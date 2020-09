Aulická Jírovcová (KSČM): Kolegové přede mnou to vzali trošku jako předvolební kampaň

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i když jsme tady samozřejmě v daleko menším počtu, tak mi dovolte, abych vystoupila i já s přednostním právem a řekla stanovisko za klub KSČM k dnešnímu programu. I když tedy musím říct, že kolegové, kteří mluvili přede mnou, to opravdu vzali možná trošku jako předvolební kampaň a představili nám i jejich další návrhy, které se budou řešit na schůzi příští týden, samozřejmě tyto návrhy, které dneska vlastně máme na programu dne, máme i na pořadu schůze od příštího úterý.

Za nás bych možná jenom reagovala na paní kolegyni Pekarovou. Chtěla bych možná omluvit pana ministra zdravotnictví, ale pokud vím, tak mu ještě neskončila karanténa a i včerejšího zdravotního výboru se účastnil přes telemost, to znamená, že opravdu i dnešního jednání se asi právě z důvodu této karantény účastnit nemohl. To možná jenom pro vysvětlení. Nejsem jeho obhájce, ale asi by to mělo zaznít.

Bavíme se tady o situaci kolem opatření. Já jsem třeba včera na zdravotním výboru neslyšela žádné záporné stanovisko k tomu, jaké poslední opatření bylo včera vyhlášeno. Myslím si, že se všichni shodovali, že situace je opravdu závažná, i když samozřejmě někde jsou ta ohniska výrazná, a že i poslední zavedená opatření jsou nutná. Opravdu napříč politickým spektrem jsme k tomuto neměli nikdo žádné připomínky, spíše se řešily odborné záležitosti, to znamená tak, jak fungují tři skupiny odborníků - epidemiologů, hygieniků na Ministerstvu zdravotnictví - a jak se potažmo rozhoduje o opatřeních, která buď platí místně a nebo teď už i plošně.

Za mě si myslím, že pokud ta kritika je od některých kolegů, tak víceméně by asi možná měli začít komunikovat se zástupci třeba ve zdravotním výboru.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Možná bych se taky vyjádřila k tomu, že včera proběhla, jestli se nepletu, vláda, kde se jednalo i o takzvaném kurzarbeitu. Neschválil se a my teď budeme čekat, na čem se tedy naše koalice domluví a jak to bude vypadat. Musím říci, že za KSČM jsme brali tuto formu možné pomoci právě do budoucna, samozřejmě jako nějaké stabilní pomoci pro naše společnosti, a úplně si nejsem jistá, jestli tedy k té dohodě dojde. My za KSČM jsme s našimi odborníky asi určitě ochotni o tom diskutovat a nějaké ty parametry pomoci nastavit. Uvidíme, jak se k tomu koalice dále postaví. Ale je to možná i odpověď, proč to tady říkám, právě na ty další návrhy z dílny především ODS, které tady vlastně už byly představeny a říkají o tom, že by mělo být prominuto placení pojistného na sociálním zabezpečení a na důchodovém pojištění. My tyto dva návrhy určitě nepodporujeme. Je to tedy do konce roku 2020. Myslíme si, že v současné době umožnění odpuštění do srpna 2020 bylo odůvodněné, bylo dostačující a především se bavíme, že to bylo v době, kdy vlastně ve větší míře platil nouzový stav. Nyní nouzový stav nemáme, snažíme se o to, aby se ekonomika rozjela a myslím si, že to bylo především u našich kolegů z ODS a dalších stran, kteří řešili právě tu situaci, jak pomoci a rozjet ekonomickou stránku v rámci České republiky. Ten propad v rámci příjmů, a já tady určitě nejsem za obhájce státního rozpočtu, ale jsem přesvědčena, že ten propad právě z tohoto důvodu je tak razantní. A zároveň musím ale říci, že nároky pojištěnců stále zůstávají a nemyslím si, že bychom si tady opravdu neměli začít říkat, že schodek, který jsme schválili, může být samozřejmě i příští rok, tak to nelze. Víme všichni, jak potřebujeme nakopnout ekonomiku a jak řešit. Když jsem mluvila s některými zaměstnavateli u nás v Ústeckém kraji, tak neříkám, že jsou nejmenší, ale střední, někdy malí, někdy větší a víceméně se opravdu snaží svoji situaci řešit, někteří dokonce i bez pomoci státu, protože bohužel některé ty podmínky a ty parametry byly tak špatné, že to prostě nešlo vyřešit a nešla ta pomoc přijmout. A musím říci, že opravdu se všichni snaží jet bez dalších věcí. Ten kurzarbeit může být určitá pomoc, ale chce to opravdu nějaké jasné parametry bez nějaké výrazné zátěže administrativy a jasných parametrů na dlouhodobou pomoc, protože ty společnosti opravdu potřebují nějakou jistotu.

