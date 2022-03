Adamec (ODS): Je to krok správným směrem, i když bude stát peníze

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře,

já velmi krátce zareaguji na tu proběhlou rozpravu, která tady teď zazněla. Úvodem možná taková fráze. Každý pokrok něco stojí. Já si myslím, že pokud to zvýší bezpečnost na komunikacích, tak je to správně. Na druhé straně musím také říct, že tento návrh zákona připravovala už minulá vláda, takže trošku nerozumím těm diskusím o tom, že to bude něco stát, protože s tím se muselo počítat i tehdy, když se to připravovalo. To jenom tady k zástupci opozice říkám, že to je vlastně návrh, který už předkládala nebo připravovala předchozí vláda.

Takže já věřím tomu, že dneska navrhnete v tomto případě garanční výbor hospodářský výbor. Já jsem pro vše všemi deseti na rozdíl od autorského zákona. A jak jste tady viděli, ta rozprava už teď byla docela rozsáhlá na délku příspěvků, nikoliv na počet řečníků, takže věřím tomu, že na hospodářském výboru zvítězí pragmatičnost a pohled, řekl bych, hospodářů a že hospodářský výbor se s tím vypořádá velmi dobře.

Já jsem chtěl připomenout, že mi nevadí zkrácená lhůta pro projednání, ale že budeme určitě navrhovat některé pozměňovací návrhy a já bych tady chtěl říct o jednom, který se bohužel nepodařilo protlačit minulé volební období, a to byl pohyb strojů při rekonstrukci komunikací na těch stávajících komunikacích, kdy ty firmy musely dopředu žádat o povolení, které se vydávalo s měsíčním zpožděním. A dělalo to obrovské problémy z hlediska času, kdy třeba nebylo počasí na stavbu a podobně, takže ty firmy pak riskovaly, jezdily těmi stroji. Když při tomto činu byly přistiženy, tak platily vysoké statisícové pokuty. A to, že se to udělalo tak, že vlastně můžou žádat o jedno povolení na celou sezonu, tak si myslím, že tohle je naprosto zbytečný a byrokratický krok a že je potřeba to odstranit.

Zaslechl jsem, že budou i jiné pozměňovací návrhy. O těch tu zatím hovořit nechci, pokud mi nedojdou na hospodářský výbor. A rozhodně si myslím, že je to implementace evropských směrnic. Já si myslím, že je to krok správným směrem, i když to bude stát peníze. Zase v tom objemu, když se na to podíváte, kolik stojí výstavba nových komunikací a kolik budou stát bezpečnostní audity a všechny tyhlety záležitosti, které jsou popsány v této směrnici, tak se nejedná o nic, co by nás mělo odradit od toho, abychom bojkotovali evropské nařízení, evropskou směrnici.

Takže já jsem chtěl říct, že souhlasím se zkrácením lhůty. Myslím si, že všichni, co budeme podávat pozměňovací návrhy, víme, co budeme podávat. Bude to připraveno. Není to žádný problém. Ta lhůta už uběhla, tak udělejme všechno pro to, aby tato implementace proběhla naším Parlamentem co nejdříve. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a věřím, že o co byla delší rozprava tady na plénu, o to bude kratší na hospodářském výboru.

Děkuji.

