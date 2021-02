Pirát Peksa: Sputnik? Nemám nic proti. Že je ruský? Politiku tam nemíchejme. Ale musí se prověřit

ROZHOVOR „Kritika je oprávněná, protože Evropská komise nákup vakcín nezvládla, to si přiznejme otevřeně. Je třeba pracovat na tom, abychom měli lepší Komisi, aby dosahovala lepších výsledků,“ tvrdí europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa s tím, že její členové by měli vzejít z demokratických voleb. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také vyjádřil obavy z vakcíny ruské, pokud neprojde kontrolou v evropských orgánech. Pokud však ano, jejímu použití se nebrání. Do celosvětové krize koronaviru by se podle jeho slov politika míchat neměla.

Ruská vakcína Sputnik V proti covidu-19, jedna z nejdiskutovanějších vůbec. Část odborníků i obyvatel se obává, že z Ruska nemůže přijít nic dobrého, že vakcína není schválena Evropskou unií a měli bychom se jí vyhýbat. Jiná část společnosti by ráda, aby vakcínu schválil například náš Státní ústav pro kontrolu léčiv, v některých zemích se dojednává její výroba, premiér Andrej Babiš byl kvůli ní v Maďarsku. Jak to vidíte vy?

Obecně u vakcín zastávám názor, že by v první řadě měly být dobře prověřené, aby byla jistota, že jsou bezpečné, než je budeme podávat našim občanům. V tomto konkrétním případě to chápu tak, že by vakcínu měla prověřit a případně schválit Evropská léková agentura, která to za normální situace dělá, a držel bych se standardního procesu. A pokud ji Rusové chtějí schválit, tak by měli dodat všechny potřebné informace, které jsou pro schválení třeba, a aby ji Evropská léková agentura normálně schválila. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 15707 lidí

Problém s tím, že je z Ruska, nemáte?

Problém s tím principiálně nemám v tom smyslu, že je z Ruska. Co považuji za důležité, aby se dodržoval standard schvalování, který má Evropská léková agentura vysoký; bohužel si myslím, že její ruská protihráčka, agentura v Rusku, tak vysoké standardy nedodržuje. Jde mi skutečně o bezpečnost našich občanů. Já vím, že v Rusku vakcínu schválili ve zrychleném řízení, což je důvod, proč ji měli schválenou tak brzy a příliš se těmito věcmi nezabývali. Kolem schvalování proběhla řada problematických okolností, kdy byl jeden z vědců posléze nalezen mrtvý... Byl bych skutečně rád, než vakcína přijde na trh a než se setká s českými zákazníky a s českými pacienty, aby byla řádně prověřena a případně schválena Evropskou lékovou agenturou.

Jinak řečeno, pokud jde o koronavirus, zastáváte názor, že u něčeho, co se týká všech zemí, dá se říci celého světa, není čas na politikaření nebo geopolitické spory?

Jsem názoru, že do těchto věcí by se neměly tahat politické spory a pohledy. Tohle je o vědě a je třeba postupovat vědecky, na základě rozhodnutí odborníků a ti v Evropské lékové agentuře jsou, takže na jejich verdikt bych v tomto směru vyčkával.

Tedy odmítat a priori ruskou, čínskou nebo jinou vakcínu jen proto, že můžeme mít se zemí původu spory či konflikt, není vhodné?

Vždy musíme posoudit kvalitu schvalovacích orgánů jednotlivých zemí. Evropské orgány bývají obecně při schvalování léčiv velice opatrné a nepustí na trh něco, co by bylo nebezpečné. Nejsem si úplně jist, jak je to v případě léčiv ruských nebo čínských, kde bývá problém, že jejich dohledové orgány zdaleka tak opatrně nepostupují a mohly by prostě schválit něco, co není tak bezpečné, jak bychom očekávali.

Odmítat něco a priori je špatný přístup; koronavirus se neptá, jakým jazykem lidé mluví, zacílí na všechny lidi bez rozdílu národa, rasy a pohlaví. Politiku bych do toho netahal, jde o vědeckou záležitost. Tou povolanou odbornou autoritou je Evropská léková agentura, já bych ji neobcházel a nechal bych je udělat standardní procedury, aby bylo zajištěno, že je vakcína bezpečná. Rozmazávat do toho politické emoce mi připadá nerozumné, tohle mají rozhodovat odborníci, jde o životy lidí, to není hra.

Státy jako Rakousko či Maďarsko si řeší vakcíny na vlastní pěst bez ohledu na Evropskou unii, která je řeší centrálně. Jak se na to díváte?

Ve skutečnosti neexistuje nic, co by jim to zakázalo. Zároveň si myslím, že ty snahy nejsou moc úspěšné. Ve chvíli, kdy na trh vstoupí jeden velký nákupčí, který nakupuje ve velkém, tak je vždy v silnější pozici než řada malých. Kdyby to Evropská unie nedělala, tak se v podstatě k žádným vakcínám nedobereme a bude to problém. Jsem rád, že společný nákup probíhá, nechci nikoho odrazovat od vlastních nákupů, ale nemyslím, že by byly moc účinné. Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 35% Fiala 1% Bartoš 1% Okamura 47% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 0% Pekarová-Adamová 0% Klaus ml. 6% hlasovalo: 18261 lidí

Nemáte tedy nic proti tomu, pokud státy postupují vlastní cestou?

