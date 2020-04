Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Kulturní národní fronta

reklama

V této krizové situaci musím smeknout před některými herci, herečkami, operními pěvkyněmi, kteří šli pracovat ke kase do supermarketu nebo pracují v jiných oborech, aby se uživili. Přirozenou vlastností člověka je přežít. Ne ležet a čekat na dotace nebo podporu. Mám ale obavu, že těchto lidí je menšina. Vrátím se k původnímu meritu věci, to znamená ke kultuře, jejíž součástí je také živé umění, které tvoří široká skupina herců a hereček, pěvců a pěvkyň. Část této skupiny je ve státním angažmá, nebo v regionálním angažmá různých divadel, jejich zřizovatelé jsou kraje, města a podobně.

Další skupinou jsou herci, kteří pracují na svůj živnostenský list, což je pro ně výhodné, když je konjunktura, problém nastane, když přichází krize. Je to podnikání jako každé jiné. Mimo jiné ve Spojených státech mají umělci všeho druhu své zaměstnání (netýká se top star). Často pracují v restauracích, v McDonaldu, a v jiných profesích a zbožně čekají, až se jim ozve agent, který jim zprostředkuje roli.

Shrňme to, je to práce jako každá jiná a rovněž forma podnikání se všemi riziky, které z toho vyplynou. Kultura, ať živá či neživá, je nádstavba více či méně prosperující ekonomiky. Když továrny nebudou vyrábět, zemědělství bude v rozvalinách, tak je běžnému občanovi úplně jedno, zda kultura prosperuje nebo ne. Za nehoráznost považuji takzvané taky umělce, jako je Hrušínský, který ze sebe dostal, nechci říci slova, ale spíše sračky, že daná epidemiologická omezení byla směřována k likvidaci jeho divadla. Podobných výroků nenávisti vůči premiérovi a prezidentovi jsme slyšeli od Kluse, Holubové, dále od nechci říci od úplně blbé, ale protože je to dáma, použiji slovo nevzdělané, Geislerové, Hřebejka a dalších. Tito mají jako první nataženou ruku ke státu ve stylu „Státe dávej, ať neumřeme hladem.“

Doporučil bych jim, aby sestoupili ze svých pseudointelektuálních výšin, a zapojili se do činností, které jsou užitečné. Příklad – pomoc zemědělcům, přeškolit se na pečovatele, ošetřovatele, sanitáře, prostě pomoci tam, kde jich je v národním hospodářství třeba. Bohužel mnozí tito umělci jsou často zneužíváni díky své emotivnosti a duševní nahatosti různými politickými manipulátory. Znova zopakuji, restriktivní karanténní opatření mohou být chápána jako omezování osobní svobody, ale nechme to na odbornících, lékařích a vědcích, kteří doporučují nastavení těchto pravidel vládě.

Fanatici z debilbloku by si měli uvědomit, že prioritou je zdraví a ne skákat radostí a otevírat šampaňské, že soud populisticky a alibisticky rozhodl, že musí být otevřeny hranice. Bezpohlavní rozhodnutí soudu preferuje nadnárodní korporace před českými živnostníky.

Vypnutí racionálního myšlení můžeme ukázat na případu polského novináře, pracujícího v Česku, který si v České televizi stěžoval, že si nemůže dát kafíčko v Českém Těšíně s polskými přáteli. Tento rádoby intelektuál, ale debil nevnímá a ani nechce vnímat, že hranice mají uzavřeny Poláci, Rakušané, Slováci, Němci, Francouzi. V prvním případě by se měl obrátit na polskou vládu, určitě mu to vysvětlí. Je to nechutný populismus a eurofanatismus.

Ve znovuotevřeném zábavném pořadu Duel TV Barrandov, přivítal Jaromír Soukup samolibého narcise, politruka Petra Fialu, který první větou spustil záchvat smíchu – cituji: „Kdybychom byli ve vládě my, tak bychom to dělali úplně jinak!“ Přes slzy smíchu většiny diváků mohu konstatovat, že jediné štěstí pro Českou republiku je to, že ODS ve vládě není. Bylo by to horší než veškeré živelní pohromy, epidemie úplavice a čehokoliv jiného. A potom, že nemá Petr Fiala smysl pro humor. Tomuto likvidátorovi tradiční značky ODS bych si dovolil navrhnout, aby požádal Jaromíra Soukupa o pozvání tří myšlenkových gigantů ODS, v sestavě Fiala, Vystrčila a Novotný, ke kulatému stolu. V tu chvíli bych vzpomenul knihu Tři muži ve člunu, ale tady máme tři psychopaty ODS u kulatého stolu.

Věřím, že prezident Zeman dostojí svému slovu a udělí státní vyznamenání bývalému předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi, který byl osobností politické scény, s autentickými názory, schopností politického kompromisu. Poštěkávající politolog Fiala je asi nejlépe placeným agentem hnutí ANO, protože voliči, i když nemají v oblibě premiéra Babiše, nemají jinou volbu.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Politické střepy aneb Kdo je kdo z ekonomického týmu Ústředního krizového štábu Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - V nouzi poznáš přítele Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Ondřej Kolář, představitel lidského odpadu Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - děkuji, pane premiére Babiši

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.