Adamec (ODS): Všichni víme, že skládky na komunální odpad budou končit, vědí to i skládkaři

Ano, děkuji. Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já už jsem tady toho hodně řekl a možná bych tady zopakoval, proč si myslím, že bychom neměli posunovat ten rok ukončení skládek. A i s vědomím toho, že možná jako obec, která má na svém území skládku, takže znám její provoz, vím, jak je technicky zabezpečena, vím, jak tam probíhá jímání toho plynu, i přesto vím, a tady to zdůrazňuji a znova tu říkám, že tento návrh zákona už dávno není, dávno, to je pravěk, není souboj mezi spalovnami a skládkami. Všichni víme, že ty skládky prostě na komunální odpad budou končit, vědí to i skládkaři a dneska ten svůj byznys prostě transformují na něco jiného. Také víme, že kapacita spaloven je nějaká v ČR, že je potřeba to procento zvednout a samozřejmě pak se bavme o tom, jestli budeme chtít podpořit více recyklaci, a měli bychom podle toho evropského návrhu to tak činit, jestli pak i spalovny se nezatíží nějakým spalovacím poplatkem, když to takhle nazvu. Ale to si myslím, že právě ukáže ta doba, která teď v tuhle chvíli je fakt pro tu transformaci ne úplně připravená. To si řekněme na rovinu. Nemůžeme jedním dechem říkat, že prostě chceme urychlit uzavření těch skládek, na druhé straně říkáme, že na to není připravena ČR vlastně v ničem. Chybí spalovny, kapacita spaloven, možná logistika k tomu, chybí vlastně nám moderní linky, které umějí odseparovat. Také je potřeba si říct, že kolikrát ten materiál, který půjde na recyklaci, tak už dneska to není tak, že za něj zaplatí, jako to bylo dřív, ale že za něj těžce zaplatíte, a ve výsledku podle mne tento způsob uvažování, že říkáme na jednu stranu, je to velký problém, na druhou stranu mluvíme o ekologii, o životním prostředí a pak přijdou ty finance. A já si myslím, že to urychlení prostě bude znamenat problém, protože bude nás to v důsledku stát víc peněz. Všechny. To je ta moje obava, o které tady hovořím. Já samozřejmě chápu to, že prostě jsme moderní vyspělý stát ve vyspělé Evropě, že máme nějaké povinnosti vůči životnímu prostředí, máme je vůči sobě, nám, kteří v současné době tady žijeme na této planetě v tomto státu, máme je i k těm budoucím generacím.

Všechno chápu, ale všechno se má dělat tak, aby to na sebe navazovalo. A já tady tu návaznost prostě nevidím v tuhle chvíli. A chápu, proč ministerstvo prostě po dohodě s těmi profesními zájemci nebo těmi, kteří se pohybují v těchto oborech, došlo k tomu termínu 2030. Já se přiznám, že mě osobně překvapil ten návrh kolegy Dolínka, který prošel na hospodářském výboru. Tam jsem předpokládal, že by to prostě projít nemělo z těchto důvodů.

A když se o tom bavíme, tak motivujme občany. No, je to hezký, roste nová generace, budeme jim říkat, jak se mají chovat. Ale víte, já mám takový pocit, že hodně lidí rádo mluví o ekologii do té doby, než musí sáhnout do peněženky a zaplatit to. To tak vždycky je prostě a zaplatit se to musí. To si řekněme na rovinu. A tady se hledá cesta, jak to udělat tak, aby to bolelo co nejméně. Alespoň já to tak cítím. Ale pokud to tak dělat nebudeme, tak to prostě bude špatně.

Já podám pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, který se týká, řekl bych, možná malé drobnosti. Je to za kolegu Stanjuru, který ho nahrál do systému, a je to osvobození od poplatku za sanace starých ekologických zátěží. Není přece normální, když stát tak platí - protože ten původní vlastník už dávno neexistuje, není dohledatelný - platí ještě poplatky za skládkování při likvidaci ekologických zátěží. To si myslím, že je návrh rozumný a vlastně uvolní to Státnímu fondu životního prostředí finance, které by skončily vlastně v těch poplatcích, na něco úplně jiného, co pro to životní prostředí bude výrazně prospěšnější.

Takže znovu říkám, všichni víme, že ta cesta, jak je tady vytyčená, je správně v globálu. Ale já říkám - a říkám to vždycky - že ďábel je skrytý vždycky v těch detailech. A i dobré úmysly - a já o nich vůbec nepochybuji, o těch dobrých úmyslech - prostě i cesta do pekel je dlážděna samými dobrými úmysly. A já si myslím, že to fakt máme dělat postupně a nemáme tady na jednu stranu říkat, nejsme na to připraveni, ale on ten termín bude šibeniční, tak se všichni budou snažit. No, nebudou, tak to nebude.

A na druhé straně říkáme prostě, že je to potřeba zatrhnout a udělat prostě přítrž v tom skládkování. A navíc ještě v době, kdy kapacita spaloven nestačí, když už to řeknu velmi jednoduše. A o recyklaci prosím vás, s tou velmi opatrně. Ale jinak cíl je ta recyklace těch 65 % v tom roce 2035, nebo jak to tam je přesně v návrhu toho zákona. Takže to jsou věci, které prostě nejdou v souladu a tady je potřeba o tom přemýšlet. Děkuji za pozornost.

