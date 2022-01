To si dělají legraci? Zbrojení NATO se vydává za vědu a výzkum. Konečná nám předčítala z programu vlády a nevěřila

„Vláda by se v první řadě měla starat o občany, nikoliv o zisky energetických gigantů a levnou energii pro Němce s jejich podivnou energetickou politikou,“ říká europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a dává za příklad Francii. V rozhovoru se pustila do programového prohlášení vlády a varovala, že „k nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní lidé“. Vyjádřila se také k odchodu zdravotníků do zahraničí. Ohodnotila i seriál Devadesátky a vrátila se k „výsledkům“ Havlovy amnestie.

Paní poslankyně, v minulém rozhovoru jsme se bavily o tom, že Evropská komise sice zařadila jádro a zemní plyn mezi uznatelné zdroje, vy sama jste ale podmínky označila za „nesplnitelné“. Zmínila jste, že je to výsledek práce jak minulé, tak současné vlády. Nyní jste na FB uvedla, že „Francie přikázala EdF (francouzská obdoba ČEZ), aby zákazníkům prodávala elektřinu levněji. Je třeba se inspirovat ve Francii.“ Co konkrétně by podle vás měla vláda ČR v tomto směru udělat?

V první řadě by se měla starat o občany, nikoliv o zisky energetických gigantů a levnou energii pro Němce s jejich podivnou energetickou politikou. KSČM hned po jmenování Fialovy vlády vyzvala členy a členky kabinetu k tomu, aby okamžitě zastavili obchod s emisními povolenkami, které přestaly sloužit svému původnímu účelu a chopili se jich spekulanti. Přitom tvoří asi třetinu koncové ceny elektřiny. Dále jsme v KSČM toho názoru, že energie nemají být vůbec předmětem obchodování na burze. A když už ano, pak jen přebytek, který nespotřebují čeští občané a české firmy.

„Dokument plný nedoložených slibů, řada cílů postrádá vazbu na realitu a některé kroky vlády od jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu,“ uvedla jste v souvislosti s programovým prohlášením vlády. Můžete být prosím pro čtenáře PL konkrétnější?

To udělám velmi ráda. Třeba už v preambuli programového prohlášení najdeme, že Fialův kabinet chce, aby ČR obstála „v konkurenci dalších vyspělých zemí“. To si dělají legraci ve chvíli, kdy se zásahy jejich vlády reálně snižují výplaty lidí. Mimochodem v těch vyspělých zemích – například Německu – už dnes mají trojnásobné platy. Tak jak v té konkurenci chtějí obstát?

Dalším příkladem je, že Česká republika „potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz“. To stihla vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN pošlapat ještě před tím, než to programové prohlášení napsala. Jen připomenu tři nová ministerstva, rozšíření počtu místopředsedů Sněmovny, přes sedmdesát nových pozic na Úřadu vlády, nespočet trafik pro neúspěšné Piráty. A to máme teprve začátek funkčního období…

Na jiném místě zase tvrdí, jak pro ně bude priorita věda a výzkum, což bych jim i schvalovala. Pak se ale podíváte na reálná čísla a místo na vědu chtějí vydávat dvojnásobek finančních prostředků na zbrojení a NATO. A tak bych mohla pokračovat donekonečna.

Zmínila jste také, že k nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní lidé. V jakém smyslu?

Za prvé přijde útok na Zákoník práce. Zatím se to zaklíná do krásných slov „flexibilnější podmínky“. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová však už jednou prozradila, co se pod tímto termínem skrývá – vyhazov z práce bez udání důvodu. Naprosto z říše bláznovství je pak nepochopitelné snížení odvodů zaměstnavatelů o 2 %, které vláda plánuje, což je výpadek asi 40 mld. korun. Dvojsečná je podpora dohod o provedení práce, protože na ně doplácí jak zaměstnanec, tak stát. Původně měly být doplňkem pracovních smluv, ovšem realita ukazuje, že je často nahrazují, což je jednoznačně špatně. Toto všechno bude muset někdo zaplatit. A vzhledem k tomu, že už teď je inkaso daně z příjmů zaměstnanců vyšší než u firem, tak je asi jasné, kdo tuto zátěž na svých bedrech ponese.

