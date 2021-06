Vladimír Ustyanovič: Přijel cirkus, aneb každý panovník má svého šaška

reklama

Paní Tichanovská kandidovala v běloruských prezidentských volbách a získala 10 % mandátů. Předseda senátu Vystrčil ji nazýval paní prezidentkou, tak nevím, zda velké vedro působilo na šedou kůru mozkovou pana Vystrčila, popřípadě učitelské povolání, které někteří zlí jazykové nazývají chorobou, nebo je to stádium pokročilé demence, že nevnímá osobu, se kterou jedná. Možná by bylo na místě, kdyby se jeho kolega senátor Fischer zamyslel a navrhl senátu odvolat předsedu Vystrčila z funkce pro nezpůsobilost vykonávat úřad ze zdravotních důvodů. V podávání těchto žádostí už má praxi.

V žádném případě nejsem zastáncem bizarního prezidenta Lukašenka, ale bylo by vhodné zeptat se běžných občanů v Bělorusku na jejich názor, co se jim líbí a co ne, a ne jenom vybrané a sponzorované skupiny lidí, které jsou placeny zahraničními neziskovkami, potažmo zpravodajskými službami. Tito Fischerové a Němcové cíleně likvidují naše hospodářství z takzvaných bezpečnostních důvodů, aby blok jaderné elektrárny nemohl dostavět ruský Rosatom. Paradoxem je, že v tom takzvaně zaostalém Bělorusku funguje jedna komerční jaderná elektrárna a jedna státní. Taky je podivuhodné, že Finové si nechali postavit jadernou elektrárnu od Rosatomu, že by byli Finové agenti Ruska? Nikoliv. Pouze finská vláda řeší, co je nejlepší pro jejich zemi. A tato naše parta zapšklých senátorních parazitů naši zemi destruuje pro pět minut slávy jako jaderná bomba.

Jedno z dalších dnešních témat je střet zájmů premiéra Babiše. Nikdy jsem nebyl voličem strany ANO, ale vždy před volbami se vytáhnou kauzy 10 let staré, které by měly být už dávno vyřešeny. Zeptám se, jak je možné, že manžel šéfky eurokomisariátu von der Leyenové čerpá evropské dotace na jeho soukromé nemocnice. Jak je možné, že bratr poslance Jurečky čerpá zemědělské dotace a jak je možné, že rodina ministra Tomana čerpá zemědělské dotace? Na to je jednoduchá odpověď. Když je dotační titul schválený, tak se prostě čerpá. Dále se ptám, jak je možné, že Francie a další státy mají daleko vyšší dotace do zemědělství než naši zemědělci. Přitom mají velké agrární podniky stejně jako Němci. Je korektní, že polský zemědělec je daňově zvýhodněný státem, oproti jiným zemědělcům, například českým, samozřejmě že není. Celá dotační politika EU je paskvil, likviduje kapitalismu a silní vydrancovávají slabé. Jak prohlásil americký prezident Biden, EU je dynamická a silná rozvíjející se ekonomika. To je to samé, jako by o sobě prohlásil, že je mladý jinoch sršící energií. EU požírá sama sebe a je otázka času, kdy dokončí své dílo.

