Jiří Paroubek: Za všechno může Putin. Jak jinak

V posledních deseti dnech slovenský premiér Robert Fico sdělil šéfům Evropské komise a postupně také šéfům několika států či vlád EU, že Slovensko nebude souhlasit s osmnáctým balíkem sankcí EU, který připravila Evropská komise vůči Rusku. R. Fico sdělil, že chce, aby Slovensko i v nejbližší budoucnosti, což však Evropská komise nechce připustit, mělo možnost odebírat ruské energetické suroviny za kontrahované, tedy podstatně nižší nežli světové ceny. To pochopitelně může pomoci jak slovenskému průmyslu, tak zejména slovenskému obyvatelstvu.

Český premiér Fiala se zařadil, jak jinak, do řady evropských lídrů, kteří se snažili vykonávat nátlak na R. Fica, aby vyjádřil svůj souhlas se zatím poslední verzí evropských sankcí proti Rusku bezpodmínečně. R. Fico pochopitelně věděl, že pokud bude bezpodmínečně souhlasit, už nikdy se s ním nikdo nebude bavit o potřebách slovenské ekonomiky a Slováků. Takže zvolil vyjednávací taktiku něco za něco. A zdá se, že určitého úspěchu dosáhl.

Je otázkou, jakou bude mít kompromis, který Slováci s Evropskou komisí udělali, podobu. Osobně si myslím, že to spíše bude znamenat připojení se k rozhodnutí Evropské komise s tím, že Slovenské republice bude z evropských fondů dotován rozdíl mezi kontrahovanou (tedy nižší cenou odběrů z Ruska) a cenou skutečnou.

Mainstreamová média u nás se pečlivě vyhýbají sdělení, o kolik jsou vlastně dražší nákupy energetických surovin, tedy plynu a ropy, z jiných trhů nežli z Ruska. Nemluvě již o ekologické zátěži, kterou znamená doprava zkapalněného zemního plynu obřími loděmi přes moře a oceány. Ta je samozřejmě také o dost dražší, nežli doprava již existujícími plynovody a ropovody z Ruska, a představuje také velkou ekologickou zátěž.

Premiér Fiala se v tomto případě chtěl, pochopitelně, jak je jeho zvykem, zalíbit šéfům Evropské komise. On si omylem myslí, že udělat si „oko“ u těchto šéfů je něco, co mu v budoucnu pomůže. Fiala by si měl spíše nežli záležitostí cizích států všímat potřeb vlastního národa a českého průmyslu. Tedy když už není schopen zajistit dodávky levného plynu a ropy, jako se to zřejmě podařilo R. Ficovi pro Slováky, měl by se alespoň pokusit se svou podařenou vládou například o zrušení nesmyslných povolenek, které se řítí na Českou republiku a její obyvatele v nejbližších letech a které povedou k drahotě, která Česko poslední léta již tak dost pronásledovala. Dalším zlatým hřebem, který roztočí naplno kola inflace, může být rychlé zavedení eura u nás v průběhu příštího volebního období, což není vůbec vyloučené, pokud by dále existovala Fialova vláda.

R. Fico naštěstí P. Fialu velmi tvrdě usadil s tím, aby se staral o své věci, tedy o problémy své země.

V tomto týdnu se objevila informace, že byl na Ukrajině společným úsilím české, slovenské a ukrajinské policie zatčen muž, který vyhrožoval teroristickými útoky českým a slovenským školám. Česká policie a český ministr vnitra, jak jsem slyšel na vlastní uši v ČT, okamžitě sdělili, že s pravděpodobností hraničící s jistotou je za těmito hrozbami Rusko. Vyloučit nelze pochopitelně nikdy nic, ale jde o to, aby se policie a tajné služby zabývaly vždy fakty, a ne dojmy.

Slovenská policie a ministr vnitra Slovenska se proti takovéto interpretaci, se kterou přišly české bezpečnostní orgány, ohradilo. Zatím pro to nejsou důkazy. Jde o to, abychom se nedostali v blízké budoucnosti do podobné důkazní nouze, jako se to stalo v případě „vrbětického atentátu“. Tehdy, na základě několika fotografií, které ukazovaly dva muže, údajně známé ruské agenty, kteří se flákají po ulici údajně nějakého českého města, jsme se dozvěděli, ze celá věc je jasná.

A pak začalo fantazírování, že tito "ruští agenti" pronikli děravým plotem ke skladům munice ve Vrběticích a způsobili tam postupně dva obří výbuchy. Do dneška neproběhl s těmito údajnými pachateli žádný soud. Ten by se musel pochopitelně zabývat důkazy, které by mu BIS a policie předložily. Takže dnes se už hovoří o vrbětickém atentátu bez toho, že by byly veřejnosti předloženy relevantní důkazy, jako o teroristickém útoku Putinových agentů... Zkrátka při Mikulášské nadílce místo čerta budeme mít tentokrát v doprovodu Mikuláše Vladimíra Putina.

Prostě masírování české veřejnosti, a to zjevně neprůkaznými a vykonstruovanými informacemi, zřejmě vrcholí. Co nás asi ještě čeká v září, těsně před volbami do Poslanecké sněmovny...?

Vyšlo na Vasevec.info.

