Adamec (ODS): Vláda bude moci nařízeními situaci výrazně korigovat

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se pokusím vás seznámit s průběhem jednání dnešního hospodářského výboru a úvodem mi dovolte, abych tady vyjádřil poděkování všem přítomným členům hospodářského výboru, kteří projevili velkou míru tolerance právě při projednávání tohoto návrhu zákona s vědomím toho, že pro českou společnost toto přijetí je prostě potřebné. Takže díky moc, protože to jednání nebylo úplně standardní. Začínali jsme dneska v půl osmé, abyste to věděli, takže brzké ranní jednání, a měli jsme šibeniční lhůtu, do půl desáté odevzdat prostě návrhy pozměňujících návrhů a návrh usnesení paní předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Já musím říct, že samozřejmě mají pravdu ti, kteří říkají, že ty materiály nám chodí ne úplně včas, dokonce někteří členové hospodářského výboru dostali pozměňující návrhy až vlastně na výboru. Ale kdybych to bral ad absurdum, tak vlastně největší zločinec (?) jsem byl dneska já jako předseda hospodářského výboru a hlavně jako předkladatel těch pozměňujících návrhů, protože já jsem si je víceméně osvojil, a když se na ně podíváte, tak je vám jasné, že to jsou pozměňující návrhy, které musely být vypracovány ve spolupráci s aparátem Ministerstva průmyslu a obchodu. To je prostě tak složitá materie, že to jinak nešlo.

Na obranu ale musím říct, že ono se to všechno vyvíjelo a ten úsporný tarif není úplně jednoduchá záležitost, protože pokud bychom zvolili třeba jinou formu, jednodušší, tak asi by tam tolik problémů nebylo. Ale já tam vidím jednu výhodu, a to je právě v tom, že se to jmenuje úsporný tarif, že bude tlačit trochu na naše občany, aby s tou energií šetřili. To si myslím, že to je to pozitivní, které v tom je. A pak je potřeba říci, že tento návrh zákona je vlastně - on už to tady řekl pan předseda Okamura, on to nemyslel úplně v tom duchu, jako já, že je to vlastně taková schránka, nosič pro vládní usnesení. A já si myslím, že to je správně, protože tam jsou všechny ty věci popsány tak, jak by měly fungovat, a ta vláda pak podle vyhrocení situace nebo změněné situace může svými nařízeními tu situaci výrazně korigovat, aniž by tady bylo potřeba dlouhého legislativního procesu a diskuse o politických názorech tady nás všech poslanců a poslankyň, protože to by zase celou záležitost prostě brzdilo a zdržovalo.

My jsme to dneska projednali s tím, že ano, byl to nestandardní průběh, že jsme si vzali na žádost pana poslance Kubíčka půl hodiny pauzu na dočtení materiálu, těch pozměňujících návrhů, ale musím říct, že jsme si to vysvětlili, že vlastně pokud někdo má pocit, že těch 30 tisíc maximální podpora je málo, tak je potřeba říci, že to platí na jedno vládní nařízení. A ta vláda těch nařízení může vydávat podle potřeby, kolik bude potřeba, kolik vlastně bude chtít. Tak to jsme si vyjasnili, protože těch původních pozměňujících návrhů bylo šest. Ještě byl pozměňující návrh pana kolegy Kubíčka, který když zjistil, že vlastně takto je to ošetřeno, tak prostě se toho pozměňujícího návrhu vzdal.

My jsme vlastně - a děláme to ve stavu legislativní nouze, to je potřeba si také říct - my jsme vlastně tu původní materii získali někdy před 14 dny, nebo aspoň já, abych mluvil úplně za sebe, kde ovšem jsme zjistili, že chybí spousta věcí a že je potřeba samozřejmě ty věci doplnit, protože nemáme jenom, řekl bych, elektřinu, která se dá velmi lehce zvládnout, nemáme jenom plyn, který je trošku obtížnější, máme ale také domácnosti, které jsou napojeny na dálkové teplo. Teplo je vůbec velký problém, to určitě sledujete, že notifikace podpory tepla v Evropě se nedaří, že to je složitá záležitost. V teplárenství totiž neexistuje tzv. tak zvaný unbandling, oddělení těch trubek od dodavatele těch médií, takže Evropa s tím má trošku problém.

