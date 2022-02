Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - Václav Moravec končí v České televizi a míří do Al-Džazíry

reklama

Jak jsme se dozvěděli z nezávislých zdrojů, bude tento moderátor díky svému dlouholetému a nezaměnitelnému stylu navržen Berndtem Pősseltem, předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu, na prestižní cenu, která nese jméno Josefa Goebbelse. Václav Moravec je známý tím, že se vyjadřuje ke všemu, jak k zahraniční politice, tak k válečným konfliktům po celém světě, s jednostranným všeobjímajícím názorem podle hesla: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. “

Zajisté? by čtenáře zajímalo, když je takový expert na virologii, a máme studii k omikronu, jak třetí posilovací dávka dvoudávkového preparátu, vyvinutého na variantu alfa, funguje na omikron.

Tak se ptám, komu to nejvíc prospělo. Biochemiku Hořejšímu, známému a všehoschopnému manipulátorovi, jehož firma je výrobcem testů, které jsou z 50 procent neprůkazné. Určitě ano. Kšeftů s očkovacími látkami, které nazývají někteří lékaři petrolejem, taktéž. Komu to neprospělo, to už nemusím popisovat, je to všeobecně známo s výjimkou občanů, kteří nepoužívají zdravý selský rozum.

Další mezinárodní událost, která neunikla bdělému oku našeho komentátora a celé nečeské televizi, je zahájení války s termínem, kdy Ruská federace napadne Ukrajinu. Datum bylo stanoveno americkým prezidentem 16. února 2022 na 3. hodinu ranní moskevského času. Z blízkých zdrojů ministerstva zahraničí unikl přepis rozhovoru amerického prezidenta Joe Bidena a prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Tento rozhovor zněl:

„Vážený pane prezidente Putine, americká armáda je nejsilnější na světě, jsme schopni rozstřílet a zlikvidovat odpor na celém světě, k čemuž nám slouží naši poskoci v NATO v čele s bývalým komunistou Stoltenbergem.“ Poté následovala lakonická odpověď prezidenta Putina. „Joe, moc mě neser, nebo vás bude muset Columbus znovu objevit.“

Můžeme si položit další otázku, jak chce někdo válčit s Ruskem, když ani nemá sám čím topit a vyrábět energii. To je na delší zamyšlení.

Je pravdou, že jsme něčím výjimeční. Na ministerstvu zahraničí se vyskytuje osoba, podle jejíhož jména se určil stupeň idiocie jeden Lipavský. Další výjimečnou osobou podobného typu je Markéta Pekařová. Ta vezla do Bruselu obraz Václava Havla, jenž měl být souzen za vlastizradu, jejímž důsledkem byla likvidace československého průmyslu, zejména zbrojního. Pekařová měla být podle již výše zmíněné stupnice, na stupni pěti Lipavských. Kdyby se vydala na východ jako premiér Orbán, tak by mohla vyjednat cenu za plyn s prezidentem Putinem 5krát nižší, než jakou má celá Evropská unie. Samozřejmě to je science fiction, protože s hloupou Mařkou by se Putin nebavil. To mělo být úkolem pro premiéra čivavu Fialu. Otázka je, jaký by byl výsledek tohoto profesorského sedmilháře.

Závěr, tělo prezidenta Bidena vnímá určitou asymetrii, zvětšuje se mu prostata a zmenšuje mozek, tím se zmenšuje mozkový potenciál, který vnímá každodenní realitu s podstatným deficitem.

