Diplomat Kobza: Babiš mluvil pravdu, ale pak mu to vysvětlili. V Rusku ostrouháme, přijdou jiní

„Uvážlivost ruské diplomacie poslední dekády by měla být vzorem pro budoucí diplomaty,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza. Podle všeho prý nestojíme Rusům za obtěžování, ale další provokace této velmoci očekává před volbami, ale i po nich. Pro ParlamentníListy.cz také řekl, že démonizace Ruska není v zájmu České republiky, a jako smutné označil zdejší tajné služby, které čekají na neziskovky, až jim ideologicky správně zabalený případ předají na stříbrném podnose.

Rusko bude respektovat vyrovnání počtu zaměstnanců a diplomatů – tedy stejný počet na ruské i české straně. Reagovalo tak na rozhodnutí českých politiků poslat domů další zaměstnance ambasády. Tyto výměny nastaly kvůli zprávě bezpečnostních složek, podle níž mohou za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 ruští agenti GRU. Překvapila vás reakce Ruska?

Považuji to za moudrou a umírněnou reakci v momentě, kdy není v zájmu nikoho hrozící konflikt zbytečně vygradovat. Musím přiznat, že uvážlivost ruské diplomacie poslední dekády by měla být vzorem pro budoucí diplomaty. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11065 lidí

Jak si ji vysvětlujete?

Ruská zahraniční politika byla vždy založená na dalekosáhlých zájmech a chápání základního faktu, že napjaté vztahy poškozují zájmy.

Čí je zásluha, že se situace nevystupňovala ještě více? Jak hodnotíte práci českých politiků v tomto ohledu, ať už premiéra Andreje Babiše, ministra vnitra Jana Hamáčka nebo nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka?

Podle mne je ta umírněnost rozhodně na ruské straně. Snaha o démonizaci Ruska ze strany jmenovaných politiků není podle mého názoru v zájmu České republiky. Vztahy se mají řešit jednáním. Na druhou stranu tím i Rusko vzkázalo, jakou důležitost po všech těch provokacích české relaci přikládají. Že jim podle všeho nestojí za obtěžování. Obávám se, že další české provokace proti Rusku můžeme bohužel očekávat přinejmenším do voleb a podle výsledku voleb možná i po volbách. Ochotných aktivistů se k tomu najde dost.

Slovensko v rámci solidarity vyhostilo tři ruské diplomaty, Moskva na oplátku tři slovenské. Jak vnímáte tento akt solidarity?

Nevnímám to jako akt solidarity s Českou republikou, diplomatické vztahy jsou vždy dvoustranné a aktem solidarity by byly diplomatické kroky.

Česká republika poslala domů desítky ruských diplomatů a zaměstnanců, protože Rusko nejprve nereagovalo na ultimátum – v něm zase Češi požadovali návrat českých diplomatů na ruskou ambasádu. Byl to z vašeho pohledu správný politický krok?

Podle mne toto už nemá nic společného s diplomacií, jejímž primárním úkolem je hledat výhodná řešení pro Českou republiku. Toto řešení nás a naše firmy, podnikající na obchodní lince Česká republika–Ruská federace přijde dost draho, ale ty důsledky neponese žádný z proponentů tohoto našlehávání vztahů mezi našimi dvěma státy. To není žádný objev Ameriky, to je holá historická zkušenost využívání snaživých idiotů. Všimněte si, že zatímco naši hrdinové se snaží ruskou relaci úplně zničit, německý ministr vyjednává v Moskvě.

Ruští diplomati mají na opuštění země čas do konce května. „Pokud někdo vnímá naše dobré záměry jako netečnost či slabost a sám chce spálit, či dokonce vyhodit do povětří mosty, měl by vědět, že ruská odpověď bude asymetrická, rychlá a tvrdá,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin v proslovu. Jak tvrdou reakci Ruska jste očekával?

Rusové jsou pragmatici. Jejich hospodářství se bez polských jogurtů a jablek nezhroutilo, bez českého zboží se obejdou, protože jej nadšeně nahradí německé a případně další evropské firmy. Bylo by mi hluboce líto Rusů, kteří žijí a pracují v České republice a měli by problémy s prodlužováním víz a pracovních povolení. Bylo by mi líto firem, které podnikají v Rusku, protože ty budou na první ráně.

