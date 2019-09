Adamec (ODS): Někteří kolegové mají zkušenost, že to jde. Ale musíte na to mít

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo - ano, tři (řečník se rozhlíží, ve vládní lavici je paní ministryně Schillerová, paní ministryně Dostálová a pan ministr Zaorálek) - kolegyně, kolegové,

budu velmi stručný, budu bez emocí. Myslím, že rozprava tady už proběhla. Nicméně nedá mi to, musím se k tomu vrátit a musím říct, že jsem hodně dlouho zvažoval, jestli se přihlásit do rozpravy, či nikoli, ale chci vám říct, že já ve střetu zájmů nejsem.

Já jsem jeden z těch čtyřiceti starostů, kteří tady ve Sněmovně jsou. A řeknu vám to asi takhle. Za dobu starostování - teď je to jednadvacátý rok, šesté volební období v okresním městě, druhém největším v Královéhradeckém kraji, jsem byl třikrát zvolen do Parlamentu České republiky. Jednou to bylo do horní komory, dvakrát to bylo sem do dolní komory. A musím říct, že od začátku jsem v tom měl docela jasno. Prvních šest let jako senátor jsem se vzdal platu ve prospěch obce. Někdo říká, že to nejde. Jde to, samozřejmě že to jde. Můžete to udělat různým způsobem. Tehdy jsem to tak cítil. Poté, co jsem se dostal do Poslanecké sněmovny, jsem to cítil, ale bylo to mé rozhodnutí, svobodné rozhodnutí, že bude lepší, když budu neuvolněným starostou, protože pro mě to zakládá klid. A představa některých voličů, že ten starosta sedí osm hodin na židli, tak takovou představu já nemám, ale mám aspoň klid v tuhle chvíli svůj osobní.

Musím říct, že to, co tady prezentovali Piráti na začátku této rozpravy, mi bylo sympatičtější. Musím to říct úplně otevřeně, protože oni říkali, že jsou proti kumulaci funkcí. Ano, to si dovedu představit. Dobře. Nechcete kumulaci funkcí. Pokud se parlament rozhodne, je to jasně dáno a nemáme se o čem bavit. Ale překvapil mě ten vývoj, co tady říkal pan předseda Michálek, že najednou jsou proti kumulaci platů. Myslím si - nejenom já, ale i řada starostů si to musela nějakým způsobem vyřešit. A mě fascinuje tento návrh v tom, proč je to těch 40 % a jestli v tuto chvíli vlastně nepostrádá smysl být uvolněným starostou, pokud jste zároveň v parlamentu, protože když budete neuvolněným starostou, tak vám plat samozřejmě schválí zastupitelstvo, ale protože máme systém, že zastupitelstvo volí starostu, tak si nedovedu představit, že zastupitelstvo by zvolilo starostu a nedalo by mu ten plat, o který si on řekne v rámci toho zákonného intervalu. Takže tomu fakt nerozumím v tuto chvíli. Nevím, proč to děláme. Jenom akorát ze sebe děláme trošičku jakoby řekl bych alibisty a pokrytce, protože každý z nás to má vyřešeno jinak.

A říkám, velmi čisté by bylo říct, že ta kumulace funkcí nejde. Ano, já znám lidi, kteří kumulovat funkce nemohou, protože jim to prostě nejde, nemají na to, neumějí to. Ale znám spoustu kolegů, kteří na to mají a umějí to velmi dobře. A víte, kdo to posoudí? Jenom voliči. Kdo jiný? Já tedy nevím, jako říkám, jsem byl třikrát v parlamentu, nebo jsem potřetí v parlamentu a šestkrát starosta. Voliči rozhodli, jestli se jim to líbí, nebo nelíbí. To oni hodnotí tu práci, za kterou mě poslali sem do té Sněmovny. A hodnotí to tak, že vlastně při každých volbách se rozhodnou, komu ty hlasy dají, nebo nedají.

Chtěl jsem říct, že skutečně zasahujeme do něčeho, do čeho bychom zasahovat neměli. Fakt neměli. Jako buďme spravedliví. Buď tedy zakážeme kumulaci funkcí se vším všudy - tady přirovnávání ministrů k parlamentářům... Prosím vás, ministři, kteří jsou zároveň členy parlamentu, tak samozřejmě v tom parlamentu vykonávají minimum, protože hlavní využití práce je na tom ministerstvu. A můžou tady hlasovat na plénu, ale to je všechno. Proto mají jenom jeden plat. Tomu rozumím. Ale tady je to práce naprosto odlišná - být komunálním zastupitelem, starostou, hejtmanem a zároveň poslancem, nebo senátorem. A můžu vám říct, že to jde. Někteří kolegové mají zkušenost, že to jde. Ale musíte na to mít, jak se říká lidově, koule. Jinak to prostě nezvládnete. A říkám, nechte to na voličích a nechte to na jednotlivých členech parlamentu, kteří jsou zároveň komunálními politiky, protože je to jejich rozhodnutí.

A můžu vám říct, že ten život vypadá pak úplně jinak, než vy, co jste jenom v parlamentu, nebo kolegové starostové, hejtmani, kteří nejsou v parlamentu. To je potřeba také říct, že to něco stojí. A právě proto mi vadí, že my tady zákonem říkáme, potrestáme ty starosty, hejtmany, ty úspěšné, protože co kdyby náhodou si přišli na moc peněz. No jsme v České republice. Závist nade vše.

Takže musím říct jednu věc na závěr. Zjistil jsem, a paní kolegyně, poslankyně, neuvolněná hejtmanka to za sebe řekla, že vlastně se stala změna, že se nechala zneuvolnit - blahopřeji, to jste měla udělat hned na začátku a nemuseli jsme si tady vysvětlovat pojmy a dojmy - a že vlastně má těch 40 %. Můžete mít klidně 60, paní kolegyně, nemusíte být zase taková populistka, když vám to zastupitelstvo schválí, to říkám zcela otevřeně. Takže si myslím, dámy a pánové, já vím, jak prostě je tady politické rozložení. Také mi vadí to, že většina až na výjimky těch politických skupin mezi sebou starosty a hejtmany nemá, říkám až na výjimky, a posuzují práci někoho, o které nic nevědí.

Dámy a pánové, vezměte rozum do hrsti a zamítněme tento návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



