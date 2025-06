Bobošíková: Kampaň STANu za vaše peníze. Vylepšený Rakušan, „nezávislá“ debata, spolupráce s médii

Paní Bobošíková, v neděli jste ve svém pořadu zveřejnila nové informace o financování kampaně hnutí STAN. Co jste zjistila?

Pohled na volební účet STANu je jako nahlédnutí do zákulisí předražené reklamy na výrobek, který nikdo nepotřebuje, ale všichni ho znají. Třeba společnost STEM, která každý týden dodává průzkumy pro CNN Prima News, dostala od STANu v červnu skoro čtvrt milionu korun. Oficiálně za „bleskový výzkum“ a „diskusní skupiny“. Zrovna v době, kdy se STANu v médiích začíná výrazně dařit. To samo o sobě by už stálo za pozornost, ale to hlavní teprve přijde. Osm a půl milionu korun totiž odteklo na účet slovenského tandemu Burger a Repa. To jsou ti samí marketéři, kteří vyleštili Zuzanu Čaputovou, vybrousili Petra Pavla a prodali ho veřejnosti jako čokoládovou tyčinku. A teď si je STAN najal pro Víta Rakušana.

Čokoládová tyčinka? Můžete tu přirovnání vysvětlit?

To nejsou moje slova – to jsou slova Pavlových marketérů po zvolení „jejich produktu“ na Hrad. Tým prezidenta Pavla doslova říkal, že on není hráč, ani trenér, ale míč. Že je třeba ho „prodat jako značku“. Jako čokoládovou tyčinku. A když se tenhle přístup zkopíruje na Rakušana, výsledek je jasný: Politiku nahradil produkt. Lidem je médii vnucováno, aby volili obal. Uhlazený, navoněný a mimochodem předražený marketing. Jenže když ten obal otevřete, zjistíte, že je to pořád ten stejný předražený, přeslazený, kalorický a nezdravý ztužený palmový tuk. Selhání kolem Dozimetru. Selhání v tragédii na filozofické fakultě. Selhání ve věci bitcoinových miliard. Jen lépe zabalené. A draze. Mimochodem – tak trochu za naše peníze. Pro ilustraci – za posledních deset let dostali z našich daní Rakušanovi Starostové a nezávislí přes 400 milionů korun na státním příspěvku pro partaje.

Rakušan ale skutečně změnil image – to si všimli i běžní voliči. Náhoda?

Vůbec ne. STAN si na styling najal Štěpánku Pivcovou. To je ta vizážistka, která vytvářela obraz Petra Pavla podle vzoru George Clooneyho nebo Clinta Eastwooda. Teď se pokouší udělat Rakušana. Výsledek? Prozatím sto tisíc korun z volebního účtu a další iluze prodaná veřejnosti. Abych byla upřímná, před pár týdny jsem byla na jedné pietě, kde byl přítomen i prezident Pavel. A zaslechla jsem dvě starší dámy, jak si šeptají: „Já ho volila, vypadal jako fešák… a on je to ve skutečnosti takový křivý prcek.“ To je realita. Marketing klame. A Rakušan jde stejnou cestou.

Malá odbočka – pokud Petra Pavla stylizovali do George Clooneyho, kdo je podle vás předobrazem nového image Víta Rakušana?

Podívejte se na jeho novou oficiální volební fotografii: světlá košile bez kravaty, rozhalenka, žádné manžetové knoflíčky – signál neformální autority, důvěrnosti, „jsem jeden z vás“. Sice s ochrankou, majáčkem a platem, který vy nikdy neuvidíte, ale jsem to já. Dále světlý, teplý odstín saka (hnědo-pískový melír) – ten evokuje spolehlivost, zemité hodnoty, bez okázalosti. Vizuální stylizace (včetně střihu vlasů, vousů a výrazu) nejvíce připomíná kanadského expremiéra Justina Trudeau. Také pracoval s image „moderního středového lídra“, spojení autority a lidskosti. Vousy, rozhalenka, uvolněný úsměv – působil mladistvě a důvěryhodně. Ovšem, Rakušanovi marketéři by si měli připomenout, že tento miláček médií dopadl u voličů nakonec velmi neslavně.

