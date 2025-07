Vích (SPD): Opět problém s migrací z jihu. Řecko se musí bránit samo

Řecko se potýká s masivním přílivem nelegálních imigrantů, kteří připlouvají z Libye a jejichž tok neustává. Složky řecké policie a evropské agentury Frontex jich v posledních dnech u ostrovů Kréta a Gavdos zajistily více než 2000, což podle místních úřadů znamená prudký nárůst počtu příchozích, píše list Le Parisien. Celkem dorazilo na tyto ostrovy od začátku roku více než 7 300 migrantů, což ve srovnání s loňským rokem, kdy jich bylo 4 935, představuje nárůst o téměř 50 %. Řecko v této souvislosti na tři měsíce pozastavuje zpracovávání azylových žádostí migrantů připlouvajících ze severní Afriky, oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis.

Řecko tak musí přijímat vlastní opatření k zajištění bezpečnosti svých občanů, protože Evropská komise nelegální imigraci naopak svými kroky podporuje tím, že prosadila schválení Migračního paktu EU, a to i za výrazné podpory vlády Petra Fialy. Migrační pakt EU ovšem nelegální imigraci řeší buďto vykoupením se, anebo v rámci povinné solidarity jich na své území budou muset členské státy EU přijmout až desítky tisíc. Tato řešení ze strany EU je potřeba zcela odmítnout. Nelegální imigrace z muslimských anebo afrických zemí je pro Českou republiku největší hrozbou, a proto dlouhodobě říkám: Nulová tolerance nelegální imigrace. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, budeme Migrační pakt EU ignorovat.

Čísla hovoří jasně – nejde vzít do EU kohokoli – a už vůbec ne do ČR

Afrika je kontinent s rozlohou 30 370 tis. km2, 54 státy a 1,4 miliardami obyvatel a Evropská unie má rozlohu 4 233 tis. km2, 27 států a už zde žije 447 milionů obyvatel. Už jen zvýšenou migraci z Afriky tedy EU dlouhodobě nepojme, resp. za cenu děsivého zhoršení životní úrovně současných obyvatel. Ve Francii, Německu, Holandsku, Belgii i Španělsku už k tomuhle skokovému zhoršení došlo. Nastal tam brutální nárůst kriminality včetně do té doby v Evropě nevídaných forem trestných činů. Policie si neví rady, do některých oblastí se i obává chodit – to jsou ty NO GO ZÓNY. A k tomu se ještě přidává nelegální migrace z Blízkého východu a z Asie – od Pákistánu až po Bangladéš. A to už jsou pak čísla, která vůbec nejsou reálná je zvládnout, pokud státy EU nebudou chránit své vlastní hranice. Ochrana jen hranic Evropské unie prostě nefunguje a nejde ty problémy přesouvat dál a dál.

Státy EU se musí vzpamatovat, jinak se Evropská unie rozpadne, protože problémy, které svým jednáním vyvolává budou větší než benefity, kvůli kterým stále ještě existuje. V následujícím roce se ukáže, jestli ještě má smysl v EU zůstávat. Buď Evropská unie přehodnotí svůj Migrační pakt a na sílu prosazované zvyšování daní pro EU formou Green Dealu, nebo dojde k postupnému oddělování dalších států od EU. V realitě se stejně stalo, že Německo začalo zase kontrolovat svoje státní hranice, a tedy i další státy. Nicméně připravme se na to, že Evropská unie, konkrétně Evropská komise bude chtít Migrační pakt a s ním související předpisy EU vymáhat, i za cenu uvalování pokut.

V tu chvíli bude třeba si vzpomenout, jak byla tato legislativa přijímaná. Na sílu – kvalifikovanou většinou. Tedy proti vůli řady států, které pochopily, proti komu je tato legislativa zaměřená. Z toho důvodu bude třeba sledovat jednání Polska – které už rovnou řeklo, že to aplikovat nebude, Slovenska, Maďarska, ale pozorujme i jak se budou chovat v Bulharsku a Rumunsku. Polský premiér Donald Tusk v dubnu 2024 prohlásil, že Varšava nepřijme mechanismus pro relokaci migrantů, i když ho v rámci migračního balíčku schválil Evropský parlament. A to je prohlašován za prounijního premiéra!

Vláda Petra Fialy nevyjednala žádné výjimky, ani s ohledem na přijetí Ukrajinců v řádech stovek tisíců. A už jejich přítomnost na mnoha místech zvedá kriminalitu. Co teprve lidé z naprosto odlišného kulturního prostředí, navíc ti, co je ani v západní Evropě nechtějí – přidělení Migračním paktem? Pokud nebudeme mít od podzimu pořádně silnou vládu dbalou národních zájmů, tak jsme v těžkém průšvihu. Zbývá jediná varianta pro záchranu toho, co ještě zbývá – aby k většině v Poslanecké sněmovně byly potřeba hlasy rozumných lidí, kteří dlouhodobě hájí české zájmy, nejen slovy, ale hlavně činy. Poslanci SPD už v mnoha hlasováních ve Sněmovně prokázali, že jim jde o to, abychom se v České republice neměli hůř než dřív, ale naopak ekonomiku a životní úroveň dostali na co nejlepší možnou úroveň. Než bude pozdě! Přijďte proto na podzim k volbám a pomozte nám svými hlasy zastavit nelegální imigraci. Děkujeme!

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna si četl Koudelkovu zprávu: Groteska, slátanina Okamura (SPD): Kvůli Fialově vládě výrazně narůstá zadlužení státu Neřešte jen Ukrajinu, vyzývá EU Itálie. I jinde je velký problém Pamatujete afrického násilníka z Lukavce? Byl propuštěn, prý už není nebezpečný