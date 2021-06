Aulická Jírovcová (KSČM): Takto a touto formou nehodláme jednat

reklama

Děkuji, pane předsedající. Za KSČM jsem se chtěla také, vážené dámy a pánové, vyjádřit k té situaci, která tady byla.

Já bych chtěla poděkovat panu předsedovi Faltýnkovi za to, že stáhl ten svůj původní návrh k projednávanému tisku 1231, tedy novele zákona o ochraně veřejného zdraví, ale samozřejmě k(?) té legislativní nouzi, a dovolte mi ještě, abych reagovala na pana předsedu SPD, protože to, co tady předvedl, to je totální demagogie. Myslím si, že by opravdu už měl hovořit o tom, o čem ten zákon teď je, a ne, s čím vlastně byla ta původní verze, a měli bychom konečně už začít řešit tak, aby naši občané měli tu možnost, v rámci té situace toho vycestování, tu především, a o čem teď ten zákon hovoří, tu digitální cestu, to znamená tak, aby to bylo celé to zlehčení.

Jsou tam věci, a my na zdravotním výboru jsme hovořili za KSČM o tom, že s tím máme problémy, které chceme řešit a jsme zvědaví, a opravdu jsme dneska byli třeba i naštvaní, protože s námi nebylo komunikováno, dozvěděli jsme se dneska, že byly nějaké mimořádné schůzky, třeba včera, byly nějaké věci dohodnuty s opozicí.

My se také bereme za opozici a v tuhle chvíli se nám opravdu nelíbilo to, že bychom to měli projednávat a všechno bylo o nás a bez nás. A to byl ten zásadní fakt, kdy jsme do toho tedy vstoupili, a nebylo to tedy jenom SPD, kdy jsme jako KSČM do toho vstoupili a řekli jsme, že takto a touto formou tedy nehodláme jednat a dnes, v dnešní Sněmovně to tedy rozhodně nebudeme chtít řešit.

Je to také ale z důvodu toho, že dneska projednáváme sněmovní tisky, nebo máme projednávat, třeba o dětských skupinách nebo třeba náš zákoník práce atd., a jenom díky tomu, že tady prostě by se blokoval tento zákon představiteli SPD, tak by se na tyto zásadní věci nedostalo, a my tady opravdu máme v ohrožení to, že by se dětské skupiny třeba v příštím roce nedokázaly, nebo od příštího roku nedokázaly financovat. A ač jsme nechtěli, aby tento zákon, když vznikal, byl přijat, tak si myslíme, že v tuto chvíli těch několik desítek tisíc dětí, které dneska chodí do těch dětských skupin - tak je to pro nás zásadní věc tak, aby byly uchopeny. A proto jsem velice ráda, že se nakonec domluvila ta jiná forma, jiná cesta. A opravdu to nebylo jenom díky SPD.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



