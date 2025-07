Mašek (ANO): Spoléhat se na poštu? Jako hrát ruskou ruletu se šesti náboji

Rakušanova reforma České pošty: Fraška za veřejné peníze

Pamatujete si ty sliby? Pošta bude fungovat. Pošta bude moderní. Pošta bude v plusu. Pošta bude konečně službou pro lidi, ne proti nim. Jo, tak z toho zbylo jen to poslední slovo – slib.

Realita? Totální kolaps.

Ne reforma, ale rozklad za pochodu.

Česká pošta má dnes větší dluh než kdy předtím.

Služby? Ty šly do kytek.

A jestli chcete poslat dopis dítěti na tábor, doporučuji vám to udělat ještě než odjede. Jinak se vám může stát to, co známému – jeho dítě bylo na škole v přírodě od pondělí do pátku a dopisy, co mu psal, dorazily až dva týdny poté, co bylo dávno doma. A evidentně není sám.

Realita moderní pošty od pana Rakušana a jeho přátel ve vedení!

To už vážně můžeme radši nasadit poštovní holuby. Nebo posílat zprávy v lahvi po Vltavě.

Protože spoléhat se na státní poštu?

To je jako hrát ruskou ruletu se šesti náboji.

V létě je situace ještě zoufalejší – děti jsou na táborech, často bez signálu, mobily jsou zakázané. Rodiče nemají jinou možnost než napsat dopis. Jenže ouha – dnes to není jako dřív.

Česká pošta od dubna zrychlila tím, že zpomalila. Obyčejný dopis teď putuje klidně až pět dnů.

A to se bavíme o tzv. ekonomickém režimu, tedy tom nejběžnějším.

Cena? 31 korun. Za co?

Za pět dní napětí, jestli dopis dojde vůbec.

Chcete rychlejší variantu? No jasně – prioritní psaní. Připlatíte si 5 korun a… stejně si můžete hodit korunou, jestli to dorazí včas.

Zaručené doručení? Klienti hlásí zpoždění, ztracené dopisy, totální nespolehlivost.

A důvod? Úspory.

Jasně, šetříme. Na lidech, na službách, na kvalitě.

Hlavně že máme reformu!

Výsledkem je, že máme rozloženou instituci, která kdysi fungovala jakž takž, a dneska je úplně v krachu.

A co nám řeknou zodpovědní? „Probíhá transformace.“

No jasně. Transformace v chaos, v ostudu, v selhání státu.

Dneska máme třicet šest let po revoluci, platíme na poště jak mourovatí, a služby jsou předražené a hrozné.

Tak díky, pane Rakušane. To jste s vaším týmem zvládl na výbornou.

Reforma jak z učebnice „O tureckém hospodářství“: víc peněz, horší služba, dobře zabezpečení kamarádi, větší dluhy pošty, rozprodej budov, ztráta klientů a všeho dobrého, co ve státním podniku bylo nastaveno…

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky