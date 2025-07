„A vy jste viděl spadlý kabel?“ O čem se mlčí kolem blackoutu

Je oficiální zdůvodnění blackoutu dostačující? Víme na základě oficiálních zpráv všechno?

Nemám žádné indicie o tom, že to nebylo tak, jak bylo řečeno. Pravdou bezpochyby je, že došlo k nějaké závadě. Nevěřím ale na náhody, že by spadl fázový vodič zrovna v momentě, kdy sem jde přetok 2 gigawatty z Německa. Tak to není. Víme, že v tu dobu byly obrovské přetoky elektrické energie z Německa a Polska do České republiky. Že následovaly další kaskádové efekty a jevy, víme také, a popisoval jsem to už několikrát. V řádu milisekund se v rámci sebeochrany odpojují jednotlivé obvody, stroje, zařízení a celé oblasti. Došlo k obrovskému úbytku a pak dramatickému nárůstu tzv. odchylky.

Nemám jediný důvod nevěřit oficiálnímu vyjádření. Nicméně stejně jako ve Španělsku byl blackout zkoumám a vyšetřován několik týdnů až měsíců, než jsme dostali definitivní zhodnocení, totéž předpokládám i v našem českém případě.

V souvislosti s blackoutem ve Španělsku jste uvedl, že to přenosová síť umožňuje či usnadňuje a díky energetice řízené lobbisty nás to čeká také, což se brzy skutečně stalo…

Proto jsem nebyl překvapen.

Nicméně řada údajných expertů se nám snažila vysvětlit, že to nijak nesouvisí s obnovitelnými zdroji. Jak to vidíte?

Nesnáším slovo expert. Tito lidé jsou všichni placeni oficiální politikou ideologie. V momentě, kdy uhnete z této ideologie, ztratíte pozici, fondy a nemáte šanci svou práci, speciálně v poradenských společnostech, dělat. Takoví lidé ve finále uvěří svým vlastním nesmyslům. V energetice jako takové je ideologie stále převládající. Jsou zde různí komentátoři, různé společnosti apod. Všichni jsou placeni bankami a jejich ESG, mezinárodními fondy a různými, i politickými neziskovkami. Berou peníze jen proto, že opakují mantru o tom, že CO2, metan apod. je hrůza a že se uvaříme.

Tito lidé, přestože doposud tančili valčík na pravou ruku, začínají ho teď tančit na levou ruku a úplně jim to nejde. O tom to je. Dneska vyšel rozhovor s člověkem, který říkal, že páchá mediální sebevraždu. Nevěřil jsem svým očím. Jakou mediální sebevraždu? Vždyť říká, že nonstop počítali náklady pro různou míru zapojení obnovitelných zdrojů a nakonec neprosadili to, co říkali? Vždyť to je hrůza! Máme manažery, kteří nejsou schopni se svému zadavateli (tedy politikům) postavit. Musí nést díl odpovědnosti, jinak se nepohneme.

Lze obecně říci, že pokud bychom v EU neměli tak rozšířené obnovitelné zdroje energie (OZE) a vůbec zelené šílenství, jak mnozí říkají, k blackoutu by nedošlo?

Nedošlo v případě, že by energetika byla řízena podle fyzikálních pravidel. Tak to je. Ve zkratce, síť jako taková je velmi náchylná a tzv. rozkývaná, protože OZE nemají svou kinetickou energii a operátoři nemají čas reagovat. Klíčový problém je však v legislativě. Podle energetického zákona musíte prioritizovat obnovitelné zdroje. Přestože je v sítí obrovský přebytek energie, který není uplatnitelný, nesmíte je odpojit ze sítě. Snižujete tedy výkon standardních, trvalých zdrojů a dle zákona prioritizujete OZE. Pakliže se toto nezmění a bude tato politika pokračovat, jsme obrovským způsobem náchylní k blackoutům. To, co jsme zažili minulý pátek, se bezpochyby může opakovat.

Restauratéři a další provozovatelé podobných živností žádají stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu o náhradu škod. Pokud to byla oficiálně technická závada, je to přece soudně nevymahatelné. Či ne?

Nejsem právník, ale existuje něco jako kauzální nexus, tedy příčinná souvislost. Blackout způsobil i velké nepřímé škody, o přímým škodách na majetku nemluvě. Nechci vůbec spekulovat, ale pokud byl blackout způsoben chybou řízení, pak jde o jasnou ztrátu reputace pro dispečink a dispečery ČEPS. V případě technické chyby za to úplně nemohou. Můžeme ale spekulovat také o politickém rozměru, protože kdyby došlo k odpojení přetoků z Německa, tak tím poškodí Německo. Je-li to chyba řízení, odpovědnost je jednoznačná na provozovateli sítě, kdy stoprocentním akcionářem je stát. V případě technické chyby platí pojišťovna, pokud je člověk dobře pojištěn.

V každém případě, kdyby to dopadlo tak, že soudy budou kompenzace přiznávat, šlo by to řádově do miliard korun?

Rozhodně. Jeden známý spočítal, že tříhodinový výpadek Škoda Mladá Boleslav znamená ztrátu ve výrobě 200 milionů korun.

Vláda se tedy hlavně snažila říkat, že šlo o technickou chybu, aby tím vyloučila možnost vysokých náhrad škod…

Nechci a nemohu v tomto směru spekulovat. Jednu spekulaci si však přece jen dovolím. Jak je napsáno na varovných cedulích: je zakázáno dotýkat se kabelů i na zem spadlých. Žádný kabel spadlý na zem jsem nikde ve zprávách ani v televizi neviděl. Spadlé vedení neznamená vodič na zemi, ale i tak. Žádné fotografie nikde nebyly. Vy jste něco viděl?

Ne, nic.

Tak vidíte. Tohle je jediná spekulace, které jsem byl ochoten se dopustit (smích).

Na sociálních sítích jste vyzval, že by stálo za to udělat audit investic ČEPS a zjistit, kam společnost investovala. Co by nám to mohlo říci?

Skutečně si myslím, že by bylo docela dobré podívat se na priority ČEPS od roku 2006, kdy nastal unbundling. Do čeho ČEPS prioritně investoval. Bylo to ve prospěch přenosové sítě na území České republiky, nebo to bylo na transnacionální úrovni a primárně k posílení propojení s Německem a Polskem? A bude jasno.. Pak se můžeme bavit o tom, zda management zvládá svou roli. Je jeho povinností hájit zájmy společnosti a tento případ ukazuje, že zjevně pochybil.