Bylo by případné úplné přerušení všech vztahů a vypovězení veškeré spolupráce s Ruskem, jak někteří varovali, odpovídající cenou za uplynulé události?

Už vidím pány Bartoška (Jan, poslanec KDU-ČSL, pozn. red.), Lipavského (Jan, poslanec Pirátů, pozn. red.) s paní Pekarovou (Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, pozn. red.), jak svítí loučemi a vaří si na otevřeném ohni z kůrovcového dřeva. Už vidím, jak Slovnaft, Paramo a další firmy zavírají, protože nebudou mít z čeho vyrábět benzín. Už vidím ty statečné rusobijce, jak chodí pěšky pár desítek kilometrů do práce… Nemohu se zbavit dojmu, že jmenovaní a jim podobní členové americké, sudetské a evropské paté kolony vůbec netuší, s čím si zahrávají.

Jaké a jak vážné následky by to pro Českou republiku mohlo mít?

Ten první by byl, že pozici amerických užitečných idiotů budeme mít asi dost dlouho a zbytek samostatnosti, který jsme uhájili před Evropskou unií, věnujeme Spojeným státům americkým?

To, co se nyní děje, je následkem oznámení BIS, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští agenti GRU. Politici, kteří mají ke zprávě zpravodajců přístup, tvrdí, že mají důvodné podezření, obvinění však zatím nepadlo. Jak celou událost čtete vy?

Je to účet bez hostinského. Pokud Národní centrála proti organizovanému zločinu nemá ani tolik důkazů, aby byla schopna zahájit vyšetřování, je to celé postavené na vodě a na domněnkách. Moc by mne zajímalo, kam byla tato munice určena a kdo schválil vydání exportní licence.

Premiér Andrej Babiš při jedné z tiskovek řekl, že se nejednalo o státní teroristický útok, ale útok na zboží. Později se za to omluvil. Jak jste jeho slova vnímal?

Myslím, že mluvil pravdu, ale později mu někdo vysvětlil, že to bylo jinak…

Proč podle vás český prezident Miloš Zeman váhá s vyjádřením k celé věci?

Protože je to celé na vodě a nechce se vyjadřovat k nepodloženým domněnkám.

Je vyloučení Ruska z tendru na dostavbu Dukovan logickým vyústěním?

Spíš si myslím, že je to primární důvod celé aféry. Najít či vytvořit záminku k vyloučení Rosatomu z tendru. Jsem zvědav na důvody, kterými budou nutit naši vládu, aby tu stavbu dala Westinghousu. Žádný soudný investor by to totiž neudělal.

Jaké je vaše hodnocení reakce Evropské unie a Severoatlantické aliance k celé věci?

Česká republika provokuje Rusko v posledních letech naprosto cíleně a nevěřím tomu, že by to nebylo v součinnosti se Severoatlantickou aliancí.

Ozývá se, že Česká republika jim podala nedostatečné informace a nedostatečně tvrdě požaduje nějakou reakci. Může na tom něco být?

Celé to stojí na informacích od neziskovky Bellingcat. Je pozoruhodné, že tato neziskovka získala víc informací než naše tajné služby. Když už se tolik snažíme kopírovat kdejaký nesmysl ze Západu, tak možná že bychom měli naše tajné služby převést na neziskovku. Třeba bychom požadované informace měli dřív!

Jak vnímáte dohady o tom, zda je vysvětlení s útokem ruských agentů pravdivé a zda se nejedná o vliv jiné mocnosti, třeba Spojených států?

Ale vždyť to už je vyřešené, byli to Pat a Mat a podle Bellingcat se čtyřmi a více spolupachateli. Podle toho, jak je to líčeno, tak v tom muničáku musel být docela nával agentů – šest a více. Smutné je, že naše zodpovědné tajné služby čekají na neziskovky, až jim celý – ideologicky správně zabalený – případ předají na stříbrném podnose. Být na místě šéfů těch služeb, hanba by mne fackovala.

