vývoj. A ještě argumentovat já jsem odejít nechtěl, chtěl jsem pracovat, odstoupit jsem nechtěl, ale byl jsem z funkce ministra odvolán, a to kvůli prkotině… zásluhy mám, už před prázdninami jsem tvrdil, že nesmíme restrikce rozvolňovat, neposlechli mě…pak jsem se to snažil dát dohromady, ale nedovolili mi to dokončit…už za to neodpovídám… A ještě má naději dostat od prezidenta metál.

Co tedy Jaroslav Faltýnek? Proč ne – z politického hnutí ANO 2011 je cítit mocenské pnutí. Zdá se, že interpersonálně dosáhlo kritické úrovně; plyne z nízkého koaličního potenciálu hnutí ANO po krajských volbách, na obzoru se rýsuje prakticky nulový koaliční potenciál po volbách parlamentních, hnutí pronásledují výrazné korupční aféry (v jedné možná figuruje i Faltýnek mladší), přijít mohou dosud latentní korupční kauzy, čili na A. Babiše se to valí – a v této situaci by šlo oslabit jeho vnitrostranickou pozici i jeho postavení premiéra, průšvih ministra přece dopadá na hlavu premiéra, je to jeho ministr, a posílit tak pozici svou (třeba ne hned, ale do budoucna).

Máte další otázky?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

