Adamec (ODS): Měli bychom bránit stát a vybírat co nejvhodnější nabídku, ne neúspěšné uchazeče

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl úvodem poděkovat panu ministrovi za odpověď, kterou mi poskytl.

Já se vrátím trošku do historie. Když problematika tendru tady byla ve Sněmovně v minulém období otevřena, tak bohužel schůze, která na to byla vyhrazena, neschválila program, takže tady mohli mluvit pouze naši kolegové, kteří mají přednostní právo a na nás se nedostalo. Myslím si, že problematika mýtného je natolik vážná věc, že když jsme tady třeba probírali předevčírem D1, tak když porovnám tyto dvě záležitosti, tak mýtné je výrazně důležitější než to, jestli se někde stálo na dálnici osm hodin.

A možná, protože jste určitě někteří dostali od neúspěšných uchazečů některé připomínky a možná to ve vás vzbudilo určitou nedůvěru, tak jsem si dovolil tento problém tady na plénu otevřít. Protože si rozhodně nemyslím, že bychom měli bránit neúspěšné uchazeče, naopak bychom měli bránit stát a vybírat co nejvhodnější nabídku. Ale já jsem tam našel některá "ale", která bych rád, aby tady vysvětlení těch "ale" zaznělo na mikrofon, tak proto jsem tu interpelaci tady otevřel i z toho důvodu, že vlastně já jsem ji podával někdy dva, tři měsíce zpětně a ta doba se posunula. Nicméně pořád si myslím, že tam některé problémy jsou.

Když se vrátím k tomu tendru, tak tehdy byla vypsána soutěž, že kromě dálnic se bude zpoplatňovat mýtným systémem i asi 900 km silnic I. třídy. A tyhle podmínky vlastně byly vstupní podmínky do té soutěže a takto to prostě probíhalo. Nicméně poté Ministerstvo dopravy trochu změnilo názor. Vlastně řeklo, že těch 900 km silnic I. tříd bude, řekl bych, vybíráno tak, že kraje se budou vyjadřovat, které silnice chtějí zpoplatnit a které nechtějí.

A tady vidím trošku problém v tom, že vlastně tady může vzniknout velký chaos v tom, že některé kraje se rozhodnou, že budou chtít třeba všechny úseky I. tříd zpoplatnit, některé kraje řeknou, že je nebudou chtít zpoplatnit, dá se říct, skoro limitně nula km. Takže tady vidím, že v tom bude chaos. A nakonec podle mě i tohle bude jeden z důvodů těch odvolání.

A možná bych se tady chtěl zeptat, jestli už ta odvolání skončila, protože samozřejmě speciálně firma Kapsch využila možnosti se odvolat k Úřadu pro hospodářskou soutěž. A mám pocit, že tam ještě jedna možnost je, rozklad potom k této záležitosti. A nevím, v jakém stavu to v tuto chvíli je.

Myslím si, že podmínky se trochu změnily. Na druhou stranu samozřejmě je potřeba to vnímat tak, že vybrání provozovatele mýtného systému je pro náš stát velmi důležité, protože až skončí dotace z EU, tak vlastně to je jeden z největších příjmů kromě výnosů z dálničních známek, který bude potom použit na dostavbu dálnic, rekonstrukce dálnic a silnic I. třídy.

Možná bych se chtěl zeptat, v jakém je to stavu. A myslím si, že tenhle bod je opravdu hodný diskuse, jak to vlastně myslíte, protože si myslím, že ty podmínky se opravdu změnily. A co se stane, pokud - a to je hypotetická otázka, pokud ten Kapsch se prostě bude dovolávat na ten rozklad a pokud úřad zjistí, řekl bych, stav jiný než v prvoinstančním řešení. Takže jak to bude vypadat.

A druhá věc, která mě zajímá v souvislosti s řešením výběru mýta, tak je otázka elektronických dálničních známek, o kterých už tady mluvíme roky. A chtěl bych se zeptat, zda se počítalo s tím, že de facto ty mýtné brány by sloužily k tomu, abychom mohli kontrolovat, zda řidič má zaplacenou elektronickou dálniční známku, to znamená, jestli zaplatil třeba na internetu nebo mobilem. A je to jedno, jestli zaplatil roční, měsíční, týdenní nebo čtrnáctidenní, jak to tam máme nastaveno. Ale že podle mě by to byl výrazně lepší posun k digitalizaci silniční dopravy v tom, že by se to dělo automaticky a nemusela by tady fungovat dopravní policie.

Takže já se chci zeptat, jestli s tím takto počítáte. Pokud ne, tak jak se bojuje dál. A myslím si, že tady možná, pokud se s tím nepočítalo, tak je to otázka k zamyšlení, zda prostě nezintenzívnit snahu o digitalizaci naší dopravy tak, aby prostě jsme došli, řekl bych, k dobrým výsledkům za minimálních nákladů. Děkuji za odpověď.

Mgr. Ivan Adamec ODS



