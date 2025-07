Zdravotnictví se rozkrádá a ministr hraje golf. Známý lékař se pustil do Válka i celé vlády

Pro svůj zásadní nesouhlas s praktikami tehdejší oficiální lékařské komunity v čele s Milanem Kubkem založil dokonce Paralelní lékařskou komoru. „Válkovi se podařilo vyhrožovat soukromým lékařům pokutami,“ říká Miroslav Havrda v rozhovoru bez cenzury.

Doslova za pár týdnů nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Jaké vysvědčení byste vystavil vládě Petra Fialy po jejím čtyřletém působení?

Zůstaneme-li u zdravotnictví – jak hodnotíte práci ministra Vlastimila Válka? Co se mu podle vás podařilo, a naopak, za co by si zasloužil největší kritiku?

Pan ministr Válek se stylizoval do role hodného a bodrého strýce z Moravy. Chodí hrát golf s kamarádem, který dostává IT zakázky od ministerstva a státních nemocnic v desítkách milionů korun, a on o tom prý vůbec neví. Zlaté prciny! Ministerstvo zdravotnictví utratilo pod patronací Pirátů a za tohoto „milého“ ministra přibližně 1,5 miliardy korun za digitalizaci zdravotnictví. Tu samozřejmě urgentně potřebujeme, ale výsledek je velmi žalostný.

Co se mu podařilo? Vyhrožovat pokutami soukromým lékařům, kteří – protože jim zdravotní pojišťovny platí jen část nákladů – oprávněně vybírají peníze přímo od pacientů, aby se udrželi v černých číslech. Stejně jsou na tom i krajské nemocnice – jako zastupitel Královéhradeckého kraje vím, že letos se počítá se ztrátou všech krajských nemocnic ve výši cca 400 milionů korun. Řešení? Přestat pracovat non-stop, rušit málo využívaná oddělení, například porodnice.

A léky? PR bylo kvalitní, ale výsledek se – jako vždy – nedostavil. Zapomeňte.

Všichni politici mluví o tom, že je třeba konečně zahájit zásadní reformu zdravotnictví. Proč podle vás ke skutečné reformě nikdy nedojde?

Důvodem je bezbřehý populismus minulých i současné vlády, stejně jako populismus poslanců napříč politickým spektrem. Všichni slibují zdravotnictví 21. století pro všechny a hned. „Švédský stůl“ fungoval jen pár let po sametové revoluci – od té doby to jde z kopce. Medicína se modernizuje, zkvalitňuje, a tím pádem také zdražuje.

Nemůže se stávat, že se ve státních nemocnicích roky krade – viz aktuální kauza FN Motol – a ministr o ničem neví. Nemůže se dít, že soukromý lékař, který má smlouvu s pojišťovnou, za výkon prodělává.

Ministr má povinnost dle zákona zajistit dostupnost základní zdravotní péče. Když si občan platí zdravotní pojištění, má nárok na bezplatného praktika, gynekologa, stomatologa a specializovanou péči. Pokud pacienti čekají roky na operaci kyčle nebo půl roku na magnetickou rezonanci, jsme banánová republika.

Před lety, ještě jako prezident Svazu soukromých lékařů, jsem varoval, že k reformě dojde, až budou lidé umírat před branami nemocnic. Té době se už blížíme. Malé zdravotní pojišťovny jsou na hraně bankrotu a i ředitel VZP přiznává, že do dvou let „narazí do zdi“. Lékařů a sester ubývá.

Řešení? Stejně jako Němci lákají naše doktory, my můžeme zapojit do systému lékaře a sestry z východní Evropy, například z Ukrajiny. Jsou pracovití, mají zájem a rychle se začlení.

Pokud byste měl ve stručnosti popsat, na čem by měla stát opravdová a smysluplná reforma zdravotnictví, jak byste ji definoval?

Musejí se nastavit férové podmínky mezi zdravotní pojišťovnou, poskytovatelem péče a pacientem. Odměny se nesmějí určovat podle fiktivních bodů, ale podle reálné ceny práce. Politici nemohou slibovat světovou péči zdarma všem a hned.

Skutečný systém zdravotního pojištění by zajistil základní péči, zatímco nadstandard by si pacient připlatil, nebo by si sjednal připojištění. V nemocnicích se nesmí krást – a že se krade. Soukromí lékaři pracující v tržním prostředí nemohou dostávat stejnou odměnu bez ohledu na kvalitu péče.

V mnoha regionech ČR dnes lidé těžko shánějí praktického lékaře, pediatra či zubaře. Je to nový standard? Mají se lidé smířit s tím, že jejich lékař nebude za rohem? Co s tím?

To záleží na nich – jestli chtějí už jednou zaplacenou péči platit znovu. Ale to je nezákonné. Například u stomatologické péče by měli lidé, kterým pojišťovna nesežene „lékaře na pojišťovnu“, požadovat refundaci. Jinak by přece nemuseli pojištění platit vůbec. Stejné je to i u jiné primární péče.

Zdravotnictví spolkne každoročně stovky miliard korun, přesto neustále slyšíme, že nejsou peníze. Je to skutečně tak, nebo se utrácí špatným směrem?

Zdravotnictví se modernizuje, a tím pádem i zdražuje – peněz nebude nikdy dost. Ale politici musejí včas nastavit férové prostředí, což se neděje. Dnes je flagrantně podhodnocena specializovaná péče. Pokud pacienti chtějí zkrátit čekací doby, musejí si připlatit.

Když Petr Fiala nastupoval po Andreji Babišovi, doznívala pandemie covidu. Vy i Svobodní jste tehdy patřili k tvrdým kritikům restrikcí. Naplnila současná vláda očekávání voličů, kteří doufali ve změnu přístupu?

Nenaplnila. Covid odešel sám vypuknutím války na Ukrajině. Ještě den předtím se testovalo, a druhý den jako by virus zmizel. Navíc hygienici bez testů pustili statisíce uprchlíků – prý na Ukrajině covid nebyl? Dnes se připravují zákony, které by měly zavést povinné očkování podle nové směrnice WHO. Pokud budeme ve vládě, důrazně to odmítneme.

Není chyba, že se o covidu dnes prakticky vůbec nemluví? Ani pět let od vypuknutí pandemie nevznikla důstojná reflexe. Proč to podle vás média i politici přehlížejí?

Hrozí podle vás, že při další virové krizi – ať už přijde za rok, nebo za deset let – budeme opakovat stejné chyby? Jsme dnes lépe připraveni než tehdy?

Obávám se, že ne. Farmaceutické firmy mají obrovský vliv. Média, EU a „odborníci“ vytvoří jedinou pravdu a umlčí každého, kdo s ní nesouhlasí. Naštěstí vidím určitou naději v USA, kde se věci obracejí. Ale u nás? Kdo dnes otevřeně reflektuje covidové selhání? Spočítám je na prstech jedné ruky.

Nedávno se v Evropském parlamentu hlasovalo o nedůvěře předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové kvůli nákupům vakcín. Někteří čeští europoslanci to označili za zbytečné gesto. Jaký je váš názor na toto hlasování a jeho výsledek?

Falešná ideologie opět zvítězila nad pravdou. Ale věřím, že jen dočasně. Děkuji všem europoslancům, kteří hlasovali pro její odvolání. Lidé teď jasně vidí, koho mohou volit a kdo je kdo.

Pokud po volbách dojde ke změnám ve Strakově akademii – co by měl nový ministr zdravotnictví udělat jako první? Na co by se měl prioritně zaměřit?

Ekonomický audit českého zdravotnictví a pozavírat všechny zloděje, kteří rozkrádají peníze určené na léčbu lidí.