Aulická Jírovcová (KSČM): Mám pocit, že paní ministryně vůbec neví, jak to na úřadě práce chodí

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že mám trošku ulehčenou práci, protože mí předřečníci - paní kolegyně Pastuchová a pan kolega Bauer - víceméně trošku nastínili a nastínili tu historii projednávání takzvaného kurzarbeitu tady v Poslanecké sněmovně. A já možná tedy spíše navážu na paní kolegyni Pastuchovou i jako předsedkyni výboru pro sociální politiku. Budu se snažit možná ještě trošku zobjektivnit ty nechci říci výhody, ale ten náš pohled našeho společného komplexního pozměňovacího návrhu.

Musím říci, že náš návrh není ani pro samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí ani pro samotnou paní ministryni Maláčovou, nebo ta cesta navržená, není zcela nic nového. Máme informace, že i tato cesta nebo toto nastínění bylo paní ministryní dáváno jako jedna z možností, ale byla zcela odmítnuta, protože Ministerstvo práce se rozhodlo, že půjde cestou prostě podoby současného Antiviru, který jak víme, má asi zřejmě fungovat do půli března 2021. Musím říci, že když jsme se potom společně s paní kolegyní Pastuchovou bavily právě o té alternativě jít cestou § 115, tak jsem to nechala posoudit i mého dlouholetého kolegu a odborníka na sociální problematiku Mirka Opálku. A i on sám řekl, že se mu to velice líbí už pro tu jednoduchost, rychlost a tu administrativní nenáročnost. Poté jsme to samozřejmě řešili i s praxí. A musím říci, že nebudu jmenovat, protože mám obavy, že by to mohlo vést i zcela někam jinam.

Ale opravdu jsem to vzala, měli na to ti lidé 14 dní a vzali si dva komplexní pozměňovací návrhy, které tady dneska máme. Jeden je tedy zmíněný můj s paní kolegyní Pastuchovou a pak Ministerstva práce a sociálních věcí pod jménem pana Romana Sklenáka. A říkala jsem, máte to tady, podívejte se na to, nekoukejte na to, že se známe, a prosím, porovnejte to, jak to vidíte vy ze své pozice. Ti lidi mi volali, sedli si k tomu, měli na to 14 dní a říkali mi, můžeme říci, že jsme se tím zaobírali opravdu podrobně, porovnávali jsme to a všichni jsme se zcela shodli, že pozměňovací návrh, který předkládáte vy s paní kolegyní Pastuchovou, je prostě daleko lepší, ne jenom pro ty lidi, kteří to budou vyplácet a kteří se tím budou zaobírat, ale především i pro tu rychlost, pro ty samotné zaměstnavatele, zaměstnance. A musím říci, že mě třeba tady i velice vadí ten termín, když se zaobíráme, a je to velmi častý argument, který jsme dostali i z dílny Ministerstva práce, že my pomáháme zaměstnavateli, ale Ministerstvo práce chce pomáhat zaměstnanci. Tak se na mě nezlobte, ale my tím, že vlastně umožníme tu rychlost, tu možnost, že do deseti dnů od vypořádání všech těch věcí, které jsou dány v tom pozměňovacím návrhu, dostane ten zaměstnavatel finance, tím umožníme, aby mohl dál prostě mít ty své zaměstnance, na které chce pobírat ten kurzarbeit, a může dál se snažit o to, aby přežil tu problémovou dobu, která se bude tímto řešit.

Takže nám jde především o zaměstnance, ale tím, že pomáháme zaměstnavateli, řešíme samozřejmě zaměstnance. To znamená, my to bereme jako komplex a vidíme za tím především toho zaměstnance. Takže je mi to velice líto, že se tady hraje na tu vlnu v docela velkém alibismu.

Musím říci, že ty zásadní věci, které viděli lidé z praxe, to, že zaměstnanci, kteří by byli na tzv. kurzarbeitu, by nebyli v evidenci úřadu práce, neměli by vypnutý zákoník práce. To znamená, že by nemohli dát výpověď a museli by čekat, až uplyne doba tzv. pobytu na kurzarbeitu, a nemohli by se rozhodnout, že třeba vedle nabízí jiná společnost pro ně nabídku místa a nemohli by odejít. U nás se žádný zákoník práce nevypíná. Necháváme jim prostě tu možnost, aby i během tohoto pobírání kurzarbeitu prostě mohli svévolně odejít.

Termíny, které tam máte a které uvádíte, jsou zcela v praxi nesplnitelné. A to si musíme říct otevřeně. Máme pocit, že to byla snaha předstihnout ten náš pozměňovací návrh, když se řeklo do deseti dnů, ale v praxi vám říkám, že prostě to splnit nelze. A to se můžete zeptat kdekoliv, každý vám to řekne. Trošku mi je divné, že tady říkáte, že váš pozměňovací návrh podporuje úřad práce. Tak úřad práce se bude hroutit pod tím, co tady vy říkáte, protože tu administrativní náročnost v tom komplexním pozměňovacím návrhu, kterou tam doplňujete a kterou říkáte, že se má všechno splnit, tak to bude pro ně katastrofa.

