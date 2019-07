Vladimír Ustyanovič: Úpal z horka politologa Fialy aneb proletáři všech stran spojte se proti Babišovi

Pro dříve narozené ročníky bych rád vysvětlil co znamená profese nebo funkce politologa. Je to něco podobného jako vystudování večerní university Marxismu Leninismu jejímž cílem bylo dosadit patřičné politické kádry na správná místa, potažmo funkce, aby hlásali ten správný světonázor.

Jejich cílem bylo prezentovat správné názory a učení poplatné dané době stejně jako dnes. Pro později narozené upřesňuji, že nevytváří žádné hodnoty ani materiální statky pouze tvoří těžko pochopitelný smysl své práce. Tady vidíme podobenství s absolventy VUMLu. Politolog Fiala se nejednou proslavil svými postupy, když vyloučil mladého Klause ze strany. Je vidět, že metody bývalé KSČ mu nejsou cizí, protože jak hlásili komunisté "kdo nejde s námi, jde proti nám". Působení horka mělo za následek vyplození skvělé myšlenky, že přímá volba prezidenta je přežitá a bude ho volit jen parlament.

Doporučil bych politologovi Fialovi, aby se sám sebe jmenoval prezidentem, jak to udělal venezuelský předseda senátu Guaido. To byl samozřejmě žert. Na nejvyšší demokratický princip to znamená přímá volba prezidenta, reagoval premiér Babiš s tím, že by měl Fiala vrátit diplom z politologie. Na to se strhla mela. První zasyčela kobra Udženija, která odporným způsobem hystericky reagovala na reakci premiéra Babiše. Reakce byla odpovídající domovnice třípatrového sklepního domu. Už dávno jsem poznal, že mnohé dámy v politice nejsou dámy a že jsou většinou bezduchou atrapou skutečných dam. Představa politologa Fialy, že strany demagogického bloku se semknou pod jeho velení je utopie.

Ve spojení s Lidovci si nedovedu představit, že by členové ODS začali chodit pravidelně do kostela. Hlavně si těžko dovedu představit, že by vyhořelý fantom české politiky Miroslav Kalousek, ač mám k němu výhrady se nechal dirigovat vyšumělým politologem, který se třepe na křeslo premiéra jako foxteriér politý ledovou vodou. Nedovedu si představit jak voliči ODS se ztotožní s touto Euro Marxistickou doktrínou a dovedu si představit, jak kovaní voliči ODS potažmo jejich členové, kteří sedí v europarlamentu jako je Vondra a Zahradil dají politologovi Fialovi vale. Nechám na rozumných čtenářích, aby si udělali závěr z těchto mouder, kterými nás zasypávají politici, kteří v životě nic nedokázali vlastní prací. Když zavřou pusu, mají zamknutou kancelář.

