Aschenbrenner: Švédský stůl programového prohlášení vlády změní alfa samec Babiš na švédskou trojku

Jenže prezident také řekl, že ve druhém předpokládaném pokusu o sestavení kabinetu, bude chtít po Babišovi podporu většinových 101 poslanců a poslankyň, kteří dají vládě důvěru. Švédský stůl se tak brzy může změnit na pověstnou švédskou trojku.

Babiš položil na švédský stůl zákon o referendu či přímou volbu primátorů a starostů. To například pro Tomia Okamuru. Pro komunisty a sociální demokraty nabízí jízdné zdarma vlakem pro důchodce a studenty, či zdanění církevních restitucí (to zcela jistě neprojde přes Ústavní soud, takže se to dává lehce do nákupního košíku). Digitalizace se vnucuje do přízně pirátů, pro ODS by se trochu upravilo EET. Pro všechny strany je zvýšení důchodů a úpravy sociálních dávek.

Hra na švédský stůl je ale provozována především pro první kolo hlasování o důvěře. Protože některé strany chtějí dál zůstat ve hře, v druhém pokusu už půjde o švédskou trojku. Alfa samec Babiš si bude hledat milence.

Označení „švédská trojka“ je termín pro sexuální praktiku ve třech lidech. Nejčastěji se jedná o dvě ženy a jednoho muž. Podle poměrů v Poslanecké sněmovně ale musí jít o vztah čistě mužský, i když to nebude mít nic společného s homosexualitou, ale pouze s mocí a vládnutím.

Z historie známe několik zajímavých a významných lidí, kteří žili ve „švédské trojce“. Například anglický spisovatel Aldous Huxley a jeho první manželka Maria něco podobného provozovali s Mary Hutchinsonovou. Marxistický filozof Friedrich Engels žil zase takto se svou paní Mary Burnsovou a její sestrou Lizzi. A příkladů bychom našli víc.

Česká politická švédská trojka by ale vedla k soužití tak nekompatibilních a nevyzpytatelných formací jako jsou hnutí ANO, Okamurova parta jménem SPD a komunisté. Možné jsou i jiné varianty. Byly by to švédské trojky přiznané či nepřiznané. Koalice skryté či otevřené, nahodile sestavené na schválení jednotlivých zákonů, nebo na celé volební období.

Jenže podobné vztahy jsou ze své podstaty konfliktní a většinou nekončí dobře. Proto by měli premiér Babiš a prezident Zeman raději u švédského stolu zůstat a hledat spíše někoho do skutečného manželství. Jenže to se Babišovi nechce a navíc, co by na to řekla paní Monika...

