Zbyněk Fiala: V Číně už očkovali statisíce

reklama

Čínská státní farmaceutická firma China National Biotec Group nebo též Sinopharm zveřejnila překvapivý fakt, že její experimentální vakcína proti Covid-19 byla už v zemi nasazena masově a byly jí očkovány statisíce lidí. Informují o tom Financial Times. Ještě před dokončením poslední fáze klinických zkoušek tak bylo očkováno podstatně víc osob, než se plánovalo v červenci, kdy byl ohlášen vznik vakcíny. Podle původních představ měla být píchnuta jen zdravotníkům v první linii a některým zahraničním pracovníkům z projektu Pás a stezka.

Teď se tedy realizuje rozsáhlejší program, jehož obsah nebyl zveřejněn, ale hodně o něm napovídá zmínka o výzvě zdravotnické správy jedné čínské provincie, zaznamenaná FT, aby podniky a státní úřady předaly seznamy osob, které by si přály očkování proti covidu ještě před nástupem zimy. Podle stejného zdroje existuje neveřejný rozpis, který garantuje očkování řadě dalších zájemců. Nově mají být očkováni také cestující do zemí s vysokým výskytem koronaviru, pracovníci dopravy nebo potravinářských mrazíren, personál supermarketů a dalších uzavřených prostor a zaměstnanci škol, dětských domovů a zařízení pro seniory.

Na internetu už se objevily první zkušenosti těch, kdo mají včeličku za sebou. Digitální deník Guancha.cn přinesl svědectví očkované zaměstnankyně státní finanční instituce. Nabídku dostala na vnitřním okruhu WeChat, který se používá pro kontakt se zaměstnanci. Napřed to považovala za žert, ale když se to potvrdilo, přijala to s klidem, protože předpokládala, že stejně jednou na to půjde.

První noc s vakcínou byla nepříjemná, cítila „nevysvětlitelnou horkost“, ale druhý den už byl normální. Vedlejší účinky očkování teprve budou detailně testovány, ale zmíněná úřednice vychází z úvahy, že když se státní vedení rozhodlo nabídnout to obyčejným lidem, asi nebudou tak zlé. Podle čínských úřadů bylo nasazení vakcíny schváleno Světovou zdravotnickou organizací, ale to zahraniční kritici rozporují a tvrdí, že povolení pro mimořádné situace nemohlo počítat s tak velkými počty očkovaných.

Není to jediná čínská vakcína, která je nasazována v širším měřítku. V září ohlásil šéf čínské státní firmy Sinovac, že poskytl desítky tisíc dávek očkovací látky proti Covid-19 vládě v Pekingu pro případ naléhavé potřeby. Další státní společnost CanSino Biologics vytvořila vakcínu z běžného viru nachlazení ve spolupráci s armádou. Tato silná trojice se může umístit v popředí závodů o obsazení světového trhu.

Čína však má problém, očkovací látka by byla, ale pacienti, na kterých by to zkoušela, nejsou. Podle oficiálních sdělení se koronavirus SARS-Cov-2 přestal šířit uvnitř Číny. Testování proto musí probíhat v zahraničí. Některé ze zahraničních dohod, které k tomu byly uzavřeny, zahrnují i příslib distribuce vakcíny v hostitelské zemi. Sinovac se v březnu zavázal, že dodá 40 milionů dávek očkovací látky Indonésii.

Velká čísla kolem vakcíny nejsou samozřejmostí. Očkovací látku nestačí jen vyvinout, musí se také vyrobit. Kdyby měla být očkovaná celá světová populace a byly k tomu potřeba dvě dávky, jak se obvykle předpokládá, bude potřeba asi 15 miliard dávek. Čínské úřady předpokládají, že do konce roku bude v zemi vyrobeno 600 milionů dávek. Dosud největší světový výrobce vakcín, indický Serum Institute, odhadoval, že potřebné množství dávek nemůže být vyrobeno dříve než za čtyři roky. Samotný Serum Institut jich dokáže vyrobit za rok jednu miliardu.

Uvedený Serum Institut u nás před lety koupil opuštěnou státní vakcinku v Jevanech, kde vznikla Praha Vaccinnnes. A tuto společnost letos v květnu koupila americká Novavax, aby v závodě v Bohumile u Kostelce nad Černými lesy vyráběla vlastní vakcínu. Jak jsou daleko, o tom mluvil generální ředitel Stanley Erck na konci srpna v Radiožurnálu:

„My a spolu s námi všichni v našem oboru jsme teď dokončili studie v první fázi vývoje vakcíny, kterými prokazují bezpečnost své vakcíny a imunitní reakci po jejím podání. A všichni se snažíme přesunout ke zkouškám ve druhé a třetí fázi, které jsou zásadní, protože na početnější populaci ukazují, že vakcína je nejen bezpečná, ale i účinná – jinými slovy zabraňuje onemocnění. K tomu tedy směřujeme.

