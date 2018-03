Aulická Jírovcová (KSČM): Jakékoliv plošné oddlužování je hazard s důvěrou obyvatel ve spravedlnost

Já už chápu, že jsou všichni unaveni. Dnešek byl asi náročný den. Každopádně si myslím, že je to důležitá novela a že bychom si měli poslechnout, jaké dopady bude mít, protože jsou to dopady nejen sociálně ekonomické, ale i další a opravdu to není jednoduchá záležitost.

Já jsem z Ústeckého kraje, kde máme nejvíc exekucí v České republice a více jak pět exekucí v průměru na jednoho člověka. Je to velký problém, protože se to dotýká vlastně každého třetího občana Ústeckého kraje a je vidět, že i v rámci průměru té výše exekuce, nebo těch dluhů, se jedná spíše o takové ty malé půjčky a víceméně to odpovídá struktuře složení obyvatelstva.

A musím říci, že i současná možná insolvence, která je umožněna, to znamená v rámci splácení pěti let 30 % dluhu, nepřináší do společnosti nic dobrého, i když se samozřejmě snaží pomoci lidem z této dluhové pasti. Každopádně to staví do protiproudu dva subjekty lidí a to ty, kteří si půjčí a řádně splácí a pak ty, kteří si půjčují a využijí i této instituce pro to, aby zaplatili jenom částečný dluh, nebo alespoň těch 30 %.

A my teď tady navrhujeme, že po sedmi letech nemusíme splácet ani těch 30 procent, i když samozřejmě neříkám, že za sedm let nesplatí ten člověk nic, ale nemusí to odpovídat ani těm 30 procentům, které jsou nastaveny a nemyslím si, že by to opravdu přinášelo něco skvělého v rámci společnosti. Řekli jsme si nějaké věci, které by měly být nastaveny. Asi se na nás navalí hory pozměňovacích návrhů. Myslím, že už vesměs napříč politickým spektrem je máte připraveny. Samozřejmě i z naší dílny jsou připraveny pozměňovací návrhy, ale chtěla bych říci, že jakékoliv plošné oddlužování je vlastně hazard. Je to hazard s důvěrou obyvatel státu ve spravedlnost, s principem odpovědnosti obyvatel státu za jejich skutky a s principem rovnosti před zákonem. A může to mít možné dopady na ty, kteří řádně splácí a že by ztratili vlastně svou morální nebo platební morálku. A ti, kteří nesplácí, by platební morálku ani nenabyli. Chtěla bych říci, že věřím tomu, že i když se propustí do prvního čtení, prodlouží se lhůta na projednání, která je už dneska avizovaná asi na 80 dní, tak se o tom bude diskutovat. Jsem ráda, že proběhne i ten seminář avizovaný na 26. dubna a že k tomu napříč politickým spektrem bude dost informací a že se budou poslouchat odborníci. Každopádně z tohoto materiálu, tak jak byl předložen, máme velkou obavu a nemyslím si, že v této podobě, jak ho předložilo Ministerstvo spravedlnosti, by měl nějaké přínosy do společnosti. Děkuji.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Takřka milion lidí v dluhové pasti je pro nás výzvou společnou jejich situaci vyřešit Bauer (ODS): Pelikán bez důvěry projevil návrhem novely insolvenčního zákona minimum pokory Okamura: Konečně se tady reflektuje požadavek na systémové řešení dluhových pastí Ministr Pelikán: Tato novela není návrhem dluhové amnestie, dokonce není ani nulovou variantou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV