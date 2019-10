Zdeněk Lanz: Nástup nové totality v plném proudu?

Doktor Matýs koncem září poskytl serveru Info.cz rozhovor (ZDE) o zjevně „zvláštní“ Švédce Gretě Thunbergové. Nazval ji „nezralým dítětem s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění“.

V rozhovoru se mj. dočteme:

Na otázku moderátora: „Jasná námitka zní, zda to můžete diagnostikovat takto jasně na dálku, aniž byste ji viděl? Je to etické? Matýs odpověděl: „Zaprvé: nedovolil bych si to u člověka, který svou diagnózu takto veřejně nepřizná. A celkovou diagnózu na dálku taky ne. Nemám právo komentovat diagnózu jakéhokoliv člověka veřejně. U ní je to ale jiné. Protože za druhé: ona svou diagnózu dost podrobně zveřejnila sama. A je jasně čitelná.“

Přesto se doktor Matýs stal terčem ostré kritiky.

„Jeho nedávné výroky ve vztahu k dětem s poruchami autistického spektra považujeme za významně stigmatizující, dehonestující a zcela neprofesionální,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

„Ministr zdravotnictví, znepokojen výroky pana doktora Matýse, se dopisem obrátil na Psychiatrickou společnost ČLS JEP s žádostí, aby byla celá věc z jejich strany projednána a odborná společnost k ní zaujala stanovisko.“

Je možné, že pan doktor Matýs tušil, že jeho rozhovor vyvolá kritické reakce, a to především v odborných kruzích. V dnešní době vypjaté politické korektnosti se to dalo i očekávat. Na druhou stranu je ale dobře, že někdo našel odvahu a odborně popsal to, co viděl a slyšel z New Yorku. Téměř jako v transu přednesený nenávistný a hysterický projev nezletilé a zřejmě nemocné dívky.

Pana doktora to sice stálo funkce, ale od „laické veřejnosti“ si zaslouží uznání a poděkování. Za to, že se nebál nazvat věci pravým jménem, že se nebál říci to veřejně.

Je možné, že jen těžko uvěřitelný projev na „půdě“ OSN a odborné posouzení jeho protagonistky otevřelo oči těm, kteří do té doby považovali Gretu za jakýsi symbol ochrany životního prostředí a záchrany planety.

Je pravděpodobné, že mnozí lidé prozřeli a budou více obezřetní a minimálně ve volbách řeknou jasné NE! plížící se klimatické diktatuře.

A my, kteří nejsme vázáni Hippokratovou přísahou a nemusíme se (zatím snad) bát toho, že nás za naše veřejně pronesené názory bude někdo popotahovat, můžeme jen litovat „chudáka“ děvče a ostře odsoudit ty, kteří ji do tohoto stavu a k tomuto projevu přivedli, tedy včetně generálního tajemníka OSN.

