Kvůli „spadlému drátu“ Petr Fiala zesměšněn přes Zdeňka Svěráka

Pane doktore, část České republiky si zažila blackout, který – a to se opakovalo neustále – prý nebyl způsoben obnovitelnými zdroji. Pochybnosti však jsou. Proč si „solárníci“ a „větrníci“ dávají záležet na tom, aby na nich neulpělo podezření?

Problém je, že existuje obecný stav nedůvěry vůči autoritám, zejména těm státním, a kdokoliv cokoliv řekne, může to být použito proti němu. Někdo se dokonce obává, že dochází k rozkladu hodnot, které mají být fundamenty státu. A mnozí jeho reprezentanti dělají všechno možné, aby občany, kterým mají sloužit, a pro jejich dobro pracovat, přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Dnes žijeme ve stavu veřejných věcí, o jejichž optimu můžeme důvodně pochybovat, a pokud se současná vláda zmítající se ve svých problémech nerozhodla uspořádat cvičení občanské způsobilosti a jak se chovat ve stavu válečném, je nejjednodušší najít někoho, komu lze příčiny mimořádné situace připsat na konto.

Lidové žertování, že tento blackout na třetině území České republiky zavinili pověstní Čuk a Gek, Andrej Babiš a Vladimír Putin, je tohoto stavu příznačnou ilustrací. Koneckonců o Putinovi v této souvislosti už něco naznačoval Jakub Janda, na slovo vzatý tlampač jednoduchých a jednosměrných zpráv o situaci u nás doma, na našem dvorku. Dadaisté v čele s Ferencem Futuristou/Fialou kdysi zpívali ve svém kabaretu: Na tom našem dvorku, stála husa v horku. Kdyby na mě hajnej přišel, nemám na motorku!

Zdeněk Zbořil

Celá ta dnešní situace mi připadá také trochu jako dada a kouzlo jí dodávají i pan prezident, předseda vlády a hned několik obvyklých komparzistů. Kupodivu výskyt mužů v zeleném je minimální, a tak se nedivme, že občané se dělí na solárníky a větrníky, a ti, kteří neuvízli ve výtazích, nebo otráveně těkali po nádražích a na stanicích městské dopravy, se tomu také smějí.

Přímou příčinou má být pád vodiče vysokého napětí. Premiér Fiala se však podivil: „Jak může jeden spadlý drát způsobit takovou škodu?“ Jak takové prohlášení zapůsobilo na vás jako občana?

Trochu jako na malého syna Zdeňka Svěráka ve filmu Obecná škola, když se dozvěděl, že jeho otec přezdívaný Tranďák někde v elektrárně nahazoval spadlý drát a podle upovídané sousedky shořel. Předseda vlády však, na rozdíl od filmového komika, je hodnostářem, který může vyvolat paniku, a když se do věci vloží podobně nedůvěryhodná média, může nastat stav téměř válečný. Zejména, když pan premiér často připomíná, že jsme už dlouho ve válce. Kdyby byl mlčel, jak víme už odedávna, mohl zůstat filosofem.

Když už usedl prach po ohlášení společného postupu STAČILO! a SOCDEM, a z druhé jmenované strany odešli ti, kterým se to nelíbí – jak s odstupem hodnotit ty paralely na Zdeňka Fierlingera, popravu sociálních demokratů komunisty apod.? Jde z Konečné nebo z Vidláka takový strach?

To všechno záleží na tom, ke které soc. dem. partě se dnešní politici hlásí.

Jen několik jich tehdy spíše záhadně zemřelo, další tehdy vstoupili po vzoru Zdeňka Fierlingera do KSČ a sloužili v řadách Národní fronty až do vítězného listopadu 1989. Pokus několika osobností v roce 1968 obnovit sociální demokracii v jakékoliv podobě se nezdařil, ačkoliv vůle k němu byla. Jak čteme v pamětech Karla Löbla, spory mezi socialisty a komunisty byly živé nejen do listopadu, ale i po něm, a to doma i v zahraničí.

Některá vystoupení či útěky od sociálnědemokratických nebo socialistických praporů v současné době nemusíme brát vážně. Osobní animozity a neschopnost dohodnout se jsou tak velké, že strach z komunistů je selektivní a jen ze zvyku se střílí na aktivisty hnutí Stačilo! Ohledně některých osob stačilo, že si svou minulost komunisti odpracovali, v jiných případech jde o nenávist až do hrdel a statků. Ale strach se vždycky hodí, když je třeba strašit a strašit až do úmoru.

Koneckonců i sám pan prezident a pan předseda Ústavního soudu naznačují, že když se jim nebude líbit vítěz voleb u nás, postarají se oni sami, ze své moci úřední, aby se tak trochu eurounijně do nové vlády nedostal.

V průzkumech Fialovo SPOLU neoslabuje a bitcoinová kauza už nikoho nezajímá, sdělili průzkumníci. Umíte si představit, že někdo má takovou hrůzu z vlády Babiše, SPD či STAČILO!, že mu je všechno jedno a přijde volit vládní strany?

Sláva našim průzkumníkům! Karel Konrád, kdyby se dožil, by o nich mohl zopakovat: Průzkumníci, to jsou páni! Nic nedbají na vzdělání. Něco za cibuli, něco za křen, něco někde opíšeme, něco zase zapřem. A klokočí, klokočí, každý se rád otočí!

Podle masivní agitace ve prospěch současné pěti(čtyř)koalice (nezapomínejme na přelétavé Piráty) je dnes už skoro jasné, kdo bude novou vládu sestavovat. Když nedojde k blackoutu volebního typu, vystačíme si jen se sčítáním a odčítáním. Biticoin, zdá se, už je opravdu zameten a o zbývající drobečky se paní Eva Decroix postará. Vnitrokoaliční spory se jako hádky o ideje nejeví a antikomunistická revoluce se už dávno zakulatila. Těch, kteří už se pomalu nevejdou do státně-byrokratických křesel je tolik, že porcování nebudou mít na svědomí voliči, ale jen politické zákulisí.

Ministr obrany USA Pete Hegseth zarazil dodávky zbraní Ukrajině, protože by to ohrozilo americkou bojovou připravenost. Demokraté tvrdí, že zbraně by americkým ozbrojeným silám nechyběly. Zajímá to vlastně ještě někoho?

Dnes se u nás současné vládě sloužící a přísně antitrumpovsky orientovaná média rozhodla nás varovat před tím, co se ve Spojených státech děje. Kromě přírodních katastrof a pravidelného hlášení korespondenta ČT z Washingtonu, který se snaží zalíbit všem čekatelům na konec termínu Donalda Trumpa, nás mnozí upozornili na to, že Pete Hegseth zastavil dodávky zbraní Ukrajině svévolně a bez vědomí prezidenta. Dokonce to vypadalo tak, že se ministr obrany Spojených států nezeptal ani v Černínském paláci v Praze a doslova se utrhl ze řetězu.

Je to sice možné, ale jen to demonstruje české globální vidění světové politiky, kterému dominují nápady z Prahy. Také sdělení, že Spojeným státům zbraně chybí, nebo nechybí, je z arzenálu letního přemílání přehřátých hlav zpravodajů, kteří nám jako tradičně sdělují, jak by to mělo být, a nikoliv jaké to ve světě je. Na těch více než osmi stech amerických vojenských základnách by se po celém světě přece jen něco našlo.

V jaké náladě se na začátku léta tedy nalézá naše země, Evropa i svět?

Dovolte, na jednoduchou otázku, jednoduchou odpověď. Ota Pavel by řekl, že je to pumprdentlich. Je to dobrý, dobrý, ale stojí to za ..... .