Jiří Halík: Lidskoprávní organizace nám nastavují pokřivené zrcadlo lidských práv. Cui bono?

Organizace pro pomoc uprchlíkům Pro Asyl to označila za „do očí bijící porušení mezinárodního práva“.

Hodně se mi „líbí“ výrok jakési Julie Duchrow. Ten mě nenechal v klidu. „Šiřitelka dobra“.

„Nikdo si to nezaslouží, ani zločinci“, vysvětlila generální tajemnice Amnesty International v Německu Julia Duchrow. „Lidská práva platí buď pro všechny, nebo pro nikoho,“ dodala.

Julia Duchrow je německá mezinárodní aktivistka za lidská práva. Od listopadu 2023 je generální tajemnicí německé sekce Amnesty International.

Tedy teoretička života se stále nataženou rukou pro „konání dobra“ a svůj plat.

Organizace pro lidská práva jsou zděšeny pokračováním deportačních letů, jelikož v Afghánistánu dodnes dochází k mimosoudním popravám, únosům a mučení.

„Nikdo si to nezaslouží, ani zločinci. Lidská práva platí buď pro všechny, nebo pro nikoho,“ řekla aktivistka Duchrow.

Za mě s ní mohu souhlasit jen s první částí. „Lidská práva platí pro všechny.“

Takže generální tajemnice Duchrowová a co oběti těchto zločinců? Nemají snad právo na lidská práva? Právo na život je nejzákladnější právo každého člověka.

A vrah svým činem upřel oběti svaté právo na život. Vrah nesoudí, vrah vraždí a násilník znásilňuje. Takže zabíjí to lidské, co ve znásilněném člověku je. Bere si vše, a jak se mu to líbí. Nerespektuje právo té oběti. Takže na základě zákonů civilizovaného světa, pokud je mu skutek dokázán, nad vší pochybnost, pod tíhou důkazů, tak se dobrovolně vzdává lidského práva na svobodu. A pokud tento zločin spáchal v cizí zemi, má tato země takového člověka vyhostit. Zpět do země jeho původu. Vrah zabíjí s úmyslem uspokojit své nízké instinkty nebo se nespravedlivě obohatit, případně si lidé z těchto končin „vyrovnávají svoje účty“.

Násilník chce upřednostnit svoje potřeby, pudy, bez souhlasu znásilněné osoby.

Tito lidé zneužili pohostinnosti země, která je i přes nelegální přistěhování přijala a případně zahájila řízení o azylu a pobytu.

Co jsou lidská práva?

Lidská práva jsou základní práva, která má každá lidská bytost, a to jen z důvodu, že je člověkem. Jsou to práva, která nám umožňují důstojně žít, rozvíjet se a účastnit se života ve společnosti.

Umožní násilník své oběti důstojně žít, rozvíjet se a účastnit se života ve společnosti?

Vrah to už té oběti neumožní.

Má odsouzený vrah nebo násilník právo na to důstojně žít, rozvíjet se a účastnit se života ve společnosti?

Už slyším, jak si každý zaslouží druhou šanci. Ano, ale nikde není napsáno kde a za jakých podmínek.

Lépe je schopen se tento člověk chytit dobré šance tam, kde je zvyklý na svoji kulturu. Kde má podporu okolí, kde vyrůstal. Nebo se mnou vy „dobráci“ nesouhlasíte? Dobře, dejte na stůl argumenty pro a proti. Přesvědčte.

Každý svého štěstí strůjce. A pokud někdo vyrůstal ve zločineckém ghettu a nelegálně emigroval do civilizované společnosti, tak už šanci dostal. Propásl ji sám.

Štěstí se chodí naproti.

Uvědomují si všichni ti „konatelé dobra“, že konají zlo? Že hájí zlo?

Pozor, rád bych upozornil všechny „dobráky“, že se bavím o vrazích a násilnících. Nebavím se o činu zabití. Zabití je, když neúmyslně autem srazíte chodce, cyklistu, prokáže se vám vina. To je úplně jiný čin.

Nyní těmi „dobráky“ budu nazván za někoho, kdo dobrému člověku přeje neštěstí. Ne, nepřeji. Jen chci, aby se ti obhájci zločinců zkusili vžít to těch pozůstalých, nebo poškozených.

Takže paní generální tajemnice. Jak byste reagovala, kdyby taková osoba znásilnila vás, vaši dceru nebo někoho vám blízkého? Omluvili byste ji?

Nebo někoho vám blízkého zavraždili?

„Evropská úmluva o lidských právech zakazuje deportace, pokud existuje riziko mučení nebo nelidského zacházení,“ vysvětlila Wiebke Judith, mluvčí pro právní politiku organizace Pro Asyl.

A mohou k nám tito vrazi a násilníci dovážet mučení a nelidské zacházení? Liší se vražda a znásilnění v hodnocení lidských práv?

Oni mohou v našich zemích, pod ochranou lidských práv dělat to, co je v jejich vlastních zemích zakázáno, nebo povoleno? Tito lidé to mají ve svých genech a výchově. Viz právo šaría. A vy je hájíte?

Je to vtip, nebo jste se úplně zbláznili? Zločinci nemohou být chráněni.

Každý, kdo to udělá, se stává jejich komplicem podle zákonů každé země na světě.

Vy hájíte vrahy a násilníky, kteří páchají vraždy a násilí v našich zemích, které nejsou zeměmi jejich původu. Proti odsouzení a trestu v jejich zemi, nebo proti vrahům a násilníkům v jejich zemích.

A kdo ochránil oběti, domorodce před jejich zločiny? Vy to nejste.

Naopak jste to vy, kdo nám tady nastavuje to pokřivené zrcadlo vašich Lidských práv.