Z veřejných peněz ale nešlo jen na styling. Kdo další je na výplatní pásce STANu?

Například reportážní fotograf Dominik Kučera. Ten sám uvádí, že pracuje pro ministra vnitra. Fotí jeho oficiální akce, jezdí s ním na zahraniční cesty. A zároveň fakturuje volebnímu štábu STAN – v květnu dostal 20 tisíc korun. Vážně si někdo myslí, že mezi ministerstvem a kampaní STANu je ještě nějaká hranice? Tady už se kampaň míchá se státní správou tak dokonale, že se ani neví, kdo platí koho. Ale jeden jistý plátce tu je vždycky: občan.

A tím se dostáváme k vaší debatě s Rakušanem na půdě Univerzity Karlovy. Tam jste upozornila na další propojení.

Ano, a myslím, že teď to celé do sebe zapadá. Superdebatu údajně organizoval Politologický klub FSV UK. Měla být nezávislá. Ve skutečnosti se ukázalo, že stream nefungoval, záznam neexistoval, a jediný materiál zveřejnili lidé z PR týmu STANu. A teď se podržte: Analytička Dominika Odvárková, která vede Akademickou sekci toho samého Politologického klubu, v květnu dostala od STANu 20 tisíc korun. Na výplatnici. Ve stejném měsíci, kdy se ona „nezávislá“ debata konala. To už není náhoda. To je systém.

STAN @Vit_Rakusan platí ze stranického účtu studentské funkcionáře na Karlově univerzitě. Ti se podílejí na organizaci "nezávislých" politických besed s @Reflex_cz a pak dehonestují Rakušanovy oponenty. Že, milí @pkfsvuk. Je Vám dobře v kůži užitečných idiotů? https://t.co/ptkwVpE913 — Jana Bobošíková (@Bobosikova) June 23, 2025

Debatu tedy natočil a zveřejnil samotný STAN?

Přesně tak. Původně slibovaný záznam z univerzitní debaty nebyl. Ale naštěstí – a teď cituji přímo moderátora debaty – „natáčel tým Starostů“, který ho ochotně poskytl Reflexu. A ten ho pak publikoval jako oficiální záznam. Čili: STAN si debatu natočí, sestříhá, zveřejní. A média to prezentují jako nezávislou studentskou diskusi.

Vít Rakušan pak dokonce natočil plamenné video, ve kterém vás obvinil, že jste studenty „nějakými šílenými konstrukcemi“ s ním spojovala, „byť na tom není jako žádný zrnko pravdy. To je šílený, tohle odmítáme. A jestli tenhle svět, takový partičky jako STAČILO! tady chtěj, tak já tenhle svět budu vždy odmítat.“ Jak to na vás působí?

Pan Rakušan sám sebe usvědčil se lži. V banální věci, v drobnosti, která je zcela prokazatelná. A upřímně – to, že proti mně ve Středočeském kraji kandiduje Rakušan, není souboj programů. Je to souboj člověka, který mluví o pravdě a spravedlnosti, s produktem vytvořeným za veřejné peníze, mediálně krytým a pečlivě stylizovaným.

V této souvislosti: Je podle vás vůbec možné vést férovou kampaň, když jeden z aktérů má pod palcem bezpečnostní složky, mediální prostor a ještě ovlivňuje akademické prostředí?

To je otázka, kterou by si měl položit každý občan. Protože pokud ministr vnitra může beze studu míchat kampaně, školství a státní správu – a novináři místo toho mlží a útočí na ty, kdo na to upozorní – pak se opravdu musíme ptát: Máme ještě férové volby? Nebo jen upravený obraz o férových volbách?