A zároveň, když jsme tedy měli možnost zasáhnout do těch pozměňujících návrhů, tak jsme dořešili některé - v uvozovkách - drobnosti, i když to drobnosti úplně nejsou. A já si myslím, že jedna z těch důležitých věcí je nouzový stav v oblasti plynu, kdyby plynu bylo nedostatek, jak to vlastně budeme v naší zemi řešit, tak abychom zajistili chod státu a život našich občanů. Je potřeba říci, že my máme různá krizová řízení na různé záležitosti, jako jsou katastrofy, povodně, v případě nějaké průmyslové havárie, ale nemáme prostě do této chvíle žádný legislativní nástroj, když přijde nedostatek topného média. To je potřeba si říct, že to je velmi důležité.

Také jsme se bavili, a já to vezmu postupně, ty pozměňující návrhy, abych tady neskákal z jednoho tématu na druhé, takže ten první pozměňující návrh se týkal POZE. Jedná se o odpuštění POZE v následujícím období s tím, že se přišlo na to, že tam je období účinnosti 12 měsíců a samozřejmě každý to má jinak, a ti, kteří by to měli v nejmíň vhodnou dobu, tak by vlastně to odpuštění přišlo až za 12 měsíců, což samozřejmě není účelem a není to záměrem vlády. Takže tam se upravilo to, že všichni od 1. 10. prostě budou mít na těch vyúčtovacích položkách číslo u POZE nulu. To je první věc, která tam je a je potřeba to vnímat jako nutný krok právě z hlediska těch legislativních změn.

Druhý je poslanecký návrh, respektive pozměňující návrh, který se týká plnění zásobníků plynu, už jsme to tady měli minule při té malé novele, ten systém use it or loose it. Tam se přišlo na to, že je potřeba zpřesnit tuto legislativu s ohledem na zahraniční účastníky v těch trubkách, nebo v těch zásobnících, abychom se nedostali do nějakých mezinárodních problémů a aby ta legislativa hovořila zcela jednoznačně. Ten pozměňující návrh je asi nejkratší z těch, které máte na stole před sebou.

O nouzovém stavu v oblasti nedostatku plynu, to už jsem hovořil. To je vcelku rozsáhlý pozměňující návrh a přesně říká, kdo nahradí NET4GAZ v okamžiku, kdy se dostaneme do takovýchto situací. Myslím si, že to je velmi důležitý pozměňující návrh, který je potřeba v tomto případě schválit.

Další pozměňující návrh, který prošel velkou diskusí a pořád si myslím, že občas je tam takový osten ze strany těch teplárníků, že by si přáli ledacos ještě trošku jinak. Nicméně je potřeba vnímat, že my se na to musíme dívat pohledem celkovým, nikoliv pohledem jenom, řekl bych, jedněch z účastníků toho trhu. Tak vlastně tady se jedná o to, že se připouští alternativa přímé podpory uživatelů vlastně tepla z dálkových topení. Prostě tak to je, takhle se to musí udělat s tím, že může být alternativa, když náhodou se podaří ten notifikační proces pro teplárny, tak ta situace se bude řešit zase trošku jinak.

Byla tam diskuse, jestli tam má být slovíčko "může", nebo to tam nemá být vůbec. Myslím, že jsme se nakonec domluvili správně, že to tam je napsáno dobře a že to tak má být.

Další pozměňující se týká takzvaných SVJ a těch domácích kotelen. Tady jsme narazili na problém, že vlastně ti dodavatelé dostanou ty peníze a budou je distribuovat, a teď je otázka, na koho. Takže tady se zvolil způsob, že na majitele domu nebo na tzv. SVJ. Samozřejmě pokud je to spoluvlastnictví podle zákona 90, tak to je tam ošetřeno také, tam se udělala pouze legislativní úprava tak, aby tam byl přímo odkaz na ten zákon, který tuto problematiku řeší. Samozřejmě můžete namítnout, že ve vedeních SVJ mohou být lidé, kteří nebudou úplně, řekl bych, konformní s tímto problémem a že budou třeba zadržovat ty peníze nebo nebudou je chtít vyplatit těm lidem vcelku, ale tady podle mě pak je namístě použít občanský zákoník. Já si myslím, že v nějaké další fázi bychom asi tlačili na ministra spravedlnosti, aby ty procesy v tomto případě probíhaly rychle, obdobně jako je to u těch fotbalových nebo hokejových vandalů, kdy se to řeší vlastně do 24 hodin.

