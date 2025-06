Zdeněk Jemelík: Obětování Evy Decroix

Nově vyplula na hladinu zpráva, že Pavel Blažek její vznik umožnil podáním stížnosti pro porušení zákona ve prospěch Tomáše Jiřikovského, které vyhověl Nejvyšší soud ČR. Bez Blažkovy vstřícnosti by se Tomáš Jiřikovský ke svým bitcoinům nedostal a aféra by nemohla propuknout. Stížnost pro porušení zákona je mimořádný opravný prostředek, jehož podání je výsadním osobním právem ministra spravedlnosti jako ústavního činitele. Pavel Blažek vyřizuje kladně podněty v rozsahu jednotek procent, tedy zcela výjimečně. Skutečnost, že byl v tomto případě výjimečně vstřícný, má na pozadí bitcoinové aféry pikantní příchuť.

Významnou novinkou je sdělení předsedy vlády Petra Fialy, že na uvolněné místo navrhne prezidentovi republiky místopředsedkyni ODS, poslankyni Evu Decroix. O kvalitách jmenované není pochyb. Ale má to háček. V situaci, kdy opozice volá po demisi vlády, nebo aspoň o dočasném pověření řízením ministerstva náhradníkem, který nemá vztah k ODS, Petr Fiala současně sděluje urbi et orbi, že nadále hodlá pokračovat v taktice „válcování“ opozice. Vůbec si nepřipouští, že by mohla selhat hlasovací mašinérie a že by vláda mohla padnout. V případě, že by se zmýlil a vláda navzdory názoru prezidenta republiky padne, Eva Decroix se uvedení do úřadu nedočká. Pro její reputaci by to nebylo dobré.

Petr Fiala si prostě s hledáním vhodné náhrady za Pavla Blažka nedal velkou práci. Sáhl po možnosti, kterou měl bez potíží při ruce. Neuvážil při tom, že posílí nevoli opozice s pokračováním jeho vlády. Neuvážil, že požadavek opozice na vyloučení politiků ODS z řízení ministerstva spravedlnosti v době vyšetřování bitcoinové aféry je rozumný. Neuvážil, že život ministra spravedlnosti v době vyšetřování bitcoinové aféry bude velmi nepříjemný.

Jmenování ministryní spravedlnosti za těchto okolností přinese Evě Decroix daleko více nepříjemností než potěšení. Petr Fiala ji prostě obětoval snaze usnadnit si nahrazení Pavla Blažka. Dle mého soukromého názoru tím projevil politickou lehkomyslnost, nepřiměřenou závažnosti situace.

Ze strany Evy Decroix je vyhovění jeho nabídce rizikovou investicí. Prospěšnou by byla pouze v případě, že po volbách bude úřad ministra spravedlnosti obsazovat ODS, takže by dnešní jmenování nebylo jen přechodnou záležitostí. To ovšem není zdaleka jisté, byť takový výsledek by byl prospěšný jak pro úřad, tak pro Evu Decroix.

Osobně se přikláním k názoru, který v určité době ovládal politickou kulturu sousedního Rakouska, že ministr spravedlnosti nemá mít vazbu na žádnou politickou stranu. Justice má být nadstranická, nemá podléhat vlivům žádné politické strany a není důvod, proč by to mělo být v případě ministra spravedlnosti jinak.

