Aulická Jírovcová (KSČM): Nás by zajímalo, proč se vážeme na vakcíny od Pfizeru a Moderny

Vážené kolegyně a kolegové,

mám tedy málo času. Každopádně my jsme samozřejmě za klub KSČM k tomu chtěli vystupovat daleko rozsáhleji. Ale chtěla bych se tady vyjádřit k té diskusi, především ke kolegovi Čižinskému. Z informací, které máme třeba i my, ano, bylo by to určitě skvělé, kdyby očkovali především naši obvodní lékaři. Na druhou stranu, a to je spíš otázka na pana ministra, nevím, jestli nám stihne ještě odpovědět, je, kolik se vlastně samotných praktiků zapojilo do očkování a kolik procent jich vlastně odmítlo. To si myslím, že je ta zásadní věc, kterou by pan ministr dneska mohl sdělit, abychom si mohli udělat obrázek. Tady je právě značná neochota těch praktiků se vůbec nezapojit do toho očkování. Tak to jenom na váš dotaz. Vím, byl jste i v reportáži Prahy 7, že u vás to funguje. Pro mě bylo zase docela divné, že jste dostali vakcínu a mohli jste takhle fungovat. Ale to už je otázka, jak už si to potom zprostředkovala příslušná fakultní nemocnice, a otázka na pana ministra.

Nás by ale také zajímalo, proč se pořád jenom vážeme na ty dvě vakcíny od Pfizeru a Moderny. Přece víme, už na trhu už jsou další vakcíny. Proč tedy naše vláda, respektive i SÚKL nezačne jednat i s těmi ostatními tak, aby prověřilo tu kvalitu a bezpečnost těch vakcín, a mohli jsme zabezpečit pro naše občany dostatek vakcín a mohlo se konečně začít očkovat právě proto z důvodu, že budeme zabezpečovat dostatek vakcín a samozřejmě dalších věcí.

To, že je tady nějaký systém, který se vytvořil, a můžeme se o něm dohadovat, to je věc druhá. Ale pokud nemáte, pardon, co podávat, tak bych to možná nazvala jinak, ale budeme se chovat slušně, tak je možná teď těžké a zbytečné okamžitě řešit ten systém, který já doufám, že se daleko zlepší.

Děkuji.

