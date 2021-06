Vladimír Ustyanovič: Naočkujeme vás, i kdybychom vás měli zabít

Nedělní partie Terezy Tománkové v první části měla tři diametrálně odlišné hosty. Hlavním tématem bylo samozřejmě, jak je v českých médiích dlouhodobým zvykem, protože by jinak neměla o čem psát, očkování – testování. Nebudu polemizovat o tom, že je to giga byznys, jak testy placené daňovými poplatníky, tak vakcíny, i když cenovou hodnotu vakcín můžeme přirovnat ke třem dvanáctistupňovým pivům, většinou s daleko nižším účinkem.

Jako červený hadr na býka se celou debatou prolínal argument Jaromíra Jágra, který nepřistoupil na účast v kampani k očkování a sdělil, že se nenechá očkovat, protože má dostatek protilátek. Prskající Pekarová souzněla s Terezií Tománkovou, jak je to strašně nezodpovědné, a v tom jim přizvukoval stroj na demagogické argumenty, ministr Karel Havlíček. Další zrůdností byl zmíněn tzv. očkovací maraton, kdy to můžeme nazvat ne bojem o zdraví, ale hazardem se zdravím. Podle lékaře Lukáše Pollerta klinické testy těchto vakcín stále probíhají. Aplikaci těchto neověřených vakcín, zejména s jakými nežádoucími účinky, by odpovídalo metodám doktora Mengeleho. Dalším a taky důležitým zjištěním je, že Evropská léková komise EMU nedoporučila očkovat vakcínou AstraZeneca občany starší 60 let (viz zpravodajství ČT24), a o tom se nějak nemluví. Tak se ptám, jak říkal s prominutím jeden vládní blbec, jsme ve válce, jaké ztráty jsou teda povoleny a plánovány?

Pekarová Adamová, šéfka TOP09, měla silného soupeře v předsedovi Tomiu Okamurovi a její inteligence odpovědí byla přímo úměrná velikosti jejího poprsí, přibližně mínus dva. Přirovnal bych to, jako kdybyste nechal mlátit opici do klávesnice počítače a něco z toho vyjde. Souhlasím s předsedou SPD Tomiem Okamurou, že by se teď nenechal očkovat, když je zdravý a má dostatek protilátek, dále testování by mělo být dobrovolné, protože testovat plošně zdravé jedince je koronavirový fašismus. Když má někdo velké množství protilátek a podle tzv. odborníků by se měl nechat očkovat, toto není odborník, ale je to debil.

Když si vezmeme další otázku, zavedení covid pasů, kterou preferují naší eurofanatici, tak to není pouze o tom moci cestovat, je to bumáška, abyste mohli chodit do hospody, jít do fitness centra a naší epidemiologičtí koronafašisté typu psychopata Flegra a Smejkala vám dovolí, zda můžete navštívit vaší oblíbenou restauraci. Tito pseudovědci by měli být sdruženi pod jednotným názvem ústřední výbor jediného pravdivého názoru. Neposlechnutí pokynu covidové junty bude potrestáno zastřelením před bílou zdí. Vnímám to tak, že tito představitelé budou tímto způsobem bojovat proti covidu. Podle jejich teorie čím více zastřelených, tím víc ubude nakažených.

Když si vezmeme příklad z některých států, jako Florida, a ze státu Texas, kde guvernér Abbott vydal zákon, zakazující zaměstnavatelům a úřadům požadovat očkovací pasy a informace o očkování. Jenom pro zajímavost, Texas má 28 milionů obyvatel a Florida 21,4 milionu. Přitom Florida dál funguje v otevřeném režimu – školy, sportoviště, restaurace a veškeré společenské aktivity. Mimo jiné Florida nastoupila tzv. švédskou cestu bez zavírání škol, likvidace společenského života a průmyslu. Asi naši evropští soudruzi udělali někde chybu.

Navrhuji vydat zákon ve zrychleném čtení a podpořit ho prezidentským dekretem, který samozřejmě nemůže vydat, a tím se také zbavíme epidemie. Návrh zákona na likvidaci epidemie, která nebyla nikdy vyhlášená epidemií, protože ji mohou vyhlašovat pouze hygienické stanice, a ty to nikdy neudělaly. Návrh zákona na vymizení epidemie – pacienti se na JIP prokážou negativním testem a z tohoto důvodu se nemohou počítat do statistik úmrtí na covid.

Proč nemůžeme věřit politikům? Protože lžou. Kdyby politikům záleželo na zdraví seniorů a upřímně věřili ve vakcinaci, tak by jim usnadnili přístup k registraci očkování. Senioři, respektive důchodci používají hlavně tlačítkové telefony, odborně uzpůsobené, 9 z 10 seniorů, kterým je okolo 80 let, nemá internet nebo emailovou adresu. Buď se pohybuji mezi hloupými seniory, což si nemyslím, nebo je to arogance politiků, protože většina důchodců musí žádat rodinné příslušníky, přátele a známé, aby například registraci za ně vyřešili. Paradoxem byl komentář ministra Havlíčka, jak touto digitalizací seniorům usnadňují život. Nejenže tady probíhá digitální debilizace dětí, které mnohdy nejsou schopny komunikovat a napsat pár vět bez pravopisných chyb.

Obskurní postavou naší politické scény je bankomat ministryně Maláčová, která rozvíjí teorie, jak nebude na důchody pro lidi, kteří celý život pracovali. Přitom řeší ty, co v životě nepracovali a starají se jenom o to, aby měli sociální dávky a další státní benefity.

