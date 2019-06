Zdeněk Lanz: Lůza znovu udeřila

07.06.2019 8:39

Není to tak dávno, co jsem v článku Květinami v koši to zdaleka neskončilo, psal mj. o tom, že v sobotu 17. listopadu 2018 krátce před polednem napadl dav veřejně známou osobu. Řvali na ni, strkali, plivali, pískali, nadávali do fašistů. Tou osobou byl Ladislav Jakl.