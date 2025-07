VZP: Zapomenuté léky na dovolené

Cestování po České republice může zkomplikovat zapomenutý lék, zvlášť jde-li o přípravek, který je nutné užívat denně. Taková situace může nastat například při balení na poslední chvíli, ztrátě osobních věcí nebo pokud se pobyt mimo domov nečekaně prodlouží a zásoba léků nevystačí na další dny. V těchto případech je dobré jednat hned, protože náhlé přerušení užívání některých léků může vést ke zhoršení zdravotního stavu. Zpravidla je obvyklé obrátit se nejdříve na svého ošetřujícího lékaře, ten ale nemusí být vždy dostupný, například kvůli čerpání vlastní dovolené. Jsou však i další způsoby, jak je možné danou situaci řešit.

Mohu si léky nechat předepsat na dálku?

Máte-li možnost kontaktovat svého praktického lékaře nebo specialistu, který vám léky pravidelně předepisuje, je to nejjednodušší řešení. Lékař může vystavit elektronický recept (tzv. eRecept), který vám zašle prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Pamatujte ale, že i když vám lékař vystaví eRecept, nemusí mít lékárna daný přípravek ihned k dispozici. Zajištění potřebného léku může trvat i několik hodin nebo dní, zvlášť v menších městech nebo během víkendů a svátků.

I proto se vyplatí mít s sebou dostatek předem připravených léků. Dostupnost konkrétních léků jak těch na předpis, tak i volně prodejných, si můžete ověřit online ve vyhledávači dostupnostleku.cz, kde stačí zadat název léku a vybrat příslušný kraj. Zobrazí se vám seznam lékáren, kde mají lék aktuálně skladem.

Kam se obrátit, jestliže můj lékař není k dispozici?

Lékař má povinnost informovat pacienty o tom, kdo ho v době nepřítomnosti (např. při čerpání řádné dovolené) zastupuje. Tato informace musí být veřejně dostupná, například vyvěšená na dveřích ordinace nebo na webových stránkách. Pokud tedy není váš lékař dostupný, můžete se v akutních případech obrátit na jeho zástup. Zastupující lékař může předepsat nezbytnou medikaci, ale vždy na základě posouzení vašeho aktuálního zdravotního stavu. Není povinen vystavit eRecept automaticky a má právo určit další postup léčby. U některých léků, například psychofarmak nebo silných analgetik s obsahem omamných látek, může být předepsání bez znalosti anamnézy složitější nebo i vyloučené.

Mohu si nechat léky předepsat lékařem v místě dovolené?

V případě, že se vám nepodaří spojit se svým ošetřujícím lékařem ani lékařem, který ho zastupuje, a není možné získat eRecept na dálku, můžete se obrátit na praktického lékaře v místě vašeho pobytu nebo na lékařskou pohotovostní službu. I když u daného lékaře nejste registrovaní, může vám na základě vyhodnocení situace předepsat na nezbytnou dobu potřebné léky. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce. Lékaři také pomůže, když mu sdělíte, že lék pravidelně užíváte a jen jste si ho zapomněli doma. K rychlejší orientaci mohou přispět například fotografie krabičky nebo předchozí eRecept v mobilním telefonu. Návštěva lékaře, u kterého nejste registrováni, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření je však nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tedy u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

Může si lékař ověřit, jaké léky užívám?

Prostřednictvím tzv. lékového záznamu pacienta si lékaři a lékárníci mohou za určitých podmínek ověřit, jaké léky užíváte. Lékový záznam je součástí elektronického systému eRecept a obsahuje přehled všech receptů, které vám byly vystaveny nebo vydány. Do lékového záznamu ale nemůže nahlížet každý zdravotník, přístup mají pouze oprávněné osoby, které vám poskytují zdravotní péči a s nimiž jste již přišli do kontaktu. Například lékař, který vám v minulosti předepsal lék nebo lékárník při výdeji léku v lékárně. Přístup má také klinický farmaceut při revizi a úpravě farmakoterapeutického režimu. Jako pacient máte do svého lékového záznamu přístup samozřejmě i vy, a to prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace eRecept. Můžete si také kdykoli zkontrolovat, kdo do vašeho záznamu nahlížel. Povinnou elektronickou preskripci provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré potřebné informace a návody jsou uvedeny na webu ZDE.