Vladimír Ustyanovič: Liberty Ostrava? Znárodnit!

Při akvizici Nové huti byl Gupta jako jediný ochoten jít do rizika a koupit podnik bez energetického provozu, což je zvláštní podnikatelský záměr. Je podivné, že majitel posílal peníze do svých jiných firem, což je předpokládám v rozporu se zákony. Od roku 2021 se o Guptovu skupinu zajímá britský úřad pro vyšetřování závažných podvodů. Jeho podnikání prošetřují také úřady ve Francii. Předloni Guptu zachraňoval britský daňový úřad, když odepsal vysokou částku na daních, kterou Gupta dlužil. Rovněž probíhá vyšetřování Guptovy aliance z podvodu a praní špinavých peněz, dosud nebylo ukončeno (zdroj Seznam zprávy). Gupta si kolem roku 2019 vytyčil utopistický cíl, že jeho ocelářská skupina bude do roku 2030 vyrábět ocel bez využití fosilních paliv. To mi připadá jako takzvaný symbolismus, který uctívají zaostalé africké kmeny. Například, když se jeden ze šamanů poškrábe za uchem a v tu chvíli začne pršet, tak hledají v tomto konání určitou zákonitost, a hlavně mystifikují ostatní členy kmene, že přesně tak to bude fungovat. Myslím si, že na podobném principu je založen podvod, který se nazývá Green deal, jenž nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Jaké může být řešení? Jak je uvedeno v titulku, znárodnit tuto výše jmenovanou huť. V případě, že někdo namítne, že na to v České republice není zákon, tak bych rád podotknul, že Lex Babiš a dále Lex Schwarzenberg byly přijaty bez jakýchkoliv průtahů. Navíc toto znárodnění by mohlo mít laicky řečeno status předběžného opatření, než se schválí zákon, ale nejsem právník. Mimo jiné, prostředky, pocházející z trestné činnosti mohou být rovněž zabaveny. Vezmeme-li si náš velký vzor, Spojené státy americké, tak právě ty znárodnily v roce 2008 veškeré automobilky lépe, než by to kdy učinil sám Vladimír Iljič Lenin. Důvod - tyto automobilky měly na finančních trzích větší výnosy než výnosy z toho, k čemu byly zřízeny, a tím je výroba automobilů. Jakmile se výše uvedené finanční trhy zhroutily, stát přistoupil ke znárodnění. Také by mně zajímalo, co dělají odbory. Odboroví předáci jsou placeni, včetně vrchního Aspen předáka Josefa Středuly, drží se ve svých křeslech a děkují za každé nové ráno, co tam jsou. Rovněž se mohu ptát, proč se všechny odborové svazy nespojily a nevynutily si například stávkou řešení problému českého průmyslu. Mimo jiné je tam mnoho špičkových ekonomů jako je Jaroslav Ungerman. Příklad si můžeme vzít od italské premiérky Giorgie Meloniové, která si vyjednala podporu italských hutí na EK.

Poslední zprávou je, že zaměstnanci Liberty dostali poslední výplatu v květnu za měsíc duben. O mzdu za měsíc květen si musí požádat, ale i tak bude zpožděna. Hovořím o přibližně čtyřech tisících zaměstnancích. Ministr Stanjura sdělil na CNN, že zaměstnanci mohou požádat o bezúročnou půjčku. Tohle je rada zaměstnancům, kteří se dostali ne vlastní vinou do existenčních problémů, díky katastrofální hospodářské politice státu. Připomíná mi to výrok nejvyššího mystifikátora, nebudu používat slovo lháře - nenecháme nikoho padnout.

Závěr. V hymně Spojeného království zní slova "Bože, ochraňuj našeho krále". Pro Českou republiku by mohla znít podobná slova "Bože, ochraňuj lid České republiky před touto vládou".