Aby v případě, pokud tyto problémy budou, aby se to vyřešilo prostě velmi promptně během jednoho dne. Aby to nebyly soudní procesy, které se potáhnou měsíce, měsíce a roky a ti lidé ty peníze dostanou až bůh ví kdy, jestli vůbec. Takže to se podařilo v tom pátém pozměňovacím návrhu také dotáhnout do konce. Protože vlastně je složité, neexistuje způsob, jak to dostat ke konkrétním nájemníkům, uživatelům těch bytových, konkrétních bytových jednotek.

Já musím říct, že když se podíváte na obsah těch pozměňovacích návrhů, tak samozřejmě ony jsou relativně komplikované, jsou rozsáhlé. Ale na druhé straně musím říct, že ty úpravy vlastně probíhaly až do poslední chvíle. A to, že vlastně dneska jsme dostali až na hospodářském výboru, někteří z nás, ty pozměňovací návrhy na stůl, tak je způsobeno možná také tím, že vlastně formálním předkladatelem jsem se stal já.

Když jsem se ptal členů hospodářského výboru, zda nechtějí být také, protože je to vlastně pozměňující, souhrn pozměňujících návrhů hospodářského výboru. V tuto chvíli už to nejsou mé pozměňovací návrhy. A musím říct, že tedy my jsme se k tomu postavili tak, že vlastně všechny ty pozměňující návrhy i jednoho protinávrhu, který neprošel, tak všechny ty pozměňovací návrhy prošly vlastně jednomyslně na hospodářském výboru.

Jako my si uvědomujeme to, že je to potřeba prostě zařadit do právního, českého právního řádu. Uvědomujeme si to, že i vláda potřebuje nějaký mantinel, kde se může pohybovat, aniž bychom museli svolávat na každou změnu schůzi pléna Poslanecké sněmovny a případně Senátu. Takže proto je to uděláno takhle. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli tento způsob je ten nejlepší. Já si myslím, že je komplikovaný.

A když se tady bavíte o té výši té podpory, tak jsme se shodli s některými kolegy z opozice, že ta výše podpory není úplně řekl bych marginální a že ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie na tom nejsme úplně tak špatně.

Já vím, že se to opozici neposlouchá úplně nejlépe, ale je potřeba prostě to brát reálně. A je potřeba si říkat tu pravdu, jak je. Samozřejmě já chápu výhrady opozice, já tomu rozumím. Asi my, co jsme tady byli v opozici dlouhá léta, známe, jak se to dělá a co opozice všechno může či nemůže. Jasně. Ale v tuto chvíli berte to ode mě tak, že také mně vadilo to, že ty časové lhůty byly velmi šibeniční. Také mi vadilo, že prostě ta komunikace nešla na svět tak, jak bychom si představovali. Nicméně dneska na tom ranním jednání výboru jsme došli k pozitivnímu závěru. A já si myslím, že teď je prostor samozřejmě si říkat ty věci, jak třeba má někdo představu, ale na konec ta podpora tak, jak je tady nakonfigurovaná, tak podle mě je to dobře.

Na druhou stranu musím říct ještě jednu věc, abyste si nemysleli, že jsem takový optimista. To já tedy, to já tedy jako optimista svým způsobem jsem, ale - musím vám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Pesimista říká, že už to horší být nemůže. Ale optimista říká, no jo, může. Ale to jenom na vysvětlení, jo, že já jsem optimista.

A říkám, že většina spěchu v lidském životě prostě nekončí úplně happy endem. A v legislativním procesu je to skoro pravidlo, že i když to prohlíží renomované právnické skupiny, sedí nad tím, prostě bádají v tom, tak ten čas nikdo nenahradí. A já si myslím, že asi nejsme úplně tady ve Sněmovně na posledním jednání, které se bude týkat energetiky a problémů energetiky i Českého státu. Já si to myslím. Hrozně rád bych se mýlil, kdyby všechno v tom bylo úplně v pořádku. Ale obávám se, že si musíme říct, že je to asi v tuto chvíli jako to umění možného nebo jak bych to nazval, že prostě udělal jsem maximum pro to, abychom dneska vám tady i z hospodářského výboru předložili materii, pro kterou budeme moct zvednout ruku, samozřejmě s různými výhradami, to já chápu. Ale budete tu ruku moci zvednout a pomůžeme tím občanům českého státu.

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, jsem vám k dispozici jako zpravodaj a v tuto chvíli z mé strany je to asi všechno, co jsem vám chtěl říct.

Děkuju za pozornost.

