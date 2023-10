Vladimír Pikora: Mnozí v dluhopisech cítí velkou příležitost. Jsou tu ovšem i rizika

reklama

Nicméně dluhopis je všude ve světě něco docela běžného. Zatímco v Evropě se nejčastěji chodí pro financování do banky, Amerika byla postavena právě na dluhopisech, s nimiž se poté běžně obchodovalo.

U nás máme každý rok pár případů toho, že některý dluhopis selže a firma jde do bankrotu. Ačkoliv jde ve výsledku o mizivé procento vydaných emisí, o každém případu se hojně píše. Výsledný obraz je tedy takový, že co dluhopis, to podvod.

Nemáme přitom jen korporátní dluhopisy. Existují i aktuálně velmi populární státní dluhopisy. Co stojí za jejich popularitou? Poslední data o inflaci signalizují, že už počátkem listopadu by mohla Česká národní banka (ČNB) zahájit kolo snižování úrokových sazeb. Inflace je nyní 6,9 % a v lednu ji kvůli vysoké srovnávací základně čeká výrazný pokles. ČNB tak pomalu ztrácí argumenty pro odklad snížení sazeb. Za jediný relevantní argument považuji to, že pro nás klíčová Evropská centrální banka (ECB) bude možná ve zvyšování sazeb ještě pokračovat. Pokud však inflace výrazně poklesne, nemá smysl čekat i přes stanovisko ECB.

Úrokové sazby klesají

Sázky na pokles úrokových sazeb centrální banky se už projevují na finančních trzích. Například Fio banka nedávno snížila spodní hranici svých hypotečních sazeb z 5,28 na 5,08 %. Hypomonitor České bankovní asociace ukázal pokles průměrné sazby na 5,7 %. Hypotéky tak byly v září nejlevnější za poslední rok.

Pokles úrokových sazeb bude přitom pokračovat i nadále. V roce 2024 budou sazby klesat prudce. Trh očekává, že koncem roku 2024 bude základní úroková sazba (repo) na 3,5 %, což je právě onen argument k nákupu státních dluhopisů. Když si dnes koupíte desetiletý státní dluhopis, můžete čekat výnos kolem 5 %. Jenže za rok už budou výnosy o více jak jeden procentní bod níže a inflace bude na 2 %. To znamená, že zatímco nyní je váš reálný výnos záporný, za rok už bude kladný kolem 3 % a oproti jiným dluhopisům bude vynášet více. Tou dobou už totiž výnosy nad 5 % nebudou.

Stejně jako výnosy budou klesat i sazby hypoték. Trh nemovitostí by proto měl postupně ožít. Hypotéky se budou dávat ve větším množství než teď.

Anomálie na americkém trhu

Situace ve světě ale může být ale ještě zajímavější, ve hře je totiž i scénář extra prudkého snižování sazeb. Americký analytik Michael Hartnett z Bank of America tvrdí, že vysoké úrokové sazby Americké centrální banky (Fed) přinesou do americké ekonomiky v příštím roce recesi. Očekává proto do roka velký pokles úrokových sazeb, což povede k poklesu výnosů dluhopisů.

Z rovnice oceňování dluhopisů přitom plyne, že nižší výnosy znamenají vyšší ceny. Někteří investoři tedy nakupují dluhopisy, aby je za rok draze prodali. To by mělo platit i u nás, protože americká recese se obvykle propisuje do Evropy.

Výnosy 30letých amerických státních dluhopisů se mezitím poprvé od roku 2007 dostaly nad 5 %. To je ekonomicky zajímavé, protože růst výnosů by podle teorie měl znamenat pokles akcií, ale index S&P naopak roste. Jde o zvláštní anomálii, která nejspíš vyústí v něco, s čím trh nepočítá. Protože zatím úplně nevíme v co, byl bych raději ostražitý.

Zatímco Američané se z dluhopisů těší, u nás se píše o tom, jak nás příští rok čeká na českém dluhopisovém trhu armageddon. V éteru slyšíme, že desítky procent emitentů budou mít vážné problémy. Někteří možná ano, dluhopisy jsou koneckonců rizikový instrument a vždy nějaká emise padne. Desítky procent se mi ale zdají značně nadsazené.

