Zbyněk Fiala: Vyhrál Masaryk a Brusel

Polovina nově zvolených českých europoslanců se přesune z Bruselu do Bruselu, kde už byli předtím. Další jsou Pražáci a poslanci. Ale berme to tak, že tam neposíláme nějaké nevzdělané a neznalé křupky. Mimochodem, z univerzit vyhrála brněnská Masarykova, před Karlovou, ekonomií a chemií.

Když odhlédneme od stranického složení naší nové delegace v Evropském parlamentu, na první pohled je zřejmé, že je relativně mladá a vzdělaná. Z celkového počtu 21 poslanců je 12 ve věku do 45 let. Nejmladší jsou Piráti, u kterých uspěla i 26letá Markéta Gregorová s raketovou kariérou předsedkyně Evropské pirátské strany patřící do parlamentní skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance. Ta, tedy nikoliv Markéta, ale ona zelená frakce patří k největším překvapením těchto voleb, když přeskočila Evropské konzervativce a reformisty, kde je ODS.

Přeskočila také levé a zelené (Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice GUE/NGL s KSČM) a posunula se na čtvrté místo. Dvojkou je stále Progresívní aliance socialistů a demokratů, byť oslabila. Chtěl jsem tam vidět i Pavla Poce a Miloše Balabána (za ČSSD). Poslanci by to byli dobří, ale strana vyhořela, a tak bude mnohem více práce doma. Možná bychom se měli rozhlédnout po příkladu britského hnutí Momentum, které působilo na stranu zvenčí a ve spolupráci s odbory a nakonec vyneslo do čela strany Jeremyho Corbyna.

Ale partaje nechme stranou a podívejme se, co jsme tam poslali za lidi. Se vzděláním to nevypadá špatně. Nejčastěji uváděnou mateřskou univerzitou našich příštích europoslanců je ta Masarykova v Brně, k té se hlásí pět úspěšných kandidátů. Karlova univerzita uspěla se čtyřmi absolventy a jak VŠCHT, tak VŠE se třemi. Dvakrát je uváděno zemědělské vzdělání, jednou z Prahy a podruhé z Brna. Následují plzeňská práva, českobudějovická teologie, ostravská vysoká báňská, vyškovská vojenská univerzita a jedna regionální univerzita v Itálii.

Oborové rozdělení je poměrně rovnoměrné. Vědy o životě, zemědělství a potravinářství (zahrnu tam i chemii) jsou základní kvalifikací v 6 případech, stejně jako ekonomie a mezinárodní vztahy (ale z těch se může vyklubat moderní náboženství) a informatika a média (rozšíření, nebo amputace mozku?). Právo (tak častý opak spravedlnosti) je tam dvakrát. To všechno může být zajímavé i pro psychiatrický výzkum, ve kterém poslední léta pracoval Ivan David (SPD). Záda mu bude krýt stranický kolega generál Hynek Blaško.

Ale možná jsem na ty preferované odbornosti příliš příkrý. Piráti vyslali do boje dva zastánce otevřeného softwaru a jeden z nich, Mikuláš Peksa je původně biofyzik. Ekonomie může být i racionální - Luděk Niedermaier (STAN+TOP), který nasbíral vůbec nejvíc preferenčních hlasů, k ní přistupuje zvenčí, protože na Masarykově univerzitě vystudoval obecnou teorii systémů.

Horší to bude se znalostí běžného života. Polovina (12) má zázemí v Praze. Podobný počet zvolených (11) se živil v posledním období Bruselem. Někteří tam působili jako europoslanci (10), další jako poradce. Berme to jako zkušenost, s cizími jazyky nemusí být problém. Tři noví europoslanci mají dokonce zahraniční školy. Jinou věcí je, zda budou schopni domluvit se také česky. Zda tedy jejich hlavním úkolem nebude jen potírat politickou konkurenci, ale využijí své kvalifikace a zkušeností z mezinárodního prostředí pro podporu něčeho užitečného.

Čas od času by se takový věcný, nevzrušený, spíše technokratický přístup hodil. Mohou nás potkat docela kritické situace. Klimatická změna přitvrdila, proto taky přibyly hlasy pro Zelené. Digitální věk může společností otřást, pokud mine nevšímavě křižovatku mezi partnerským sdílením a drsným vydíráním a ovládáním. Co budeme dělat, až nás roboti připraví o práci? Dostaneme příležitost k lokalizaci, obnově širší rodiny a péči o obec a životní prostředí?

Také náš zanedbaný evropský dům potřebuje rekonstrukci. Čeká unii rozpad, nebo se probudí a začne odhodlaněji hájit své zájmy proti nevypočítatelné americké hegemonii? Dokáže se vyrovnat se situací na půli cesty, kdy společná měna není zakomponována do ústavního systému, aby mohla nabízet správný mix měnových a fiskálních politik? Zatím je to plavání na lyžích ve vypuštěném bazénu, těžko říct, co překáží víc. Dáme větší prostor kartelům a velkopanskému vykrádání, nebo vyjdeme vstříc trendu decentralizace a potřebám spolupracujících regionů?

Samozřejmě, že poslanecká funkce v Bruselu může být dobrá trafika, u které je nejdůležitější nenechat se chytit a vyhodit. Ale naštěstí žijí i lidé s ideály, dokonce i takoví, jako svatý František nebo apoštol původním jménem Šavel, kdo se probudí uprostřed cesty. Teď by se to opravdu docela hodilo.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

