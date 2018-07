Závažné slovo Karla Schwarzenberga k voličům: Těžké vysvětlovat. Snad si ale uvědomí, že...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Od začátku jsme varovali jak před Babišem, tak před Zemanem. Teď je máme a uvidíme, jak to dopadne,“ upozorňuje čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a doufá, že si to voliči brzy uvědomí. Dobrou hospodářskou situaci České republiky nazval štěstím pro Andreje Babiše, který z toho těží. A voliči se domnívají, že jde o zásluhu politiků. Nemohou za to, říká Schwarzenberg, stejně jako my jsme nemohli za hospodářský propad, když jsme vládli s ODS.

Vladimir Putin se setkal s prezidentským protějškem Spojených států Donaldem Trumpem. Putin prý byl výborně připraven, zatímco Trump podle kritiků setkání nezvládl. Jak vy hodnotíte na mezinárodní scéně toto setkání?

Tedy uvidíme ještě důsledky, samozřejmě teď se americká opozice, ať demokratická, či v republikánské straně obořila na Trumpa, což je vzhledem k okolnostem pochopitelné. To, že zkušený státník jako Putin je dobře předpřipravený, o tom jsem nepochyboval. Uvidíme, jaké budou výsledky.

Jak hodnotíte politiku Donalda Trumpa v poslední době, ať už jde o obchod mezi Spojenými státy a Evropskou unií.

Popravdě řečeno myslím, že to není správná politika. Počínaje odmítáním smlouvy s Íránem až k obchodní válce. Ale není to moje záležitost, je to záležitost Američanů.

Zajímal by mne váš komentář k hlasování o důvěře české vlády a diskuzi. Vy jste očekával, že to tak dopadne…

Samozřejmě, že to tak muselo dopadnout, neboť ANO je hnutí vůdcovského typu, kde vlastně lidi hlasují na povel. Tak je tato strana vybudována a vedena a tak dále a není o tom pochyb. Že budou komunisté také jednotně hlasovat, o tom jsem byl přesvědčen. Ze sociálních demokratů jeden – Milan Chovanec - nehlasoval pro vládu, ostatní z obavy o osud strany byli přemluveni, aby hlasovali pro. Tento výsledek jsem očekával.

Názory se dost liší ohledně pohledu na komunisty. Jedni tvrdí, že už nejsou, co bývali a není třeba mít strach. Druzí kritizují, že jim Andrej Babiš umožnil se vlády znovu – od dob revoluce - účastnit. Na jakou stranu se klaníte vy?

Spíše ke kritické straně. Komunistická strana není, co byla za doby komunismu, kdy to měli pod palcem, nemá právo popravovat, vraždit, zavírat. To je jedna strana věci. Na druhé straně svými názory naznačuje, že se k té minulosti hrdě hlásí a nepřizná úplně, co napáchala. Když se člověk nevypořádá se svojí minulostí, tak ho bude nadále dělat obecně nešťastného. Když něco vytísníme, tak se to v horší době vrátí.

Také se říká, že národ, který se nepoučil ze své historie, je nucen si ji zopakovat…

Trošku odlišné, ale prosím.

Zajímá mne i situace kolem ČSSD a hnutí ANO. Co říkáte na to, že ČSSD jde do této kaolice i poté, co jim loni spojení s hnutím nevyšlo. Proč do toho jde? Jde tedy o snahu udržet se za každou cenu ve vládě?

Podívejte, v sociální demokracii jsou dva názory, většinový je přikloněn k názoru, že po zdrcující porážce je jediná záchrana - být zase u moci, dělat něco pro své příznivce a prosadit svoji politiku. Jiní jsou přesvědčeni, že jde o sebevraždu této strany. Sociální demokraté se rozhodli určovat politiku sociálně demokratické strany. Tady bych chtěl poznamenat, že by byla škoda, kdyby strana se zničila, neboť dle mého přesvědčení do fungující demokracie v Evropě patří jedna silná strana mírně pravicová od středu a jedna mírně levicová od středu. Nejúspěšnější evropský recept šedesát let po válce. Teď se všechno mění. Myslím si, že má své zásluhy a kdyby vymizela, byla byl to škola. Ale zabránit tomu nemohu.

TOP 09 si rozhodně nemyslí, že by bylo lepší jít do vlády s Andrejem Babišem, aby získala důvěru voličů, a zůstává v opozici. Doufáte, že se z vašeho pohledu „voliči umoudří“, přestanou věřit slibům a znovu se přikloní k pravici, ať už jde o TOP 09, ODS a další?

Doufejme. Především je asi vládní výhodou, že nastala hospodářská konjunktura, která byla největším štěstím pro premiéra Babiše, ale už i v minulé vládě. My jsme neměli štěstí ve vládě s ODS, a tak jsme zrovna spadli do hospodářského propadu, který trval několik let. Voliči vždy myslí, že za špatnou hospodářskou situaci je pouze vláda vinna. Důvod, že je to propadem, je nezajímá. A naopak jak vláda Sobotky, tak nyní Babiše těží z toho, že je velká konjunktura v Evropě. Vlády za to moc nemohou stejně, jako my jsme nemohli za propad. Ale voliči to tak chápou.

Nezbývá, než trpělivě vysvětlovat?

To je těžké vysvětlovat. Můžete upozorňovat na nebezpečný vývoj naší demokracie, ale jako opozice nemůžeme dělat více. Snad uvidí šejdířský pohled ANO, uvědomí si, že my jsme od začátku varovali jak před Babišem, tak před Zemanem. Teď je máme a uvidíme, jak to dopadne.

Nakolik je současná vláda vládou Miloše Zemana?

Je to vláda Andreje Babiše, ale pod vlivem jeho spojence Miloše Zemana.

autor: Zuzana Koulová