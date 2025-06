Šichtařová: Přidat úředníkům? Kdo to zaplatí?

Ekonomka Markéta Šichtařová, lídryně Svobodných kandidujících do Poslanecké sněmovny na společné kandidátce s SPD, Trikolorou a hnutím PRO, se v pátečním pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS pustila do ostré kritiky vládní hospodářské politiky. V debatě s poslancem STAN Janem Kuchařem odmítla návrhy na růst platů státních zaměstnanců i jakékoli zvyšování daní a varovala před snahami zneužít tzv. bitcoinovou kauzu k větším zásahům státu do svobod občanů.

Šichtařová se vymezila proti odborovému požadavku na desetiprocentní růst platů ve státní sféře od ledna 2026. „Kdo to zaplatí? Všichni, kdo nejsou státní zaměstnanci. To je naprosto nemravné,“ uvedla. Podle ní je navýšení platů bez současného zeštíhlení státní administrativy neudržitelné. „Pokud bychom se vrátili k počtu státních zaměstnanců z roku 2016, ušetřili bychom až 40 miliard korun ročně,“ dodala. Kritiku zaměřila především na „zbytečnou byrokracii“ a zmínila například zrušení inkluze jako konkrétní opatření.

Zásadní nesouhlas vyjádřila i s představou vyššího zdanění. Odmítla návrh STAN na úpravu daňové progrese, podle nějž by nízkopříjmoví mohli získat navíc až 2 500 korun měsíčně. „Už jsme za Lafferovým bodem. Další zvyšování daní nepřinese víc peněz do rozpočtu, ale spíš je jich méně. Musíme lidem nechat více peněz, ne je přerozdělovat,“ řekla Šichtařová. Kritizovala také vysokou administrativní zátěž, která podle ní dusí podnikání a nutí firmy zaměstnávat lidi jen kvůli vyplňování formulářů typu ESG.

V debatě zazněla i aktuální kauza Ministerstva spravedlnosti a zmizelých bitcoinů. Podle Šichtařové je klíčové neřešit samotnou kryptoměnu, ale selhání státního aparátu. „Buď šlo o naprosté diletantství, nebo vědomé porušení zákona. Ať tak či tak, je to vážné,“ prohlásila. Upozornila také na riziko, že kauza bude zneužita jako záminka k dalšímu omezování hotovosti a zpřísnění finanční kontroly nad občany.

Pokud jde o inflaci a rostoucí ceny potravin, Šichtařová obvinila stát z chybných zásahů a přeregulace. „Dnes podporujeme zemědělce, aby neprodukovali. Je to nesmysl,“ uvedla. Podle ní jsou za růstem cen v první řadě energetická politika, byrokracie a především zelená agenda, která zvyšuje náklady domácnostem i podnikatelům. Řešení vidí v návratu k levné energii, omezení regulací a posílení volného trhu.

V závěru debaty Šichtařová uvedla, že Svobodní půjdou do voleb s důrazem na nižší daně, zrušení zbytečných agend a obranu hospodářské svobody. „Zelená přeregulovanost, přerozdělování a byrokracie jsou hlavní příčinou drahoty. Pokud to nezastavíme, ekonomika se nezvedne,“ uvedla. Oproti vládnímu pojetí považuje za nutné nejprve snižovat výdaje, nikoli zvyšovat příjmy skrze nové daně.

Markéta Šichtařová se tak v debatě držela jasné pravicové linie, která Svobodné dlouhodobě charakterizuje. O tom, zda její argumenty přesvědčí voliče, rozhodnou podzimní volby.