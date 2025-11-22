Jindřich Rajchl si proklepne armádu. „Toto už se nesmí nikdy opakovat“

Pane poslanče, stal jste se místopředsedou sněmovního výboru pro obranu. S jakými ambicemi a plány do této ústavní funkce vstupujete?
Těch cílů je celá řada. V prvé řadě je to přesměrování pozornosti v resortu obrany z Ukrajiny na Českou republiku. Odmítám nadále vyzbrojování válečné mafie v Kyjevě z peněz českých daňových poplatníků. Rovněž je mým záměrem podívat se na zoubek předraženým zbrojařským zakázkám z minulého období, kdy peníze létaly z ministerstva obrany všemi okny, dveřmi i komínem.
Za tímto obdobím nelze udělat tlustou čáru. To by nám občané neodpustili. Samozřejmě ale hodlám přispět k modernizaci české armády za rozumných podmínek s maximálním zapojením českého zbrojního průmyslu. Naše peníze musí zůstat v naší ekonomice. Podstatným úkolem je těž zvýšit počet vojenského personálu. Jinak za pár let budeme mít plné sklady tanků a letadel, ve kterých nebude mít kdo jezdit a létat.
JUDr. Jindřich Rajchl
Váš výbor má mít za cíl parlamentní kontrolu fungování armády a ministerstva obrany. Což je resort, kde v posledních čtyřech letech veřejné zakázky narostly nejvíce, a řada z nich byla považována za velmi pochybné. Chcete se zajímat i o tyto zakázky?
Jednoznačně. Mým cílem je provést forenzní audit a zmapovat veškeré vzájemné vztahy lidí z vedení ministerstva a různých prostředníků a lobbistů, přes něž protekly miliardy z daní našich občanů.
Jakou náladu v tomto směru zatím pociťujete v rámci výboru? Bude vůle skutečně plnit kontrolní funkci?
Jsem v tomto směru optimistou. Partneři z ANO i z Motoristů jsou nastaveni na stejnou vlnovou délku jako já.
Pokud se mluví o kontrole rozhazování veřejných peněz v souvislosti s válkou, je tak trochu fenoménem ukrajinský poslanec Jaroslav Železňak, který při rozkrývání chobotnice kolem prezidenta Zelenského udělal více než investigativní novináři. Chtěl byste se pokusit o něco podobného? A máte pocit, že zde kolem války na Ukrajině vznikly nějaké podobné vlivové a obchodní vazby?
Ano, byl bych velmi rád, pokud by se mi podařil podobný počin. To, že tyto vazby zde vznikly také, je zcela nepochybné. Válka je obrovský byznys pro mnoho lidí. A tito lidé mají proto logický zájem na tom, aby pokračovala a aby jejich penězovody nevyschly. Pokud jim ale ten kohoutek zavřeme, tak jednak ušetříme mnoho miliard na prospěšnější projekty, a jednak nepřímo přispějeme k tomu, aby zde již nebyl zájem torpédovat veškerá mírová jednání, aby válečná mašinérie jela dál na plné obrátky.
V minulém volebním období byl místopředsedou výboru pro obranu poslanec Pavel Růžička, který se intenzivně zajímal o „cvičení“, které měla provádět před volbami armáda, a jak se nedávno zjistilo, spočívalo v monitoringu politické aktivity, hlavně té opoziční. Hodláte v tomto zájmu pokračovat? Má, podle vás, toto armáda dělat?
S Pavlem Růžičkou už jsem se spojil. Jeho odvahy tyto nekalé praktiky rozkrývat si nesmírně cením a bude mi ctí se k němu připojit. Armáda zde evidentně zasáhla do integrity volebního procesu. To je skandál, který by v jakékoliv jiné zemi vedl k okamžitému pádu NGŠ, ministryně obrany i předsedy vlády. U nás se ale přechází mlčením a mainstreamová média jej zametají pod koberec podobně jako Dozimetr či Bitcoiny.
Současně jste členem komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a komise pro kontrolu odposlechů. Téma „šmírování“ a nadměrného vlivu státu tedy zjevně budete řešit z mnoha stran. Vnímáte to jako výhodu?
Jednoznačně. Právě z tohoto důvodu jsem o spojení svého členství ve výboru pro obranu a v komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství usiloval.
Jak už jsme si řekli, cílem výboru pro obranu je zajistit, aby armáda skutečně sloužila státu a jeho občanům a aby nezneužívala své informační a instrumentální převahy k vlastním zájmům. Máte už nějakou představu, jak toho v rámci výboru pro obranu chcete docílit?
Ano, mám. Jedná se zejména o nastavení striktních kontrolních mechanismů, které podobnému zneužití obrovské kybernetické síly, kterou armáda disponuje, napříště včas zamezí. Tato kontrola v minulém období evidentně selhala. Přesto, že se hned několik vysokých důstojníků písemně dotazovalo na legálnost celé akce a vyjádřilo své zásadní pochybnosti, tak se nestalo vůbec nic. Tato situace se už prostě nesmí nikdy opakovat.
Výbor pro obranu také býval dějištěm politických „estrád“, ve kterých se střetávali ministryně obrany Černochová s NGŠ Řehkou, případně náčelník štábu s poslanci. Jednomu z nich měl dokonce vyhrožovat „rozšlapáním ksichtu“. Jakou spolupráci očekáváte s generálem Řehkou v tomto volebním období, i s ohledem na jeho postoj k nové vládní většině?
Já především očekávám, že generál Řehka ve své funkci brzy skončí. Svým chováním a přístupem, kdy preferoval aktivity soukromé Skupiny D před prací pro naši armádu, jasně prokázal, že pro výkon této významné funkce nemá potřebné odborné ani charakterové předpoklady. K paní Černochové se snad ani nemá smysl vyjadřovat. Horšího ministra obrany jsme nikdy v historii neměli.
autor: Jakub Vosáhlo