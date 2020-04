Aleš Opata: Bezpečnostní situace se po covid-19 nezlepší

reklama

Ještě jednou dobré pozdní odpoledne, paní senátorky, páni senátoři, já bych vám rád řekl pár slov a využil pro nás, jako pro vojáky, té cti, že tu dneska můžu jménem armády být a říct několik věcí.

První věc je 2 % HDP. 2 % HDP jsme začali řešit společně s ministrem obrany už na sklonku loňského roku. Ne proto, že bychom byli geniální a očekávali jsme covid-19, ale proto, že někdy od měsíce září se začala vést debata o reálnosti dosažení 2 % výdajů na Armádu ČR do roku 2024. A začali jsme nějakým způsobem modulovat věci v souladu s koncepcemi a s dalšími věcmi. Víceméně jsme vytvořili 3 takové linie, jak by to mohlo vypadat. Nebudu mluvit o 2 %, ta druhá byla 1,85, kde v části 1,85 nám to vyšlo, že bychom byli schopni udržet ten požadovaný rozvoj Armády ČR. Potom varianta 1,7 a varianta 1,5.

Varianta 1,5 nám vyšla jako varianta krizová. A my jsme si stanovili nějaké parametry, které chceme. Základní parametr byl dodržování závazků, ke kterým jsme se zavázali, s tím, že k výstavbě brigády rychlého nasazení jsme se zavázali v roce 2017. A od roku 2016 jsme to věděli, takže jsme měli dostatek času na to, abychom závazek splnili. Je to jeden ze závazků, který je naším podílem na kolektivní bezpečnosti. Že si můžeme platit za kolektivní bezpečnost jenom minimální částku, která odpovídá státu naší velikosti a velikosti naší armády.

Druhé kritérium, které jsme zvolili, prioritní přezbrojení techniky a materiálu, který je za hranou své životnosti. Za hranou své životnosti. Hovořím o tom, že se jedná o techniku, kterou si pamatují některé starší ročníky zvlášť, a její průměrný věk je 40 let. Pro vaši informaci, mám u dělostřeleckého pluku 48 kanónových houfnic Dana. Byly zavedeny v roce 1977, 70 % z nich je nebojeschopných. Ta technika je už tak stará, že se nedá udržovat. Bojová vozidla pěchoty se blíží hranici 40 let. Nebudu mluvit o závislosti na náhradních dílech a dalších věcech. Takže to byl pro nás klíč.

A ten klíč byl čtyři strategické projekty přezbrojení. Bojové vozidlo pěchoty, jak o tom mluvil pan ministr, dělo, protiraketový systém a systém řízení palby. A řekli jsme, že je to naše totální priorita na úkor všeho ostatního. V případě, že půjdeme na hranici 1,5, Armáda ČR zruší 1500 projektů v movitém a nemovitém majetku. Pro vaše dokreslení je to od ponožek až po bojové vozidlo pěchoty. Takže je to obrovský kus, který chceme a který podtrhuje naši prioritu přezbrojení těch třech nebo čtyřech základních projektů.

Poslední věc, kterou jsme si říkali, že my jako vojáci rozumíme tomu, co jsou naše závazky, jaké jsou cíle výstavby sil a další věci. Na druhou stranu vnímáme i ČR, vnímáme společnost, vnímáme, co se tady děje. Analyzovali jsme veškeré strategické dokumenty a dospěli jsme k názoru, že bezpečnostní situace se po covid-19 nezlepší. Dnes jsou indikace, že se bude zhoršovat. Koneckonců to vidíte sami. Zároveň jsme řekli, že je třeba také díky těm projektům posílit odolnost státu, protože naše závislost v některých oblastech je až 100% a je třeba se tím zabývat. Proto jsme kladli velký důraz na podíl obranného průmyslu. A dnes jsem přesvědčen o tom, protože jak tady mluvil pan ministr, za dva roky se celou řadu projektů podařilo uzavřít a 50 % peněz z projektů zůstává v ČR. A jestliže u bojového vozidla pěchoty je jeden ze základních parametrů minimální podíl 40 % v ČR, tak i jenom z té částky je to 20 mld. Každopádně my v tom vnímáme to, že je to silná podpora průmyslu, minimálně obrannému, při restartu ekonomiky. Vnímáme, že je to přínos know-how, nových technologií, a je to posun od montovny k něčemu podstatně lepšímu.

Poslední věc pro vaši informaci. Před 10 lety bylo zavedeno vozidlo Pandur. Dostali jsme jich tehdy 107, protože v důsledku povodní se snížil rozpočet armády, snížil se i počet techniky. V té době jsme měli plánováno 199 kusů. To číslo bylo správné, nakonec jich bylo 107. Za 10 let jsme nedokázali techniku doplnit. A v současné době mám pořád jeden prapor, který nemá techniku. S tím, že na Panduru lze ukázat to, že pouze 14 jich bylo vyrobeno v Rakousku a zbytek byl vyroben v ČR. A na výrobě se podílelo zhruba 100 českých firem. Takže já jsem přesvědčen o tom, že modernizační projekty a přezbrojení Armády ČR má potenciál k tomu, aby pomohlo nastartovat ekonomiku tohoto státu po covidu a aby pomohlo k rozšíření schopností, nových technologií pro ČR a naše výrobce. Děkuji.

Psali jsme: Senátoři klubu STAN podpoří usnesení proti škrtům v rozpočtu Armády ČR, novelu o obecní policii ne Armáda ČR: České gripeny slaví 15 let provozu Naše armáda je zanedbaná! Generál Opata vstoupil do hádek o dvě procenta HDP na obranu Armáda ČR: Generál Opata se zúčastnil konference Vojenského výboru NATO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.