Naprosto děsivý je plán vlády – rovněž z programového prohlášení – „zjednodušení přílivu pracovní síly“. K čemu to povede? K devalvaci ceny práce a k dalšímu zhoršení odměňování českých zaměstnanců.

Pětikoalice se naopak vůbec nehodlá zabývat tím, jak řešit nízké odměňování pracujících, nebo rozmach pracovních agentur, což je novodobý otrokářský nástroj. Snad ještě s hypotékami. Vlastně se dá říct, že celkově z kroků a proklamací vlády Petra Fialy vyplývá, že zaměstnanci jsou v hierarchii zájmu (spolu s důchodci) až na posledním místě.

Ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste právě v souvislosti s programovým prohlášením vlády připomněla i Miroslava Kalouska. Co říkáte na to, že ministr Válek navrhl Kalouska do správní rady VZP?

Vládní partička se vrací ke kořenům z let 2006–2013 a v mnoha případech ještě dál do devadesátek, které jsou u nich něco jako Belle Époque, tedy zlatá éra. Je to děsivé. A snad ještě děsivější je fakt, že to zatím asi jejich voličům nevadí.

Když jsme u VZP a zdravotnictví, zmínila jste také, že v programovém prohlášení vlády vám chybí, jak chce vláda řešit nedostatek zubařů a vlastně lékařů vůbec. Jaká je tady podle vás cesta? Řada lékařů i ostatního zdravotnického personálu jde za většími výdělky do zahraničí…

A to je právě ta chyba. Myslím, že pokud zde dostali možnost vystudovat, měli by české společnosti také něco vrátit. Třeba v podobě toho, že si odslouží pět let někde na venkově. Jednoduché a účinné řešení.

Velkou diskusi vyvolal nový seriál ČT Devadesátky. Z mnoha stran zaznívají slova chvály. Jak vy tento počin ČT hodnotíte?

Nestává se to moc často, ale za toto bych chtěla veřejnoprávní Českou televizi pochválit. Věrohodnost je v určitých momentech až neuvěřitelná.

A jak s odstupem doby vnímat devadesátá léta? Co nám přinesla a co naopak vzala? Připomeňme si také, že právě v letech 1992 až 1996 vládla ODS, která je nyní opět vládní stranou…

Myslím, že seriál má právě takový úspěch, neboť si tu dobu většina populace ještě pamatuje. A spousta lidí v sobě také nese křivdu. Viděli totiž, jak si někteří dělají naprosto, co chtějí. Jediným měřítkem byly peníze. Žádná jiná autorita neplatila. Kdo uměl získat finance, zaplatil si kontakty u policie i v nejvyšších patrech politiky. A že u toho byla ODS mě nepřekvapuje. Ta kdykoli byla v historii u vlády, tak jeden korupční skandál střídal druhý. Fakt je ovšem ten, že oni ta pravidla takto nastavili. A dodnes na to doplácíme.

Spoluautor seriálu, dlouholetý kriminalista Josef Mareš, uvedl v médiích, že k nárůstu kriminality (vražd) tehdy „přispěla“ i Havlova amnestie. (O Václavu Havlovi ale také řekl, že ho považuje za nejlepšího novodobého prezidenta). Jak tuto amnestii dnes, po zhruba třiceti letech hodnotit?

Jednoznačně negativně. K tomu nebylo potřeba ani třicet let, stačilo pár týdnů po amnestii. Krom toho, že to byl plivanec do tváře všem, kteří na těch případech pracovali, se okamžitě zvedla kriminalita. Ale – co je nejhorší – Havlem amnestovaní vězni i vraždili. Jaroslav Oplíštil, který se dostal na svobodu díky Václavu Havlovi 1. ledna 1990 už v dubnu téhož roku unesl sedmiměsíční holčičku, kterou znásilnil a následně zavraždil. Rovněž Jaroslav Gančarčík se dostal v lednu 1990 na svobodu. Desetkrát trestaný člověk pak ani ne za půl roku stihl při krádeži zabít tři ženy a jednu ještě před tím znásilnit. Zabíjel i Jozef Slovák nebo na Frýdeckomístecku Antonín Marčík.

Já osobně nejsem příliš velkou zastánkyní amnestií. V obecné rovině lze říct, že Havlova amnestie omilostnila zločince z osmdesátých let, ta Klausova pak ty z devadesátých, kteří se podíleli na privatizaci, jež okradla české občany o stovky miliard korun.

