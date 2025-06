ČEZ: Devět nejlepších žáků z 2.- 4. ročníku oboru elektrotechnika

„Do Motivačního programu Prokopa Diviše je naše škola zapojena hned od samého začátku. Mezi žáky je o něj opravdu velký zájem a motivuje je k lepším výkonům. Motivací je samozřejmě finanční odměna, na kterou může dosáhnout každý. Záleží jen na jeho píli, snaze a vlastní aktivitě. Program se právě proto velmi líbí i nám pedagogům. Oceňujeme i to, že budoucí mladé elektrotechniky učí přemýšlet komplexně,“ kvituje Jaroslav Semerád, ředitel SPŠ strojní a elektrotechnické Liberec Digitální verze Prokop Digiš je podle něj dalším přínosem, neboť se do něj mohou zapojit i první ročníky. „Tím vlastně už všichni hned po nástupu do školy mají silnou motivaci, být nejlepší a hlavně je to motivuje, aby se o rok později zapojili i do klasického Motivačního programu Prokopa Diviše.“

Za ČEZ Distribuci předával šeky (Prokop Diviš) a věcné odměny (Prokop Digiš) Bohuš Mihál, manažer útvaru Řízení chodu distribuční soustavy: „Energetika už není konzervativní, nýbrž dynamický obor, který se technicky a díky i novým legislativním normám neustále rozvíjí. Proto potřebujeme v našich řadách mladé vzdělané a šikovné lidi, které v daném oboru jen tak něco nezaskočí, jsou připraveni na změny reagovat a zároveň tak s nimi neustále rozvíjet svůj potenciál. Motivační program Prokop Diviš a nyní i jeho mobilní aplikace tak vlastně všechny připravují na možnost usnadnění rozhodování, co po škole dál. Pokud se rozhodnou pro nás, rádi je mezi námi přivítáme. Starší kolegové je vše naučí.“

Za tímto účelem má ČEZ Distribuce svůj dvouletý Absolventský program pro žáky a studenty učilišť, středních a vysokých škol. Absolventi mají k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici u ČEZ Distribuce,“ dodává Bohuš Mihál s tím,

že spolupráce se školami, které vychovávají elektro odborníky je pro společnost dlouhodobě a oboustranně výhodná. „My na jednu stranu podporujeme technické vzdělávání a na druhou se tím snažíme „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia.“

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou tak ČEZ Distribuce motivuje studenty k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, západočeského Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna 16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě.

Letošní Prokopové Divišové ze SPŠ Liberec jsou: E2B: 1. Jan Jakub Prousek, 2. Ondřej Komárek a Jan Škop. E3B: 1. Samuel Siliacky, 2. Kryštof Kubát (oba si jen prohodili loňská místa), 3. Tomáš Hrubý. E4B: 1. Matyáš Nevoral (obhájil loňské prvenství), 2. Ivan Bojsak a 3. Josef Hübner (vloni druhý). Někteří finanční odměnu použijí jako vklad do dalšího studia, další investují do svých koníčků či si nějakým zajímavým způsobem zpestří prázdniny.

Letošní Prokopové Digišové ze SPŠ Liberec: 1. Jakub Jan Prousek (2. ročník; obhájil místo z 1. ročníku), 2. Vojtěch Valeš (3. ročník) a 3. Jan Barák (3. ročník).

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrnými místy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více na ZDE.

