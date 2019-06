Zbyněk Fiala: Létající bicykly

Současný způsob ježdění do práce je neudržitelný, tolik aut se do ulic prostě nevejde. Nelze se divit, že pražská radnice uvažuje o zavedení mýta při vjezdu do centra města. To by mohlo na chvíli pomoci. Ale jen na tu chvíli. Když bylo roku 2003 mýto poprvé zavedeno v Londýně, snížilo zatížení hlavních dopravních tepen jako je Oxford Street skoro o třetinu. Později aspoň o desetinu, ale také to už je dávno pryč.

Dneska v Londýně zaplatíte 11,5 libry, a stojíte. Je to dražší, ale zato horší. Průměrná rychlost průjezdu centrem v prvních čtvrtletích let 2010–2011 (mimo sezónu) klesla z 15 km za hodinu na necelých 12 km/hod ve stejném období let 2017–2018. To už bych mohl zvládnout v keckách, jen co odhodím berle. Možná bych však měl započíst i přidušení smogem.

Některá města se snaží auta z určitých oblastí úplně vypudit, jako třeba Paříž z ulic kolem břehů Seiny. Podobnou snahu o koncentraci dopravy do vymezených tras objíždějících „superbloky“ chystá Barcelona. Další možností jsou nové trasy pod zemí a nad zemí, píší Financial Times. Mají to v úvaze, která se zahleděla k horizontu 30 let, takže je místy odvážnější.

Zárodky budoucnosti jsou leckde už dnes. Po koloběžkách už si lze půjčit kdekoliv na ulici i elektrické skútry, a v cíli je zase kdekoliv odstavit. Aspoň tam, kde o to pečují desítky vznikajících firem, které se na tento obor vrhly. Chtějí něco ukousnout z koláče, který už drží Bird, Lime, Voi nebo Bolt s trochu dřívějším startem. Například v Portlandu ve státě Oregon prý třetina dotázaných osob z nedávného průzkumu právě použila na cestu do práce skútr místo auta. To je číslo jako z Číny.

Pro vzdálenější perspektivu se přemítá o vyvýšených cyklostezkách, které nabídnou pohodlnou jízdu mimo kontakt s ostatní dopravou. Město Sia-men na jihovýchodě Číny už postavilo 8 kilometrů takové nadzemní trasy pro kola a elektroskútry. Obrázky z budoucnosti ukazují tyto visuté dráhy zasklené, aby cyklistům sloužily i ve větru a dešti. Co ten skleněný příkrov udělá pod pražícím sluncem, zatím nikdo neřešil. Možná se zatmí jako brýle nebo automaticky otevře a zavře jako lamely na oknech pařížského Domu islámské kultury.

V zásadě se však počítá s velkými dopravními stavbami i pro mikro-mobilitu, tedy skútry, kola a koloběžky, s motorem i bez. V běžných ulicích začíná být se skútry problém, lákají k jízdě mezi chodci. Výzkumníci BMW spolu s čínskou Univerzitou Tingyi (Tching-i) proto uvažují o ještě ambicióznějším plánu v podobě sítě zvláštních cyklotunelů. Ale i Praha by si cyklotunelů užila, kdyby hledala stezky, které propojují ulice mezi jejími strmými hřebeny.

Pokračují pokusy Elona Muska s „hyperloopem“, podzemním vakuovaným tunelem, kterým se budou prohánět auta rychlostí letadel jako potrubní poštou. Alternativou je vznést se do vzduchu. Třeba společnost Honeywell hlásá, že přišel čas městské vzdušné mobility (Urban Air Mobility – UAM), a v reklamě nabízí autonomní elektrická letadla. Je chvályhodné, že si láme hlavu s tím, jak odstranit hluk letadel a nabízet je i bez pilotní licence. Létající taxíky vyvíjí také Uber a Lilium. Budou elektrické a s kolmým startem, díky otočnému křídlu. Remo Gerber ze společnosti Lilium uvádí, že řada měst už projevila zájem o pilotní programy, aby si mohli vyzkoušet, jak to funguje. Může to být levnější alternativa, protože bude třeba méně silnic a mostů.

Nejrůznější pozemní elektrické taxíky bez řidiče vypadají schůdněji. Mají výhodu, že dokážou jet blízko u sebe a vejde se jich do ulic víc,. Až začnou v dopravě převažovat, pruhy mohou být užší, na stejně široké vozovce jeden přibude. Světla na křižovatkách i dopravní značky budou zbytečné, auta spolu budou komunikovat. Řidič si může klidně číst, a nakonec lze zrušit i čelní sklo, aby ho nerušilo.

Obecně se předpokládá, že příští veřejná doprava bude silně personalizovaná. Tvrdí to Patrick Goodall z PA Consulting. Ukazuje to podle něj rychlý růst Uberu a dalších zakázkových dopravních služeb, které vás svezou dvě minuty po zavolání. „Přejdeme od dopravy na stálých kolejích k hyper-personalizovaným trasám.“

Začal s tím například finský startup Maas Global, který nabízí předplatné pro sdružené dopravní služby. Trasu po městě vám postaví mobilní aplikace, která může využít veřejnou dopravu, sdílené auto, půjčený bicykl, skútr, taxi nebo auto z půjčovny, jak to jde a jak je libo. Služba funguje v řadě evropských měst a chystá se prý i do USA.

Ale ani podzemní hyperloop nemusí být drahá alternativa ve srovnání třeba s rychlostní kolejovou dopravou, pokračuje Goodall. „Železnice, to máte koleje, signalizaci, dráty nad hlavou. Tohle všechno se těžko buduje a udržuje. Ale když vzduchotěsnou hyperloop jednou postavíte, máte tam málo pohyblivých částí.“

Pamatuji si, jak jsem jako dítě hltal proroctví o roce 2000, kde mě nejvíc zaujalo, že všechny osoby se přesouvaly vzduchem, některé s vrtulí nad hlavou, jiné na zadku. Ve skleněné kouli, samozřejmě, když luxus, tak luxus. Dneska u nás občas v podobném duchu zazní debata o elektromobilitě a blížícím se přechodu k autonomní dopravě bez řidičů. Tedy, že je to stejná legrace jako ta dřívější proroctví. Jenže v Číně se letos prodej aut snížil o 30 procent a dolehlo to i na evropské automobilky včetně Škody. To není jen problém obchodních válek, změny měření emisí a přísnějších regulatorních požadavků. Alternativa nového už je natolik reálná, že klesá zájem o dlouhodobé investice do starého řešení.

S elektrickými auty a hybridy je to jinak, těch se v Číně loni prodal první milion a zájem prudce stoupá. Je to důsledek státní politiky. Za pět let už řada čínských měst nepustí dovnitř auta se spalovacími motory. Krátce na to bude zakázán i prodej nových aut s tradičním pohonem. V Evropě se chystá něco podobného. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že na čtvrtečním summitu EU27 bude přijat klimatický plán, který počítá s uhlíkově neutrální ekonomikou roku 2050. Nula znamená nic, žádné uhlí, žádná nafta.

Jestli nyní Praha přijímá něco podobného, vyrazila ve správnou chvíli správným směrem, ale důležitější bude, co udělá vláda. Nakonec to bude třeba brát vážně. I ta doprava se bude muset přizpůsobit prudké změně. Avšak nikoliv tato změna, spíše zaspání a zanedbání přechodu na nové technologie může být tím, co zničí náš automobilový průmysl a průmysl vůbec.