Vždy by tam měla být evropská záloha, která dodá poměrnou část ze společného nákupu, a pokud si nad rámec toho koupí někdo něco dalšího, nevadí mi to, ale nepovažuji to za rozumné.

Momentálně probíhá summit Visegrádské čtyřky. Jak významná tato skupina v dnešní turbulentní době je? A jak významná je pro Českou republiku, která je jejím členem?

Já souzním s výroky, který pronesl slovenský ministr zahraničí (Ivan Korčok, pozn. red.), který jasně řekl, že Visegrádská skupina slovenským zájmům neslouží, protože se v její politice velmi projevovaly názory polské, respektive maďarské vlády. A Slovensko musí sledovat vlastní cestu. My jako Česká republika bychom to měli uvážit také, aby naše politika nebyla diktována z Budapešti.

Má členství ve Visegrádské čtyřce pro Českou republiku význam, tedy po boku Polska, Maďarska a Slovenska?

Obecně to spíše vnímám jako škodlivé, protože polská i maďarská vláda mají v Evropě poměrně špatnou pověst. Všechny statistiky ohledně indexu korupce a množství neužitých dotací mluví velmi v jejich neprospěch. Tím, že jsme spojování, ulpívá špatná pověst i na nás, a to nás prostě poškozuje.

Pokud vím, byl to právě zmíněný slovenský ministr, který se nechal na summitu slyšet, že Visegrádská čtyřka má v Evropě špatnou pověst…

Přesně tak. To uskupení jako takové má špatnou pověst a neprosazuje naše zájmy, takže nedává smysl být s ním příliš spojováni.

Slovenský ministr ale také řekl, že je třeba být pragmatičtější. Ani to by nepomohlo? Protože zastánci uskupení Visegrádské čtyřky vidí hlavní výhodu v tom, že mluvíme za čtyři státy společně a jsme tak silnější, ať už se jedná o migrační kvóty nebo cokoliv jiného, na co si můžeme vzpomenout. Ani v tom výhodu nevidíte, pokud by se jednalo pragmatičtěji, jak řekl ministr?

Pokud budeme jednat pragmaticky, tak to znamená nekopírovat politiky Orbánovy vlády, které nejsou politikami českými. To jsou politiky schvalované v úzkém kruhu maďarské vládní strany a nikdo v Česku je nevolil. Myslím, že většina českých občanů s nimi nesouhlasí, takže neexistuje důvod, proč bychom jejich politiky měli podporovat.

Mimochodem, český prezident Miloš Zeman neměl na summitu jako jediný roušku a ihned se zvedla velká kritika. Oprávněně?

Já to vnímám tak, že když nosíte roušku, tak v první řadě chráníte lidi před tím, co vykašláváte. To, že dorazí státník nějaké země a své protějšky ohrožuje tím, co na ně může potenciálně vyprskat, mi přijde buranské a já bych si to k zahraničním partnerům nedovolil, myslím, že to reprezentaci České republiky škodí a neměl by to dělat.

O akceschopnosti Evropské unie už jsme mluvili několikrát. Zajímal by mne váš názor na nákup vakcín celkově. Ředitelé farmaceutických firem tvrdí, že Evropská komise nejednala dost rychle, takže ji předběhla Velká Británie s předstihem měsíců. Brusel se brání s tím, že postupoval raději pomaleji a pečlivě, a že by tak učinil znovu. Co vy na to?

Při sjednávání těch smluv obecně udělala Komise Ursuly von der Leyen řadu chyb. Necítím potřebu se jich jakýkoliv způsobem zastávat, my jsme pro důvěru v Evropském parlamentu nehlasovali. Paní vor den Leyen nám byla vnucena na sílu Radou členských států a ty výsledky podle toho vypadají. Předsedou unie měl být někdo, kdo vzešel z evropských voleb, a výsledky by mohly být lepší, pokud by tam byla kompetentnější osoba.

Je tedy podle vás kritika oprávněná?

Kritika je oprávněná, protože Evropská komise tohle nezvládla, to si přiznejme otevřeně. Je třeba pracovat na tom, abychom měli lepší Komisi, aby dosahovala lepších výsledků, a myslím, že příště by bylo dobré respektovat výsledek evropských voleb a netlačit z členských států na sílu někoho, kdo tu důvěru prostě nemá.

I v Evropské unii je mnoho postů a orgánů, jež obsazují lidé, kteří nejsou v demokratických volbách vůbec nikým voleni. Přivítal byste v tomto ohledu změnu?

Já bych ji velmi uvítal, protože jako Evropský parlament jsme řadu nominací kritizovali, bohužel uvnitř Rady členských států platí v uvozovkách gentlemanská dohoda, že pokud jeden stát nominuje člověka, i kdyby byl zkorumpovanější, tak ty ostatní ho nevetují, protože si vzájemné kandidáty prostě nevetují. Na to už jsme narazili, viděli jsme několik osob z Polska, které měly za sebou zneužívání státních prostředků nebo šikanování zaměstnanců a podobně. Evropské orgány a ostatní členské státy proti nim odmítly zasáhnout, protože se obávaly analogické odvety, ale tohle není dlouhodobě udržitelné. Kandidáti, kteří přicházejí, by měli být prověřováni důsledně a neměli bychom se odkazovat na to, že je věcí národní suverenity jmenovat toho největšího korupčníka, který se v dané zemi vyskytuje.

