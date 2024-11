„30 let svobody? Máme na víc!“ Svobodní varují před ztrátou svobod, za které se bojovalo v roce 1989, a ukazují prstem na Green Deal

„30 let svobody? Máme na víc!“ shrnuje jejich přesvědčení, že dosažená úroveň svobody by neměla být brána jako konečná. „Před pěti lety, symbolicky krátce po 30. výročí sametové revoluce, utnula Evropská zelená dohoda, tzv. Green Deal, 30 let svobody u nás. Místo aby se politika zaměřila na rozumné kroky k ochraně přírody, vidíme snahy o masivní a finančně náročné regulace, které lidem ztěžují život. Na nesvobodný zelený plán EU navázala velmi brzy covidová diktatura po roce 2020,“ uvádí Vondráček.

„Svoboda projevu, svoboda rozhodování o vlastním těle nebo svoboda ekonomická jsou dnes relativizovány způsobem, který by si ještě před několika lety málokdo dokázal představit,“ zdůrazňuje Vondráček a upozorňuje na znovu rostoucí moc centrálních úřadů.

„Je pro nás nepřijatelné, aby lidé měli strach vyslovit svůj názor jen proto, že by se jim to mohlo vymstít,“ říká Vondráček a varuje, že se v Česku rozmáhá kultura, v níž nepohodlné názory často narážejí na odsuzování a umlčování. Kritizuje rovněž současné trendy, kdy je záměrně komplikováno podnikání nebo svobodné rozhodování o vlastním majetku. „Když musíš platit televizi, na kterou nekoukáš, když 61 % své pracovní doby pracuješ na stát, protože daňové břemeno zaměstnance s průměrným platem je právě 61 %, když kvůli ekopolitice nedosáhneš na vlastní dům – to vše jsou příklady toho, kam jsme jako společnost došli,“ říká Vondráček.

Svobodní zároveň zpochybňují, že by demokracie dostatečně chránila svobodu, což opírají například o to, že strany, které se dnes u nás i ve světě samy označují za demokratické (např. Demokraté v USA) mají tendenci svobodu omezovat.

I proto se Svobodní dlouhodobě hlásí k osobnostem starší české historie, které podle nich představují ideály svobodné společnosti. „Karel Havlíček Borovský, Tomáš Baťa a Alois Rašín jsou pro nás vzory lidí, kteří nebojovali pouze pro svůj prospěch, ale za svobodu, prosperitu a nezávislost celé společnosti včetně budoucích generací,“ vysvětluje Vondráček. Tyto postavy podle něj dokazují, že svoboda a odpovědnost nejsou protiklady, ale spojené nádoby, které vedou k ekonomickému růstu a společenské stabilitě.

Na 17. listopadu Svobodní připravili sérii akcí, kde budou připomínat nejen události roku 1939 a hodnoty, které byly v roce 1989 znovu získány, ale i potřebu bránit tyto hodnoty dnes. „Boj za svobodu a odpovědnost jednotlivce nikdy nekončí,“ uzavírá Vondráček.