Součástí této oslavy bude rovněž vojenská přehlídka. Podle agenturních zpráv čínský prezident Si Ťin-pching přiletí 7. května a setrvá v Moskvě do 10. května. Položím otázku, zda Zelenskyj neužil bílého prášku více než obvykle a chce rozpoutat válku nejen s Čínou, ale také s Brazílií, Srbskem a Slovenskem. Budu se opakovat, ale nebýt Rudé armády, jejíž součástí byla také ukrajinská vojska, tak by nebyl Zelenskyj ani jeho hostitel Petr Pavel. Je to paradox, když český prezident zve protagonistu režimu, který má blíže k nacistické ideologii a ve kterém mizí mladí lidé kvůli násilnému verbování do armády, jako by se po nich slehla zem. K českému panu prezidentovi se nebudu vyjadřovat, ale jak ho znám, tak nebude usilovat o další prezidentský mandát. Důvody jsou zřejmé neboli "chytrému napověz, blbého kopni".

Dalším z aktů tohoto ukrajinského uzurpátora jsou sankce na jeho bývalého hlavního poradce Alexeje Arestoviče. Ten jej dlouhodobě vyzývá k jednáni s Rusy o mírovém uspořádání, že přece k tomu nepotřebují prostředníky a vodění za ručičku. Arestovič není na seznamu kritiků režimu sám, týká se dalších asi 78 osob (agentura Unian). Jedná se o blokování majetku, pozastavení obchodních transakcí, zákaz létání přes ukrajinské území.

Osoby, které vyzývají Zelenského k uzavření míru, jsou nazývány osobami, které spojily svůj osud s propagandou Ruské federace. Předpokládám, že kdyby mohl, tak je uvězní v gulagu. Tyto praktiky mi připomínají jednání vůdců třetí říše, pálení knih, bourání soch a výstavbu monumentů třetí říše. Hypoteticky bych dal tomuto jedinci ochutnat jeho vlastní medicínu a zamezil bych vyzbrojování Ukrajiny. Je známo z veřejných zdrojů, kolik má Zelenskyj majetku, zejména v Londýně.

Návrh mírové smlouvy přednesl poradce prezidenta Trumpa Steve Witkoff, jenž mluví o míru, na rozdíl od Pavla a eurounijních úředníků. Čtyři regiony by měly zůstat ruské, zejména vzhledem k rusky mluvící enklávě, včetně Krymu, který nebyl nikdy ukrajinský. Souhlasím s názorem předsedy SPD Tomio Okamury, že národy by měly mít podle charty OSN právo na sebeurčení (Partie Terezie Tománkové).

Musím reagovat na výroky politiků, že Rusko musíme zastrašit silou. Toto odpovídá několika stupňům idiocie, přičemž měrná jednotka je jeden Lipavský. Prezident Trump řekl jasně, že chce s Ruskou federací navázat normální styky včetně obchodních a že válka na Ukrajině byla vyprovokována.

Nevnucuji nikomu svůj názor, ale historicky se takzvaný západ domluvil, že Rusko je bohaté a o veškeré zdroje se musí rozdělit. Tato myšlenka kdysi vypadla také z úst Margaret Thatcher. A co je dnešní Ukrajina? Podle bývalého bezpečnostního poradce USA pro národní bezpečnost Mika Waltze se jedná o jednu z nejzkorumpovanějších zemi světa (TV FOX NEWS). Tak se ptám, proč máme podporovat nejzkorumpovanější zemi světa?

Pojem AGRESOR nabyl takové devalvace, samozřejmě směrem k Ruské federaci, a domnívám se, že mnozí občané Evropy spíš fandí Putinovi, než eurounijním slabochům, vyjma premiérů Fica a Orbána. Uvědomme si, že Rusko války nezahajovalo, Rusko války ukončovalo. A to nemluvím o amerických agresích, které stály desítky milionů životů civilních obyvatel. Mohu spekulovat, že prezident Trump jako jediný může ukončit existenci Severoatlantické aliance, neboť stejně neplní svoji úlohu, o čemž si štěbetají vrabci na střeše amerického Kapitolu.

Článek 1 zakládající listiny definuje pro členské státy jedinou povinnost, a tou je urovnávat konflikty diplomatickou cestou. Tato aliance byla vždy útočná, neboť nikdy žádný stát nebránila. V případě obsazení řeckého Kypru Turky byla absolutně impotentní.

Dovolím si uvést příklad, jak ukrajinská propaganda vytváří mýty například o Sumské oblasti. Rusové v Sumě totiž trefili tajné pracoviště špičkové vědecké instituce, kde se 90 vědců zabývalo pokročilým vývojem v oblasti jaderné fyziky, fyziky fotonů, vývojem zbraní (zdroj MS). Kdyby režim Zelenského získal jaderné zbraně, tak by to v rukách šílenců, kteří adorují nacistické válečné zločince, byla opravdová katastrofa pro celý svět. Proto si myslím, že jediný způsob, jak přivést Zelenského režim k vyjednávání, je vypnout zpravodajskou podporu Spojených států, eliminovat dodávky zbraní.

Drtivá většina ukrajinských občanů si určitě přeje mír, to jsou takzvaně ti tažní, kteří musí přežívat pod jhem této diktatury. Je podivné, že čeští představitelé vítají prezidenta státu, ve kterém lidský život, zejména život vojáků, nemá žádnou cenu. A tito vojáci bez řádného výcviku ne že nemají zájem bránit svoji vlast, ale hlavně nemají chuť umírat za zkorumpované oligarchy.

Válka je prohraná, legie sebevrahů neboli koalice ochotných se rozpadla a česká zahraniční politika se propadla do třetí ligy. Naše představitele nepřijme prezident USA ani prezident Brazílie, nemluvě o čínském prezidentovi, na rozdíl od premiérů Fica, Orbána a italské premiérky Meloni, kteří mají u těchto státníků dveře otevřené.

Stručně řečeno, je to zahraničně politický výprask a nová vláda by měla změnit kurs o 180 stupňů. Otázkou je, zda bude natolik silná. Věřím, že nebude platit citát Oskara Wilde: "Do parlamentu se dostanou jen vyvolení, kteří vypadají jako pitomci, a jen ti skuteční pitomci tam slaví úspěch."