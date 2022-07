Adámková (ANO): Naši zemědělci dodržují přísnější předpisy

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já mám pouze dvě malé poznámky, které by se mohlo zdát, že tedy vůbec nesouvisí se zemědělstvím, ale vystoupení pana ministra mě opravdu utvrdilo v tom, že vystoupit musím.

Pane ministře, za prvé, velmi přátelsky. Poslanec má právo se vás zeptat - a buďte tak laskav, neříkejte co je, a co není tedy vhodné. To za prvé. Za druhé. Divil byste se, jak velmi souvisí vlastně zemědělská výroba, ať už je živočišná či rostlinná, se zdravím obyvatel, protože jsou mnohé choroby, kde to není pouze podpůrné, ale je to základní léčba. Čili my se o to zajímáme, protože to musíme vědět pro naše pacienty. A já bych tedy jenom chtěla říct, že všechny otázky jsou důležité, na všechny ty odpovědi samozřejmě čekáme, protože jste pro nás nejvyšší odborník v tomto směru v České republice, a doufáme, že jste náš ministr.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4006 lidí

Chtěla bych říct jenom to, že v současné době třeba řešíme s našimi pacienty problém, a jsou v tom i samozřejmě kolegové ze zemědělství na našem trhu, tak jak řekl správně pan kolega Adamec, je volný trh, čili se tu objevují i z jiných zemí samozřejmě produkty, takzvané biomaso. Já jsem vstoupila dokonce do jednání s touto zahraniční firmou, která není součástí EU, a tam se ukázalo, že to bio pro ně znamená jenom to, že v tom momentě, kdy porážejí ten kus, nemá antibiotika. Takže to vůbec není bio, to naši zemědělci samozřejmě dodržují přísnější předpisy.

Takže je potřeba si tady říkat všechno, protože se může stát, že samozřejmě některé věci nejsou jasné, a není to žádná obstrukce, je to otázka, jsou to podněty, a samozřejmě my na vaše odpovědi čekáme, protože vás považujeme za vrcholného odborníka, což doufám, že se nepleteme.

Děkuji vám.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adámková (ANO): Když není nutné platit penále, je ta pomoc jasná a výrazná Adámková (ANO): Prosím pěkně, dbejme na to, aby státní pojištěnec měl co nejlepší péči Adámková (ANO): Milý Tome, jsem ráda, že víš, že vláda nedává peníze ze svého Adámková (ANO): Ceny zemního plynu vzrůstají třeba až na pětinásobek. Nemůžeme zavírat oči

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama