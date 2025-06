„To nesmíte změnit názor?“ Okamura ve varu z těch, kdo odmítají referendum

Už i v Praze, kterou koalice SPOLU považuje za svou hlavní voličskou baštu, se zhoršuje životní úroveň. Podle patnáctého ročníku srovnávacího průzkumu Místo pro život, na který upozornil web Novinky, se Praha hluboce propadla z hlediska toho, kde se dobře žije. Důvodem je především prudký nárůst kriminality, což je tak trochu vaše téma. Co by se podle vás tedy s bezpečnostní v metropoli mělo dělat?

Bohužel, pod vedením koalice ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 se dokonce i Praha hluboce propadla v hodnocení životní úrovně. Může za to vůbec nejvyšší počet trestných činů v přepočtu na tisíc obyvatel. To je výsledek proimigrační politiky vlády Fialy a Rakušana a Pirátů. V Praze totiž žije zdaleka nejvíce imigrantů.

V týdnu se hlasovalo o nedůvěře Fialově vládě kvůli kauze spolupráce ministra Blažka s člověkem odsouzeným na devět let za drogy, zpronevěru a držení zbraní. Vláda debatu ustála a premiér vykládal, že opozice chce odvracet pozornost od svých kauz, přičemž ve vašem případě nebylo jasné, o čem mluví. O čem podle vás celé sněmovní dění vypovídá?

Svědčí to o naprosto nulové sebereflexi a bohorovnosti Fialovy vlády a Fialovy koalice. Vláda má kontakty se světem organizovaného zločinu, pere špinavé miliardy, a vše má nově řešit nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která neoprávněně a falešně používala titul „Mgr.“. Fialova vláda jsou podle mého názoru podvodníci a navíc kradou, lžou, podvádějí a perou peníze od zločinců. Fialovu vládu plně podpořili poslanci STAN, protože minimálně od loňského prosince o celé věci věděl také zástupce hnutí STAN na ministerstvu spravedlnosti, politický náměstek a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.

No a jako perličku uvedu, že ministr financí Stanjura de facto utekl před poslanci a vyhýbal se otázkám opozice ve Sněmovně při jednání o nedůvěře Fialově vládě. Tak jsem to vládě na rovinu řekl a přinutili jsme ho, ať se vrátí.

Ale celé hlasování nebylo jenom o bitcoinu a o špinavých penězích z drog, pornografie a zbraní.

A o čem bylo?

O celém působení Fialovy vlády, která se fakticky dostala k moci podvodem, když podvedla voliče, když jim slibovala, že nebude zvyšovat daně, že nebude zvyšovat zadlužení a že bude bojovat proti byrokracii. Ale dělala pravý opak. Kvůli Fialově vládě lidé v naší zemi zaznamenali největší propad reálných mezd ze všech vyspělých zemí OECD, naši občané při přepočtu na paritu kupní síly platí nejdražší elektřinu v Evropě. Fialova vláda podpořila Green Deal i nový systém emisních povolenek, který likviduje naší energetickou nezávislost, ničí náš průmysl a hospodářství a všechno zdražuje.

Fialova vláda nemá na prvním místě Českou republiku, ale Ukrajinu a její západní loutkáře. Během předsednictví Fialovy vlády byl dohodnut tzv. migrační pakt EU, který nám nařizuje od června příštího roku přerozdělování imigrantů. Fialova vláda odkývala Bruselu největší šílenosti Green Dealu a Fit for 55. Kašlala na seniory, postižené spoluobčany, rodiny s dětmi a sociálně slabé. A když jsem upozornil na to, jak jde vláda na ruku Ukrajincům, média mě ještě lživě napadla.

V jakém směru?

Upozornil jsem, že ministr práce Jurečka z KDU-ČSL a Fialova vláda s Rakušanem prosazují rodičovskou pro Ukrajinky. Novinky nepravdivě psaly, že to tak není. Přitom ta zpráva je jasně doložitelná z médií. Až po mém upozornění, že mám pravdu, Novinky text opravily. Takže je fakt hnusné, že se média uchylují k takovým podpásovým útokům. Pakliže bude SPD po volbách vládě, zarazíme rodičovskou pro Ukrajinky. A místo toho podpoříme české rodiny. Pro nás je na prvním místě Česká republika a čeští občané. Přestaneme dotovat Ukrajince na úkor českých občanů a přestaneme podporovat válku a zabíjení!

Ústavní soud posvětil vládní novelu důchodů, která zhoršila v neprospěch důchodců pravidla výpočtu důchodů, mechanismu valorizace a podmínek pro přiznání předčasného důchodu. Co tomu říkáte?

Vidíme, že Ústavní soud jde na ruku Fialově koalici. Budeme muset po sněmovních volbách takzvanou vládní důchodovou reformu zrušit legislativně v parlamentu.Vrátíme maximální věk odchodu do důchodu na 65 let a opět zvýšíme varorizace důchodů.

Odporné chování Fialovy vlády k seniorům a k budoucím důchodcům jenom dokresluje fakt, že Fialova vláda také podrazila zaměstnance v tzv. náročných profesích a fakticky jim zamezila možnost slíbeného dřívějšího odchodu do důchodu. SPD prosazuje, aby lidé v náročných profesích šli do důchodu v 60 letech. Negativních zpráv ze sociální oblasti a ekonomiky je ale bohužel kvůli Fialově vládě zase více. A SPD nabízí řešení.

Tak prosím, čtenáři jsou jistě zvědavi...