V minulém týdnu jsme zahájili dvě klinické studie. Jedna je studie účinnosti v Jižní Africe, druhá probíhá v USA a jejím cílem je prokázat imunogenicitu a bezpečnost u starších i mladších dospělých. Co nejrychleji se chceme dostat do třetí fáze. Zkoušky naší vakcíny ve třetí fázi se tak uskuteční v říjnu. Jedna v USA, jedna v Jižní Africe a jedna v Británii. Pak musíme nějakou dobu čekat, takže to, jestli vakcína funguje, se dozvíme v listopadu nebo v prosinci.“

Anketa Kdo je skutečným vítězem krajských voleb? ANO 95% ODS 2% Piráti 2% TOP 09, STAN a menší liberální strany 1% hlasovalo: 6692 lidí

V Česku bude Novavax vyrábět klíčový protein z hrotů koronaviru, který v těle vyvolá imunitní reakci. Další složka se přidá ze Švédska, a to všechno by se to mělo plnit do ampulí v Německu (v Česku taková kapacitní plnička není). Serum Institut zůstává zapojen, vyrobí v Indii miliardu dávek této vakcíny pro nízkopříjmové země.

Na konci srpna navštívil závod Praha Vaccines premiér Andrej Babiš spolu s Romanem Prymulou (to byl ještě vládním zmocněncem pro zdravotnický výzkum) a americkým velvyslancem Stephenem Kingem. Premiér Babiš tam byl generálním ředitelem Erckem informován, že globálně chce Novavax vyrábět dvě miliardy dávek, z toho miliardu u nás.

Zajímavé bylo i to, co řekl o výrobě vakcíny prof. Prymula: „Tato vakcína vychází z proteinu, který není nijak infekční. To znamená, že tady se nepracuje s živým virem, pouze je tady nosič, kterým je hmyzí virus, nemůže nakazit nikoho. V tom chci zdůraznit, že pro naše obyvatelstvo je naprosto nulové riziko.“

Velice podrobný příspěvek v Chemistryworld.com ze 17. září informuje, že Novavax zahájil klinické zkoušky 2b v Jižní Africe s 2900 dobrovolníků. Následuje hodně technických detailů o nelehkém výrobním postupu, ve kterých jsme se rychle ztratil. (ZDE)

Novavax patřil mezi favority světových závodů v uvedení vakcíny na trh, ale to bylo před zprávami o čínském postupu. A je tu také ruský Sputnik V. Pod tímto názvem byla v srpnu „zaregistrována“ vakcína vyvinutá v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany.

Ruský ministr zdravotnictví Miáchail Muraško nyní mluví o „poregistračním výzkumu“. V čerstvé zprávě, kterou jsme našel – kde jinde? – na Sputnik News, ministr uvádí, že studie probíhají v osmi zdravotnických zařízeních v Bělorusku. Ruský fond přímých investic (RDIF) informoval, že podobné testy jsou plánovány též v Brazílii, Indii, Saúdské Arábii, Egyptu a Spojených arabských emirátech. (ZDE)

Ale taky česká vakcína proti koronaviru už dospěla 18. září do fáze schopné testování. Zpráva o ukončení první etapy prototypu vakcíny připraveného na hlodavcích byla předána ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi v jeho poslední den ve funkci. Společný výzkum Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a IKEM vede přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM prof. Věra Adámková. Ministerstvo však projekt nefinancovalo, ministr mu nevěřil. Postup měl být podobný jako u vakcín proti chřipce – očkování oslabeným nebo mrtvým virem.

„Pan ministr se nyní seznámí se závěry první fáze výzkumu, poté budou předloženy k posouzení expertům z odborné společnosti a až následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ reagovalo tehdy ministerstvo zdravotnictví. (ZDE)

Takže roušky nasadit a čekat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Biden vsadil na třídní boj Zbyněk Fiala: Kterak peníze nevyhodit oknem Zbyněk Fiala: Biliony v čudu Zbyněk Fiala: Pandemie, společnost nerovnosti a přetížená Země

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.