Je mi ještě divné, že úřad práce spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A já mám zde velký pocit, že ministerstvo, vedení ministerstva a možná samotná paní ministryně Maláčová vůbec neví, jak to na tom úřadě práce chodí a jaké má vůbec problémy to, aby řešili tuto náročnou dobu se svými zaměstnanci, a zároveň jim tedy nakládáme ještě v jiné oblasti.

Chtěla bych také říci, že jsem byla velmi překvapena, když jsme dostali všichni večer krásný dopis od paní ministryně, kde oslovuje všechny poslankyně a poslance s tím, že by chtěla tedy ukázat, jak ten pozměňovací návrh Romana Sklenáka je báječný a skvělý, co všechno je na tom nejlepšího, a zároveň pozměňovací návrh pod mým jménem je to nejhorší, co Českou republiku může potkat. No, už jenom třeba odstavcem, že tento návrh pana poslance Sklenáka představuje funkční kompromis mezi politickými stranami a sociálními partnery; umožní státu cíleně, rychle a nebyrokraticky podpořit podniky a zaměstnance při současné bezprecedentní krizi jakékoliv ekonomické krizi či živelní pohromě v budoucnu. Tak zároveň vám říkám argument, že toto může napsat člověk, který nezná absolutně realitu a potírá tím absolutně praxi.

Další odstavec na druhé stránce: "Postižené podniky by se také nemohly na pomoc od státu spolehnout, protože by dle zmíněného pozměňovacího návrhu neměly na pomoc právní nárok." Tak v tom případě popíráme veškeré podklady, které jsou dány v tom pozměňovacím návrhu našem, kde říkáme, že na základě splnění těchto podmínek bude vyplacen tento nárok.

Další. To by se skládaly i ze zástupců... A dále o poskytnutí pomoci by vždy rozhodovaly poradní sbory Úřadu práce České republiky. Tak zde musím říci, že opět ministerstvo uvádí nepravdu, protože tam dochází k projednání a poradní sbory by nerozhodovaly. To mi je velice líto, že bohužel si ani na Ministerstvu práce a sociálních věcí toto důkladně nepřečetli. "Ty by se skládaly i ze zástupců regionálních zaměstnavatelů, tedy nezřídka z přímých konkurentů žadatelů o pomoc. Nebezpečí konkurenčního boje a korupční potenciál je tak zcela zřejmý, nemluvě o tom, jaké prodlení v pomoci by si vyžádalo rozhodování poradních orgánů o žádostech, kterých jen v současné krizi bylo více jak 66 tisíc." No, tak tady to budu rozdýchávat, protože tohle napsat z Ministerstva práce, když tento orgán schvaluje různé projekty aktivní politiky zaměstnanosti už nyní, a řekne, že budou jednat s korupčním potenciálem a zároveň že nejsou flexibilní, tak tedy, paní ministryně, co jste dělali doteď? Co jste dělali doteď na všech těch projektech, které jedou na krajích? To se na mě nezlobte, jsou tam zástupci především státní správy a vy dokážete napsat tohle veřejně poslankyním a poslancům, že už předpovídáte dopředu, že budou jednat s korupčním jednáním. Tak to se možná budeme bavit asi někde jinde. A opravdu se mi to vůbec nelíbí.

Celkově bych to shrnula asi tak. Když jsem dneska četla ten článek na Seznamu Dívčí válka, tak jsem se zasmála. Ale můžu vám říct, že možná to tak asi je, dívčí válka. Ti chlapi se nám do toho určitě zapojí, ale oni nechají, ať se trošku pobijeme, ono se jim to docela líbí. Na druhou stranu, nezlobte se, když my tady přinášíme argumenty, a to, co předcházelo vůbec tomu jednání, to tady bylo řečeno, já už to nebudu rozebírat, ale já už mám dost toho, co se tady předvádí, jak se neustále obvolávají všichni ostatní poslanci, jak se tady uvádí spousta nepravd a jak se tady dělají zákulisní jednání, která bohužel nemají s nějakým zájmem, aby se tady přijala nějaká dobrá legislativa, co dělat. A to my za KSČM tedy rozhodně podporovat nebudeme!

Takže já možná pak ještě vystoupím znova, ale už toho nechám, protože mě tohle opravdu vytočilo. A nezlobte se na mě, paní ministryně, takové jednání si myslím, že k vaší osobě tedy vůbec nemá co dělat, a je mi velice líto, že zrovna v této oblasti se takto postupuje. Děkuji.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sklenák (ČSSD): Je vidět, že vládní koalice není zrovna v ideální formě Pastuchová (ANO): Všichni se shodneme na tom, že kurzarbeit je potřeba Šafránková (SPD): Odmítáme, aby desítky tisíc zaměstnanců byly hozeny přes palubu Ministryně Maláčová: Kurzarbeit je nejlepší ochrana před propouštěním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.