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3783 lidí

Co se týče návrhů poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, jedná se o prodloužení platnosti průkazů. Ten návrh je i v devadesátce. Já zde musím říci, že za KSČM zde lavírujeme, jestli tu podporu dát, nebo ne, protože za nás je tu určité řešení administrativní zátěže, což samozřejmě chápeme. Víme, že ten návrh byl ještě projednán s Národní radou zdravotně postižených. Každopádně si opravdu myslíme, že zde by mělo být zároveň velké koncepční řešení nejenom této oblasti, ale především lékařské posudkové služby. A to je pravda a zde to musíme přiznat, že i přes apel KSČM zatím z Ministerstva práce a sociálních věcí tyto snahy, které se řeší dlouhodobě a můžeme hovořit o tom, že u lékařské posudkové krize si myslíme, že pokud to nevyřešíme legislativně do tří let, tak přijde velká krize, ale ta velká krize značí 100 mld. ročně, přes které jsou vlastně potom vypláceny další finance, a to samozřejmě ovlivní životy našich občanů. To znamená, že je to drobná úprava. Víme, že vláda to hodnotí negativně. Na druhou stranu měly by se asi rozdiskutovat přínosy a argumenty z vlády. Nevím, jestli je vhodné to řešit v devadesátce, ale jsme jako za KSČM připraveni na diskusi.

Kde musím dát výrazný nesouhlas, je u návrhu podpora poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, které se právě řeší u ošetřovného. Pan kolega Farský to zde představil a já musím říci, že mi přijde ten návrh spíš jako, že se musí s něčím přijít, aby se neřeklo, že jsme sem nic nedali. Opravdu se bavíme o tom, že jestli je zbytečný souhlas školského zařízení, když bylo zavřené, to se můžeme bavit, ale bylo období zase nouzového stavu, byla to první zátěž a já jsem přesvědčena, tak jak asi teď už všichni vnímáme, jsme posunuti o kus dál, že už je to vždycky, pokud se zavře školské zařízení, tak je to o jednotlivých školách. Nepředpokládám, že - nebo možná k tomu dojde, ale - že by byly zavřeny všechny školy. Ale v tuto chvíli si opravdu nemyslím, že, a jsme přesvědčeni, že je to zcela zbytečné, aby se odcházelo o to, že školské zařízení by nedávalo potvrzení, že je škola zavřená. Myslíme si, že opravdu je to jenom takový ten přijít s něčím v době, kdy přicházejí i kolegové.

Za nás, my pořad schůze nepodpoříme. Řekli jsme to i na tiskové konferenci. Protože od úterý 15. září máme svolanou schůzi, kde přesně všechny tyto body jsou předřazeny, zařazeny, omlouvám se. A já jsem přesvědčená, že tak jak jsem poslouchala některé kolegy, že blíží se volby do krajských zastupitelstev a je to přesně otázka, kdy máme tu svou minutu si říct ke svým návrhům. Nic jim nebrání. Já to chápu, každý hledá své body. My se samozřejmě také snažíme, ale v tuto chvíli si myslím, že je to opravdu nadbytečné. I v rámci situace, která v České republice je.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Aulická Jírovcová (KSČM): Zklamalo mě financování zdravotních sester v sociálních službách Aulická Jírovcová (KSČM): Ošetřovné i po otevření mateřských škol Aulická Jírovcová (KSČM): Dnešek jsem si představovala trošku jinak Aulická Jírovcová (KSČM): Předložený návrh je nesystémový

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.