Aktuálně se například znovu a opaovaně potvrdilo, že v Česku výrazně zdražuje bydlení. Náklady na hypotéky jsou vyšší než na nájem. V prvním čtvrtletí 2025 zrychlily tempo růstu ceny všech typů nemovitostí. Nejsilněji v meziročním porovnání zdražily byty, jejichž ceny vyskočily o celou desetinu. Ceny domů vyrostly meziročně o 6,3 % a u pozemků byl nárůst o 5,5 %, ukazuje nejnovější ČSOB Index bydlení. Náklady na hypotéku nadále rostou, ve 4. čtvrtletí 2024 byly o 9245 korun vyšší než nájemné.

S tím koresponduje informace, že loni se postavilo o 20 % méně bytů. Je zřejmé, že za pomalejší výstavbou je zpackaná digitalizace stavebního řízení, za kterou nesou odpovědnost Fialova vláda a Piráti s tehdejším ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem z Pirátů.

SPD chce zásadně zjednodušit stavební řízení, aby se stavělo rychleji. Je potřeba rychle zvýšit nabídku na trhu, aby klesly ceny bydlení. Lidé by byli rádi i za garsonku v paneláku než nic. Dnes je situace taková, že mladí lidé si nikdy nevydělají na svůj byt. A pakliže platí nájem, tak jim nezbydou peníze na hypotéku. To je nutné zásadně změnit.

Chceme také nastartovat družstevní bydlení. Města a obce mají spoustu vhodných pozemků, které by mohly darovat a na nich by se mohlo stavět. Družstevní bydlení je osvědčený model například z Rakouska.

Také se ukazuje, že Fialova vláda kašle na zdraví lidí.

Jak to?

Třetina českých občanů obtížně shání zdravotní péči a milion lidí nemá praktického lékaře. Marné obvolávání ordinací s otázkou, jestli berou nové pacienty, či dlouhé čekání na ošetření. S takovými situacemi se v uplynulém roce podle průzkumu agentury Median potýkala zhruba každá třetí rodina. Největší problém mají Češi se sehnáním zubaře a vyšetření u specialisty. Dlouhodobě se také ukazuje, že je téměř nemožné dostat se rychle k psychiatrovi, zvláště k tomu dětskému, informoval iRozhlas.

A Aktuálně informovalo, že milion lidí nemá svého lékaře praktika. Zájem o obor přitom je a absolventi medicíny do ordinace chtějí, tvrdí zástupci spolku Mladých praktiků. Jenomže ministerstvo zdravotnictví je prý nepodporuje. Lidé z některých regionů už přitom jezdí za praktikem i desítky kilometrů. Fialova vláda má peníze na Ukrajinu, ale ne na české zdravotnictví.

To, že se v posledních letech prodloužily čekací lhůty, je mimo jiné dané tím, že Fialova vláda přijmula statisíce nových ukrajinských imigrantů, kteří zde navíc často ani neplatí zdravotní pojištění.

Myslím, že by bylo také vhodné zavést povinnost, aby absolventi lékařských fakult museli povinně odpracovat několik let v České republice, protože studují zdarma z veřejných peněz. Tím bychom ihned zvýšili počet lékařů u nás. V současnosti totiž až třetina absolventů odchází na Západ, kde si vydělají více.

Polský Ústavní soud vydal minulý týden zásadní rozhodnutí, které staví polskou ústavu nad část unijního práva v oblasti energetické politiky. Vyhověl tak stížnosti skupiny poslanců, podle nichž Evropská unie překročila své kompetence, když bez souhlasu Polska rozhodovala o klimatických opatřeních, která výrazně ovlivňují národní energetický mix – například o Green Dealu. Co to podle vás znamená?

To znamená, že Polsko, na rozdíl od Fialovy vlády, hájí svou suverenitu. Polský Ústavní soud fakticky nadřazuje polskou ústavu nad právo Evropské unie. I my v SPD prosazujeme nadřazenost českého práva nad právem EU a právo občanů rozhodnout o EU v referendu. A pakliže budeme po volbách ve vládě, také budeme podávat ůstavní stížnosti proti diktátu z Bruselu. Nyní na to bohužel nemáme dostatečný počet poslanců, jelikož na podání ústavní stížnosti jich potřebujeme čtyřicet, ale nás je teď pouze dvacet.

Ti politici, kteří popírají právo občanů rozhodnout v referendu o tom, zda chtějí, nebo nechtějí být v Evropské unii, popírají demokracii.

Ale zastánci EU říkají, že jedno referendum již proběhlo.

Takže když se něco někomu líbilo před více než dvaceti lety, tak nesmí celý život změnit názor, když se změní podmínky? Co je to za blbost. Je to přeci v životě zcela běžné, že se mění podmínky a tím i názory. To, že jsme jednou někam vstoupili, přece neznamená, že tam musíme být na věčné časy, když nám to nevyhovuje. Pokud člověk vstoupí do nějakého klubu a přestane se mu tam líbit, má právo vystoupit. Když lidé jednou rozhodli před více než dvaceti lety o vstupu do EU v referendu, nevím, proč by jim mělo být upíráno právo rozhodnout v referendu znovu o tom, zda chtějí v EU zůstat, nebo ne.

Stejně tak nechceme, aby se právo EU nadřazovalo českému právu. V českém suverénním státě má platit a být nadřazené české právo! Poláci teď mají v rukou zbraň, jak se bránit proti šílenostem Green Dealu. Kolaborantská Fialova vláda naopak šílenosti Green Dealu sama prosadila a podporuje. A když Fialova koalice viděla, co to je za průser a jak se to lidem nelíbí, tak teď před volbami naoko prosazuje jakousi perestrojku Green Dealu, ale bez reálných kroků.