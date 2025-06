Vladimír Ustyanovič: Al Capone a jeho učni

Jakýkoliv výnos z trestné činnosti má být neprodleně zabaven ve prospěch státu. Jak sdělil pan Fiala, bývalý ministr Blažek jednal v dobré víře. Jestli to dobře chápu, tak jednal v dobré víře naplnit pokladnu strany ODS. Rád bych připomněl bývalého středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha, kterého odsoudili na 8,5 roku za zpronevěru sedmi milionů korun. Možná se pan ministr chtěl vyrovnat Janě Černochové, jejíž investice do obrany nemají s obranou nic společného.

Mohu uvést příklad, virtuální náborové středisko pro vojáky, dále s obranou ČR nesouvisející nákup letounů Lockheed Martin F-35 Lightning II a později její majstrštyk, polní kuchyň za 66 milionů, které obrana nemá a zadala tuto zakázku firmě, která vlastně nemá sídlo, je to jen prázdná schránka.

Celá tato bitcoinová aféra na mě působí jako využití zpravodajské služby a také si dovolím zohlednit možnou otázku vydíratelnosti politiků. Můžu pouze spekulovat, že BIS skládá účty Petru Fialovi, ale vnější rozvědka, tak jak je to ve státech s absencí demokracie, je podřízena ministru vnitra Rakušanovi. Jenom položím právnickou otázku cui bono, neboli komu to prospělo? Proč byla darovací smlouva veřejná?

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7558 lidí

Nemělo by se zapomenout na Fialovu kampeličku. Partě kolem premiéra Fialy nejsou cizí transakce v kryptoměnách. Na konto firmy Gloser Limited v letech 2019-2022 přicházely peníze drobných investorů ve výši zhruba 2,8 miliardy, které zmizely v kryptoměnách. Do záložny posílali peníze vlivní lidé, například Roman Boček, odsouzený k dvouleté podmínce, a přinesl 53 milionů v hotovosti, aby je skryl před finančním úřadem. Do bruselské nadace New Direction putovalo ze záložny 208 tisíc euro. Nadace se podílela na vydání knihy Petra Fialy, kterou nikdo nečte a ani by nečetl, i kdyby byla zdarma.

Kauza Dozimetr, která bublá pod povrchem jako sopka Vesuv, se mnoha komentátorům jeví jako praktiky sicilské mafie. Údajně se jedná o netransparentní financování volební kampaně hnutí STAN. Jména Michala Redla a jeho otce provází stranu STAN jako červená nit, a ne vždy v pozitivním duchu. Vrcholem Rakušanovy troufalosti bylo jmenování Petra Mlejnka ředitelem vnější rozvědky, který po nátlaku opozice musel odstoupit. Již zesnulý místopředseda STAN Věslav Michalik obdržel 4,6 milionu eur (112 milionů korun) z Kypru. Nejdříve tvrdil, že neví odkud, avšak potom řekl, že to bylo z manželčiny firmy, a i poté přicházely z Kypru další peníze. Asi tam rostou peníze na stromech. Česká pošta, za kterou zodpovídá STAN, dopadla podle příměru Miroslava Kalouska, jako když pustíte tygra do masny.

Exprezident Zeman prohlásil, že Ukrajina je nejzkorumpovanější zemí na světě. S tím mohu jenom souhlasit a po výše zmíněných kauzách ODS se mi zdá, že Fiala jezdil do Kyjeva na školení. Další ranou do vazu demokracie bylo odsouzení učitelky Martiny Bednářové za svobodný názor a někteří právníci to přirovnávají k padesátým létům, kdy byla popravena JUDr. Milada Horáková.

Vrcholem absurdnosti je novela trestního zákoníku, která staví propagaci komunismu na stejnou úroveň jako propagaci nacismu jako zločineckých režimů. Podotýkám, že nacisté likvidovali určité skupiny obyvatel v plynových komorách a jinou formou fyzické likvidace.

Pan prezident Pavel tento zákon o zločineckém režimu komunismu podepsal, což mi evokuje myšlenku, že v době, kdy tomuto režimu sloužil, se stal rovněž zločincem. Nebo se mýlím? V tehdejším Československu nebyl nikdy komunismus, pouze socialistické zřízení, které samozřejmě mělo charakter totalitarismu.

Bakalář Lipavský prohlásil v několika médiích včetně veřejnoprávních, že tři roky na ministerstvu, na kterém pracuje, ho sledují čínští hackeři, respektive čtou jeho korespondenci. Co tajného by se mohli dozvědět? Že Lipavského nazývají knedlíkem? Nebo že ČR pod touto vládnoucí garniturou zlikvidovala veškeré diplomatické vztahy se svými sousedy Maďarskem a Slovenskem, a také s Čínou, USA a Ruskou federací, která není izolována, jak nám ti naši bruselští podržtaškové namlouvají?

Je pravda, že některé státy by rády zasáhly do jakýchkoliv voleb, ale pokud někdo operuje s nějakým ovlivněním, tak každý zpravodajský učeň ví, že IP adresy jsou většinou nedohledatelné, zejména když to řeší stát. Proto jsou tajné služby víceméně postaveny do role ideologických propagandistů.

Kauzy Pavla Blažka, kterému v Brně říkají Don Pablo, a jeho snaha o vstupování do živých kauz a jejich ovlivnění prostřednictvím státních zástupců je jenom špička ledovce. Myslím si, že strana ODS by měla být, vzhledem k jejím praktikám, zrušena, neboť takto si občané mohou myslet, že stát řídí mafie. Účast v říjnových volbách dokáže, že jenom voliči mohou vymést tento Augiášův chlév, jako to udělali Američané.

Zdroje: Záznamy z vystoupení Andreje Babiše, ČT24, TV Nova